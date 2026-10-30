Everton Teknik Direktörü David Moyes, Manchester City'den kiralanan Jack Grealish'i disiplin ihlali nedeniyle maç kadrosuna almadı. Everton, perşembe gecesi Newcastle United'ı 3-1 mağlup etti. İngiliz kanat oyuncusunun Hill Dickinson Stadyumu'ndaki yokluğuna rağmen Merseyside ekibi, Carabao Cup'ta rahat bir galibiyetle çeyrek finale yükseldi.

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Antrenmana izinsiz katılmaması kadrodan çıkarılmasına yol açtı

Haberi aktaran talkSPORT'a göre 31 yaşındaki oyun kurucu, yakın zamanda bir Everton antrenmanına izinsiz katılmaması nedeniyle dördüncü tur maçının kadrosundan çıkarıldı. Grealish, geçen hafta sonu Arsenal'e 2-0 kaybedilen Premier League maçında da forma giymemişti. Ancak kulüp yetkilileri, o maçtaki yokluğunu hastalığına bağlamıştı. Sahada ise James Garner, Hayden Hackney ve Thierno Barry'nin golleri, konuk ekip adına Dan Burn'ün son dakikalarda attığı teselli golünü anlamsız kıldı.

Kulüp açıklaması disiplin cezasını doğruladı

Geçen hafta sonu Arsenal ile oynanan maçtan önce hücum oyuncusu, yaz transfer döneminin sonlarında Merseyside'a döndüğünden beri her maçın kadrosunda yer almıştı. Geçen ay Wolves karşısında kazanılan üçüncü tur kupa maçında 77 dakika oynadıktan sonra ligde üç kez ilk 11'de başlamış, iki kez de oyuna sonradan girmişti.

Everton, perşembe günkü maçın başlama vuruşundan önce Grealish ile savunma oyuncusu Jarrad Branthwaite'in yokluğunu doğruladı. Kulüp, X'teki paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Jarrad Branthwaite, beyin sarsıntısı protokolleri nedeniyle üst üste ikinci maçta da forma giyemeyecek. Jack Grealish ise kulüp disiplin kurallarını ihlal ettiği için kadroya alınamayacak."

Merseyside'daki ikinci kiralık dönemi sorunlu başladı

2021'de Aston Villa'dan Manchester City'ye 100 milyon sterlin karşılığında transfer olan İngiltere millî oyuncusu, geçen sezon ilk kez Everton'a kiralık gitmiş ve ocak ayında sezonunu bitiren bir ayak sakatlığı yaşamadan önce 20 maçta iki gol ve altı asist kaydetmişti.

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Yaz aylarında iyileştikten sonra ağustosta Wembley'de Arsenal'e 3-0 kaybettikleri Community Shield maçında ve ligin açılış haftasında Bournemouth'u 2-1 yendikleri karşılaşmada bonservisini elinde bulunduran Manchester City adına oyuna sonradan girdi. Ardından transfer dönemi sona ermeden Everton'a ikinci kez kiralandı.

Çeyrek final kurasında rakip Fleetwood

Grealish, Everton'ın Premier League'e dönüşü öncesinde Moyes'un güvenini yeniden kazanmak için çalışmak zorunda. Takım arkadaşları ise Carabao Cup çeyrek finalinde elverişli bir kura çekti. Merseyside ekibi, Arsenal'i penaltılarda eleyerek son sekize kalma sürprizini yapan League Two takımı Fleetwood Town ile karşılaşmak için Highbury Stadium'a gidecek. Everton, dördüncü kademe rakibi karşısında rehavete kapılmazsa yarı finale yükselmek için güçlü bir şansa sahip olacak.