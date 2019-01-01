Premier Lig

Everton'dan Zaha - Cenk Tosun takası!

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Getty Images
Ada basını Everton kulübünün Wilfried Zaha'yı kadrosuna katabilmek için Crystal Palace'a para artı Cenk Tosun takasını sunduğunu öne sürdü.

İngiltere Premier Lig ekibi Everton’da forma giyen Cenk Tosun’un Crystal Palace’ın yıldızı Wilfried Zaha transferi için takasta kullanılabileceği iddia edildi.

The Telegraph'ın aktardığına göre  Zaha’yı kadrosuna katmak için girişimlere başlayan Everton bu transfer için 60 milyon pound artı Cenk Tosun şeklinde bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

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Ancak eski Manchester United'lı futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak bir ekipte yer almak istediği kaydedildi.

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Fildişi Sahilli futbolcu geçtiğimiz sezon Crystal Palace formasıyla çıktığı 36 resmi karşılaşmada 10 gol attı, 10 asist yaptı.

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