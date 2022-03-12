Chelsea'nin efsane oyuncularından Everton menajeri Frank Lampard, eski takımının şu anda çok zor bir süreçte olduğunu söylerken kulübe destek veriyor.

Maviler, Birleşik Krallık hükümetinin Roman Abramovich'in mal varlıklarını dondurma kararının bir sonucu olarak çeşitli kısıtlamalarla karşı karşıya kalıyor.

Lampard, Premier Lig'deki rakipleri Everton'da yöneticilik yapıyor olsa da, haberin kendisini çok etkilediğini itiraf etti.

Efsane oyuncu, Rus milyarder Abramovich ile görüşme sayısından da bahsetti.

Ne söylendi?

Everton patronu cuma günü gazetecilere verdiği demeçte, "Neredeyse iki yıl menajer olarak orada çalıştım, 13 yıl boyunca oynadım ve orada çalışan arkadaşlarım var.

"Chelsea'de insanlar işlerini kaybediyorsa, bunu tabii ki fazlasıyla önemsemem normal.

“Taraftarları önemsiyorum; Chelsea taraftarları bizden önce oradaydı ve bizden sonra da orada olacaklar. Kulüp şu anda zor bir dönemden geçiyor.

"Buna çok fazla bağlı kalmak istemiyorum, çünkü Everton'ın menajeriyim ve benim önceliğim şu anda Everton.

“Ancak, tabii ki sadece işini yapan insanlar için bu çok önemli bir konu. Ben de bu durumu fazlasıyla önemsiyorum” dedi.

Lampard'ın Abramovich ile ilişkisi

Devam eden Rusya'nın Ukrayna işgali, Chelsea'den kesinlikle büyük bir etki yarattı.

Rus milyarder Abramovich’in sahibi olduğu Chelsea, çok ağır yaptırımlara maruz kalırken kulübün sahibine yönelik incelemeler arttı.

Lampard, yine de iş adamı ile kişisel bir bağlantıdan hoşlanmadığını doğruladı.

"Daha önceki sorulardan birinde Roman Abramovich'e yakın olduğum söylendi, ama yakın değiliz.

“Son yıllarda onunla görüşmelerimizin sayısı bir elin parmaklarını geçmez.

"Ancak, 13 yıl Chelsea Futbol Kulübü'nde çalıştım ve bu benim için büyük bir zevkti.

“Chelsea taraftarlarını önemsiyorum. Onlar benim için çok değerliler.

"Bizler geçiciyiz, fakat onlar hep baki kalacaklar.”

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