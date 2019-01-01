Evra: Arsenal 10 yıl önce bebekti ve hala aynı

Eski Manchester United oyuncusu Patrice Evra, Arsenal'i değerlendirirken Unai Emery ile hiçbir şeyin değişmediğini söyledi.

Premier Lig'de 9. haftanın kapanış mücadelesinde Sheffield United'a 1-0 yenilen 'de Unai Emery, Londra ekibinin menajeri olduğundan beri Premier Lig'de çıktığı 24. deplasman maçında 10. kez sahadan boynu bübük ayrıldı. Bu durum eleştirilerin de artmasına yol açtı.

Eleştirilerini sıralayan oyunculardan biri de eski oyuncusu Patrice Evra:

Sky Sports'a konuşan Evra, Arsenal'e 10 yıl önce bebeklerim dediğini hala aynı göündüklerini söyledi. Fransız futbol adamı eleştirilerini şöyle sıraladı:

"Sheffield United galibiyeti haketti ama Arsenal'in mağlubiyetine şaşırmadım. Onlara 10 yıl önce bebeklerim diyordum ve hala aynılar. Gerçek bu ve bunu söylerken saygısızlık etmiyorum."

"Bu sadece Arsenal'den aldığım duygu. Güzel görünüyorlar, iyi görünüyorlar ama kazanan bir takıma benzemiyorlar. Sadece iyi futbol oynamaktan hoşlanıyorlar. Futbolculuğumda Arsenal'e karşı oynamaktan çok mutluydum çünkü kazanacağımı biliyordum."

"Robin van Persie transfer olduğunda ilk gün elini sıktım ve 'bir erkek kulübüne hoş geldin' dedim. Başlangıçta üzgündü, ancak bir ay sonra 'Tamamen haklısın, Patrice' dedi."

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"Matteo Guendouzi Arsenal'in orta sahasının en iyisiydi ancak 'daki ikinci ligde oynayan bir oyuncu ve düzenli olarak bile oynamıyordu. Şu an Arsenal'in en iyi oyuncusu. Ve bazı efsanevi oyuncuların Granit Xhaka'yı Arsenal'in kaptanı olarak gördüklerinde burunlarından soluduklarını biliyorum."

"Aubameyang ve Lacazette'e saygı duyuyorum ancak bu oyuncuların gol atmadığında başlarının dertte olmadığını ve hiçbir şeyin değişmediğini görebilirsiniz."

"Arsene Wenger nerede? Fransız olduğum için sormuyorum, Wenger nerede? Çünkü takım hala aynı."