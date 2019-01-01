Everton'dan Zaha - Cenk Tosun takası!
Yorum()
Getty Images
İngiltere Premier Lig ekibi Everton’da forma giyen Cenk Tosun’un Crystal Palace’ın yıldızı Wilfried Zaha transferi için takasta kullanılabileceği iddia edildi.
The Telegraph'ın aktardığına göre Zaha’yı kadrosuna katmak için girişimlere başlayan Everton bu transfer için 60 milyon pound artı Cenk Tosun şeklinde bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları
Ancak eski Manchester United'lı futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak bir ekipte yer almak istediği kaydedildi.
Fildişi Sahilli futbolcu geçtiğimiz sezon Crystal Palace formasıyla çıktığı 36 resmi karşılaşmada 10 gol attı, 10 asist yaptı.