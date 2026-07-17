"Evimde çalışıyorlar"... Enzo Fernández'in şok edici açıklaması İngilizleri öfkelendirdi

Arjantinli yıldız Enzo Fernández, ülkesinin 2026 Dünya Kupası finaline yükselmesinin ardından yaptığı tartışmalı açıklamalarla İngiltere ve Arjantin’deki sosyal medya platformlarında geniş çaplı bir öfke dalgasına yol açtı.

Chelsea'nin orta saha oyuncusunun açıklamaları, Çarşamba günü oynanan ve iki takım arasındaki tarihi düşmanlığı yeniden gündeme getiren heyecan verici yarı final maçında Arjantin'in İngiltere'yi 2-1 mağlup etmesinin ardından geldi.

Fernández, maç öncesinde “Ayakta durmayan İngilizdir” şeklindeki ünlü tezahüratın yapıldığı Arjantin tribünlerinde çocuklarının zıplamayacağını söylediği için sert eleştirilere maruz kalan eşi Valentina Cervantes’i savunuyordu.

Oyuncu, Arjantinli “Todo Noticias” kanalına verdiği demeçte ailesinin tutumunu açıklamaya çalıştı, ancak yeni bir krize yol açan sözler seçti ve şöyle dedi: “Eşimin söylediklerinde kesinlikle kötü niyet yoktu. Mesele şu ki, bizimle çalışan ve evde bize yardım eden kişilere saygı duyuyoruz ve onlar İngiliz.”

Aynı bağlamda şunları da ekledi: “Bu maçın ardındaki tarihi çok iyi biliyoruz, tek istediğimiz finale kalmaktı. Yaptığımız şey, ülkemizi savunmak ve tüm Arjantinliler için elimizden gelenin en iyisini yapmak. Falkland Adaları’nda şehit düşen herkes için.”

Fernández’in açıklamaları İngiltere’de şiddetli tepkilere yol açtı. İngiliz kamuoyu, bu sözleri kendilerini küçümseme ve “evlerinde çalıştıkları” gerekçesiyle saygı gösterilmemesi olarak algıladı. Birçok kişi, Londra’da oynayan ve yaşayan bir yıldızdan gelen bu sözleri küstahça ve uygunsuz buldu.