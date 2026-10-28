Premier League ekipleri Everton ve Crystal Palace, İtalyan ekibi Lecce'nin gözde stoperi Tiago Gabriel için teklifleri dinlemeye hazırlanmasıyla kış transfer dönemi öncesinde önemli bir fırsat yakaladı. Serie A kulübü, 21 yaşındaki savunmacıyı 2030'a kadar sözleşmeyle bağlamış olmasına rağmen yeni yılda ayrılmasına onay vermeye hazır.

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İtalyan ekibi kış transfer dönemi için teklif bekliyor

Football Insider'a göre Lecce, Portekizli savunmacıyı satarak gelir elde etmeye "hazır" olduğuna karar verdi ve ocak ayı transfer dönemi açıldığında onu "en yüksek teklifi verene" satacak. Everton ve Crystal Palace, geçen sezon gösterdiği etkileyici çıkışın ardından genç oyuncuyu İtalya'nın önde gelen birkaç kulübüyle birlikte yakından takip ediyor. Everton Teknik Direktörü David Moyes, stoper mevkisinde hâlihazırda güçlü bir kadro derinliğine sahip olmasına rağmen oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Portekizli gelecek vadeden oyuncu hızla yükseliyor

Merseyside'da yeni bir stoper transferi kış dönemi için acil bir öncelik olmasa da transferden sorumlu yöneticiler, Gabriel'i parlak bir geleceği olan yetenek olarak görüyor. Lecce'nin oyuncuyu uzun vadede elinde tutamayacağını kabul etmesiyle de harekete geçmeye hazırlar.

Savunmacı, 2024-25 sezonunda ülkesi Portekiz'de Estrela da Amadora'nın B takımında forma giyiyordu. Kısa sürede İtalyan kulübünün A takımının vazgeçilmezlerinden biri hâline geldi.

Lecce'nin ikinci lige düşmekten kıl payı kurtulduğu geçen sezon, Serie A'da yalnızca iki maçta ilk 11'de yer almadı. Bu sezon ise ligde ilk 11'de başladığı altı maçta şimdiden iki gol ve bir asist kaydetti.

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Hücum takviyeleri acil öncelik olmaya devam ediyor

Everton savunmaya takviye yapmayı değerlendirirken kulübün eski CEO'su Keith Wyness, yaz transfer döneminin son günlerinde Folarin Balogun transferini gerçekleştirememesinin ardından ocak ayında bir forvet almanın çok daha acil olduğunu salı günü aynı yayın kuruluşuna söyledi.

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Bu transferin gerçekleşmemesi, Fransız forvet Thierno Barry'yi bu sezon Moyes'in elindeki A takım düzeyindeki tek santrfor olarak bıraktı.

Moyes şu ana kadar forveti dikkatli kullanmış olsa da ileri uçta başka bir seçeneği bulunmuyor. Wyness, yazın bir hücum oyuncusu daha transfer edilememesinin Everton'a Premier League puan tablosunda şimdiden "altı puana" mal olduğuna inanıyor.

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Ocak ayında Gabriel'i isteyenleri çetin bir rekabet bekliyor

Crystal Palace ve Serie A'nın önde gelen takımlarının da ilgisi nedeniyle Gabriel'i yeni yılda kadrosuna katmak Everton için kolay olmayacak. Moyes ise takviyeler gelene kadar hücumdaki sınırlı seçenekleriyle yoğun sonbahar ve yılbaşı dönemi fikstürünü yönetmek zorunda. Everton'ın kış transfer bütçesini çok ihtiyaç duyduğu bir forvet ile uzun vadeli bir savunma yatırımı arasında nasıl paylaştıracağı, yaklaşan transfer dönemini belirleyecek.