Everton - Sheffield United maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (21 Eylül 2019)

Premier Lig'in altıncı haftasında Everton, Sheffiled United'ı konuk edecek.

ile Sheffield United 2007 yılından sonra ilk kez Premier Lig'de karşı karşıya gelecek.

Goodison Park'ta oynanacak mücadele saat 17:00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Haberin devamı aşağıda

Everton geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet 1 de mağlubiyet aldı.

Sheffiled United ise ilk iki haftada dört puan topladıktan sonra oynadığı üç maçtan sadece bir puan çıkaratabilrdi.

Cenk Tosun ilk onbirde forma giyecek mi?

Milli futbolcunun bu maçta kadroda olması ancak ilk onbirde yer almaması bekleniyor.

Opta notları