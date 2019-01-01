Everton'dan Zaha - Cenk Tosun takası!

Ada basını Everton kulübünün Wilfried Zaha'yı kadrosuna katabilmek için Crystal Palace'a para artı Cenk Tosun takasını sunduğunu öne sürdü.

İngiltere Premier Lig ekibi ’da forma giyen Cenk Tosun’un ’ın yıldızı Wilfried Zaha transferi için takasta kullanılabileceği iddia edildi.

The Telegraph'ın aktardığına göre Zaha’yı kadrosuna katmak için girişimlere başlayan Everton bu transfer için 60 milyon pound artı Cenk Tosun şeklinde bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

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Ancak eski 'lı futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak bir ekipte yer almak istediği kaydedildi.

Fildişi Sahilli futbolcu geçtiğimiz sezon Crystal Palace formasıyla çıktığı 36 resmi karşılaşmada 10 gol attı, 10 asist yaptı.