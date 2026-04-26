Excelsior, 10 kişi kalan FC Utrecht'i mağlup ederek küme düşme mücadelesinde hayati önem taşıyan üç puanı aldı

Excelsior, Pazar öğleden sonra küme düşme mücadelesinde hayati önem taşıyan üç puanı kazandı. Kralingen ekibi, bir saat boyunca on kişi ile oynayan FC Utrecht’e karşı kendi sahasında çok üstün bir performans sergiledi: 5-0. Bu galibiyetle Excelsior, VriendenLoterij Eredivisie’de on dördüncü sıraya yükseldi. Utrecht ise sekizinci sırada yer alıyor.

Excelsior, küme düşme mücadelesindeki doğrudan rakibi Telstar'ın Çarşamba günü Sparta Rotterdam'ı 4-1 yendiğini görmüştü. Bu sonuçla teknik direktör Ruben den Uil'in takımı 16. sıraya gerilemişti, bu nedenle Pazar günü Utrecht'e karşı bir galibiyet çok iyi gelirdi.

Ve ev sahibi takım maça iyi başladı. Ángel Alarcón ilk başta açılış golü için büyük bir fırsatı kaçırsa da, bir dakika sonra sahanın diğer tarafında gol geldi. Noah Naujoks, Derensili Sanches Fernandes'in alçak ortasını ağlara gönderdi: 1-0.

Birkaç dakika sonra Naujoks ikinci golünü de atacak gibi görünüyordu. Neredeyse aynı bir gol, ancak bu sefer Arthur Zagré'nin pasıyla. Ancak sol bek, topu aldığında ofsayt pozisyonundaydı, bu yüzden gol sayılmadı.

Bundan sonra da Excelsior daha iyi oynayan takım olmaya devam etti. Naujoks kafayı ıskaladı, Sanches Fernandes topu az farkla dışarı attı, Gyan de Regt kafayı üstten dışarı attı ve Emil Hansson'un şutu Vasilios Barkas tarafından kurtarıldı. Zaten vasat bir oyun sergileyen Utrecht, yarım saat sonra Matisse Didden'in birkaç dakika içinde iki sarı kart görerek kırmızı kartla oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı.

İlk yarı bitmeden on dakika önce skor 2-0 oldu. Excelsior kısa bir korner attı, De Regt topu ortaladı ve Sanches Fernandes kafayla golü attı. Ron Jans, en azından savunmayı yeniden düzene sokmak için müdahale etmeye karar verdi: savunma oyuncusu Siebe Horemans, forvet Artem Stepanov'un yerine oyuna girdi.

Utrecht açıkça kötü bir gün geçiriyordu, ancak ikinci yarının başında bir süreliğine oyunu domine edecek zaman ve alan buldu. Yine de skoru yeniden değiştiren Excelsior oldu. Horemans kendi yarı sahasında topu kolayca kaybetti; ardından Sanches Fernandes, oyuna sonradan giren Emeka Adiele'yi geçerek ikinci golünü attı: 3-0.

Bununla da kalmadı. Barkas, Zagré'nin şutuna bir şekilde cevap vermiş olsa da, Irakli Yegoian ribaunttan 4-0'ı kaydetti. Yoann Cathline'ın üst direğe çarpan şutundan öteye, zayıf bir performans sergileyen Utrecht gidemedi. Uzatma dakikalarında Lennart Hartjes, Ilias Bronkhorst'un ortasından 5-0'ı da ağlara gönderdi.

Bu galibiyetle 14. sıradaki Excelsior, 17. sıradaki NAC Breda'dan 6 puan, 16. sıradaki FC Volendam'dan ise 3 puan önde. Sonuncu kulübün ise pazar öğleden sonra son sıradaki Heracles Almelo ile oynayacağı bir maçı daha var.