Everton ile adı anılan eski Liverpool teknik direktörü Benitez, bazı taraftarlardan tehdit mesajları aldı.

Carlo Ancelotti’nin ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Everton’ın adı bir dönem Liverpool’u da çalıştıran Everton ile anılıyor. Ancak bazı Everton taraftarları, ezeli rakiplerinin eski menajerini takımlarında görmek istemiyorlar.

Benitez’i istemeyen Everton taraftarları, İspanyol teknik direktörün Wirral’daki evinin önüne şöyle bir pankart astı: “Nerede yaşadığını biliyoruz. Sözleşmeyi imzalama!”

Sosyal medyada da paylaşılan bu pankart, diğer Everton taraftarlarından da çokça tepki topladı.

Everton taraftarları Benitez’i neden istemiyor?

Devam eden görüşmelerin ardından Benitez’in bu hafta Everton’la sözleşme imzalaması bekleniyor. Ancak 61 yaşındaki teknik adamın Liverpool geçmişi, bir grup Everton taraftarının tepkisini topluyor.

İspanyol teknik adam, 2004 ve 2010 yılları arasında Everton’ı çalıştırmıştı. Benitez, resmi sözleşmeyi imzalaması halinde hem Liverpool’da hem de Everton’da görev yapan ilk teknik adam olacak.

Benitez’in Everton’la olan en ünlü münasebeti ise 2007 yılında gerçekleşmişti. Bir derbiden sonra Everton’a “küçük takım” yakıştırması yapan Benitez; 2011 yılında ise bu ifadesine açıklama getirmişti.

“Kulübe bir saygısızlıkta bulunmak istememiştim. Benim kastettiğim kulüp değil, Everton’un oyun tarzıydı.”

Bu olay, Everton yöneticilerinin kararını etkileyecek mi?

Everton’ın adı Nuno Espirito Santo ve Eddie Howe gibi isimlerde de anılıyordu ancak Goal’ün haberine göre yaşanan son bu olaylara rağmen hala Benitez’in bir numaralı aday olduğu söyleniyor. Evertonlı yöneticilerin bu aşamada bir geri adım atması şimdilik beklenmiyor.

Çin Süper Ligi ekiplerinden Dalian Professional’dan ocak ayında ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Benitez’in adı, bir dönem Fenerbahçe ile de anılmıştı.

2017 yılında Newcastle’ı Premier Lig’e çıkaran Benitez, takımın başında tamamladığı iki sezonda ligi 10. ve 13. sıralarda tamamlamıştı.

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