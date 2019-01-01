Everton - Sheffield United maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (21 Eylül 2019)
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Everton ile Sheffield United 2007 yılından sonra ilk kez Premier Lig'de karşı karşıya gelecek.
Goodison Park'ta oynanacak mücadele saat 17:00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Everton geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet 1 de mağlubiyet aldı.
Sheffiled United ise ilk iki haftada dört puan topladıktan sonra oynadığı üç maçtan sadece bir puan çıkaratabilrdi.
Cenk Tosun ilk onbirde forma giyecek mi?
Milli futbolcunun bu maçta kadroda olması ancak ilk onbirde yer almaması bekleniyor.
Opta notları
- Premier Lig'e o sezon yükselen takımlarla oynadığı son dört maçın üçünü kaybeden Everton (1G), daha önceki 44 karşılaşmada aynı sayıda yenilgi almıştı (25G 16B).
- Marcos Silva göreve geldikten sonra Premier Lig'de duran toptan (penaltı hariç) en fazla gol yiyen takım Everton (19).
- Premier Lig'deki son 12 deplasman maçını kazanamayan Sheffield United (3B 9M), son dış saha galibiyetini Aralık 2006'da Wigan'ı yenerek aldı (1-0).
- Son üç Premier Lig maçında yedi gol yiyen Everton, daha önceki 13 karşılaşmada kalesinde aynı sayıda gol görmüştü.
- Premier Lig'de attığı son üç gol kafayla gelen Everton'ın tarihinde dört gollük sadece iki seri var: Kasım 2008 & Nisan 2010.