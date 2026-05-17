Takım haberleri ve kadrolar

Everton'da I. Gueye, J. Grealish ve J. Branthwaite sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Ev sahibi takımda cezalı oyuncu bulunmuyor. Moyes'un beklenen kadrosu şöyle: J. Pickford; M. Keane, V. Mykolenko, J. O'Brien, J. Tarkowski; K. Dewsbury-Hall, M. Roehl, J. Garner, T. Iroegbunam; I. Ndiaye; Beto.

Sunderland, sakatlığı bulunan Bertrand Traoré ve R. Mundle'dan yoksun olacak. D. Ballard cezalı olduğu için kadroda yer almayacak. Black Cats'in beklenen kadrosu şu şekilde: R. Roefs; O. Alderete, Reinildo, L. Geertruida, N. Mukiele; N. Sadiki, G. Xhaka, C. Talbi, T. Hume; E. Le Fee; B. Brobbey. Maçın başlamasına yakın bir zamanda değişiklik olursa, buraya eklenecektir.

Son dönemdeki form durumu

Everton, son beş Premier Lig maçında galibiyet alamadı: üç beraberlik ve iki mağlubiyet. En son maç, 10 Mayıs'ta Crystal Palace ile 2-2 berabere sonuçlandı. Bundan önce Everton, 4 Mayıs'ta Manchester City'yi etkileyici bir 3-3 beraberlikle durdurmuştu. İki mağlubiyet ise West Ham (1-2) ve Liverpool (2-1) karşısında geldi. Beş maçta Everton 10 gol attı ve 11 gol yedi.

Sunderland, son beş Premier League maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. En son maç, 9 Mayıs'ta Manchester United deplasmanında 0-0 berabere sonuçlandı. Bu serideki tek galibiyet, 12 Nisan'da Tottenham Hotspur'u 1-0 yenerek elde edildi. En ağır yenilgi ise 24 Nisan'da Nottingham Forest'a karşı 5-0'lık ev sahibi mağlubiyetiydi. Sunderland bu beş maçta beş gol attı ve yedi gol yedi.

Karşılaşmalar

Bu iki takım arasındaki en son karşılaşma, 10 Ocak 2026 tarihinde FA Cup'ta gerçekleşti; o maçta Everton ve Sunderland, Hill Dickinson Stadyumu'nda 1-1 berabere kaldı. Bundan önce, 3 Kasım 2025 tarihinde Wearside'da oynanan Premier League maçı da 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Kayıtlara geçen beş karşılaşmada Everton iki kez galip gelirken, Sunderland hiç galip gelemedi ve üç maç berabere sonuçlandı. Geri kalan iki karşılaşma 2017 yılına ait ve her ikisi de Everton'ın galibiyetiyle sonuçlandı.

Puan Durumu

Premier League sıralamasında Everton onuncu sırada yer alırken, Sunderland on ikinci sırada bulunuyor. Her iki takım da sıralamanın orta kesiminde yer alıyor ve bu maçı, sıralamanın üst veya alt sıraları için doğrudan bir etkisi olmadan oynuyor.