Everton menajeri Carlo Ancelotti'nin evine hırsız girdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın İtalyan menajeri Carlo Ancelotti'nin evi soyuldu.

İtalyan menajer Carlo Ancelotti'yi dün akşam tedirgin edecek bir olay yaşandı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiltere Premier Lig ekibi Everton'ın menajerinin Merseyside bölgesindeki Blundellsands'ta bulunan evine giren iki hırsız, konuttaki kasayı çalarak kaçtı.



Olay esnasında İtalyan menajerin 36 yaşındaki kızının evde tek başına olduğu ve durumu polise haber verdiği söyleniyor.



Premier Lig'deki diğer hırsızlık vakaları



Merseyside polisinden yapılan açıklamada, dün akşam saat 18.30 sularında gerçekleşen olayda kimsenin zarar görmediği ve hırsızları yakalamak için çalışma başlatıldığı ifade edildi. İngiltere'de geçen yıl, Liverpool'da forma giyen Fabinho'nun yanı sıra Tottenhamlı Dele Alli ve o dönem takım arkadaşı olan Jan Vertonghen'in evi soyulmuştu.

Liverpool'un Senegalli golcüsü Sadio Mane'nin evi de 2017 ve 2019 yıllarında iki kez hırsızların hedefi olmuştu.