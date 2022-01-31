Everton, yeni menajerini açıkladı: Chelsea efsanesi Frank Lampard

Everton, Frank Lampard ile 2.5 yıllık bir anlaşmaya imza atıldığını açıkladı.

Ocak 2021'de bir buçuk sezonun ardından Chelsea'den ayrılan Lampard, küme düşme mücadelesi veren Everton'da Rafael Benitez'in yerini almak için Merseyside'a geliyor.

Lampard, geçici patron Duncan Ferguson ve eski Fenerbahçe teknik direktörü Vítor Pereira'nın önünde tercih edilen aday olarak ortaya çıktı ve şimdi kulübün en üst seviyedeki 68 yıllık kesintisiz kalışının sona ermemesini sağlama zorluğuyla karşı karşıya.

Ne söylendi?

Lampard, Everton'ın resmi web sitesine bir değerlendirmede bulundu:

“Everton Futbol Kulübü büuüklüğünde ve geleneğinde bir kulübü temsil etmek ve yönetmek benim için büyük bir onur. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Sahibi, başkanı ve yönetim kuruluyla konuştuktan sonra tutkularını ve hırslarını çok hissettim. Umarım hırsımı ve onu bir araya getirmek için ne kadar çok çalışmak istediğimi hissetmişlerdir.

"Everton taraftarlarının kulüplerine duydukları tutkuyu hissedebilirsiniz. Bu çok önemli olacak. Takım olarak - Premier Lig'in getirdiği rekabet seviyesi ve sıralamadaki konumumuz düşünüldüğünde buna kesinlikle ihtiyacımız var. Bu iki yönlü bir şey. Bence Everton, taraftarların ne görmek istediğini gerçekten anlayabileceğiniz eşsiz bir kulüp. İstedikleri ilk şey hırs ve arzudur ve bu her zaman bizim temel çizgimiz olmalıdır.

Oyunculara ilk mesajım, bunu birlikte yapmamız gerektiği olacak. İşimizi yapmaya çalışacağız ve taraftarların bizi destekleyeceğini biliyorum."

Çoğunluk hissedarı Farhad Moshiri şunları ekledi: "Frank'ın bize katılmasından gerçekten çok memnunum. Saha içinde ve dışında etkileyici bir genç. Oyunun en üst seviyesinde oynadı ve kanında futbol var. Kapsamlı mülakat sürecinde hepimizi çok etkiledi ve ekibe anında destek vermek için ona tüm desteğimizi vermeye hazırız."

Welcome to Everton Football Club, Frank Lampard! 🔵 pic.twitter.com/LuGqBCrrE7 — Everton (@Everton) January 31, 2022

Dört yıl içinde üçüncü menajerlik görevinde olacak olan 43 yaşındaki menajer, Everton'u ligde tutmakla görevlendirildi.

Everton şu anda düşme hattının dört puan üzerinde ve önlerinde 18. sıradaki Newcastle ile bir maç var.

Cumartesi günü FA Cup dördüncü turunda Brentford ile karşılaşacaklar ve Lampard'ın Premier Lig'e dönüşü 8 Şubat'ta St James' Park'a çok önemli bir ziyaretle gelecek.

Daha fazla okuma