Evi soyulan Di Maria, PSG - Nantes maçını gözyaşlarıyla terk etti

Maç esnasında, ailesinin de içinde bulunduğu evinin soyulduğunu öğrenen Di Maria, stadyumdan ağlayarak ayrıldı.

Ligue 1'in 29. haftasında Paris Saint-Germain, evinde Nantes'a 2-1 mağlup oldu ve şampiyonluk yarışında önemli bir fırsat tepti.

Fakat maçtan daha çok konuşulan olay, Arjantinli yıldız Angel Di Maria'nın başına gelenler oldu. Maç esnasında yıldız oyuncunun evinin soyulduğunun bilgisi geldi ve tecrübeli futbolcu, apar topar oyundan alındı.

Neler yaşandı?

PSG, Nantes karşısında Julian Draxler'in 42. dakikada attığı gol ile 1-0 öne geçti. İkinci yarıda ise 59. dakikada Randal Kolo durumu eşitledi ve bu golden 3 dakika sonra, dördüncü hakemin elindeki tabela, Angel Di Maria'nın oyundan çıkması gerektiğini söylüyordu.

Sebebi ise yıldız oyuncunun evinin hırsızlar tarafından soyulmasıydı. Bu haberi saha içine PSG Sportif Direktörü Leonardo ulaştırdı ve Mauricio Pochettino da hemen gereğini yaptı.

PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, 62. dakikada oyundan alınan Arjantinli yıldızla birlikte soyunma odasına gitti ve ona evinin soyulduğunu anlattı. Ardından sahaya geri döndü. Goal'ün edindiği bilgiye göre evde hem Di Maria'nın ailesi hem de misafirliğe giden Marquinhos'un ailesi yer alıyordu.

RMC Sport'un haberindeki detaya göre Di Maria, stadyumdan duş almadan, ağlarayak ayrıldı. Motivasyonu bozulan Fransız ekibi maçı bir şekilde tamamladı ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Mauricio Pochettino ne söyledi?

Arjantinli teknik adam, Nantes mağlubiyetinin ardından Di Maria'nın başına gelen olaydan takımın olumsuz etkilendiğini vurguladı:

"Bu bir bahane değil ama olayın öğrenilmesinin ardından enerjide bir düşüş oldu.

Maçtan sonra soyunma odasında futboldan başka şeyler konuştuk.

"Gerçek şu ki ilk bölümde maçı kontrol ettik, ancak 1-1 olduktan sonra sorun yaşadık bu maça tutunacak kadar güçlü değildik."

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