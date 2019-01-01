Everton - Liverpool: Saat kaçta, hangi kanalda, sakat cezalı bilgileri, muhtemel 11'ler
Premier Lig'in 29. haftasında Everton, Liverpool'u konuk edecek.
Bir maç eksiğiyle Manchester City'nin ardından ikinci sırada yer alan Liverpool, ezeli rakibi Everton'u mağlup ederek liderlik koltuğunu geri almak istiyor.
İngiltere'nin en büyük rekabetlerinden biri olarak kabul edilen ve Merseyside derbisi olarak adlandırılan eşleşmede sezonun ilk yarısında Anfield'da oynanan maçı Liverpool, futbol tarihinin en sıradışı gollerinden biriyle, 1-0 kazanmıştı.
|Maç
|Everton - Liverpool
|Tarih
|3 Mart Pazar
|Saat
|19:15
TV & İnternet Yayını
|TV Yayını
|S Sport
|İnternet yayını
|S Sport Plus
Muhtemel 11'ler
Everton'da Cenk Tosun'un yedek kulübesinde olması bekleniyor.
Ev sahibi ekipte sakatlığı sebebiyle sahada yer alamayacak olan Leighton Baines dışında bir eksik bulunmuyor.
Liverpool'da ise en büyük soru işareti Roberto Firmino'nun durumu. Manchester United deplasmanında bileğinden sakatlanan Brezilyalı hücum oyuncusu, hafta içerisinde Watford'la oynanan maçı kaçırmıştı. Firmino'nun Everton deplasmanında forma giyme ihtimali var ama sahada yer alamazsa Jürgen Klopp'un Divock Origi'ye şans vermesi bekleniyor.
Konuk ekipte Oxlade-Chamberlain, Gomez ve Lovren'in sakatlıkları devam ediyor.
Everton: Pickford, Coleman, Keane, Zouma, Digne, Gueye, Schneiderlin, Walcott, Sigurdsson, Richarlison, Calvert-Lewin
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson, Milner, Fabinho, Wijnaldum, Salah, Firmino (Origi), Mane
Maç Öncesi OPTA İstatistikleri
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Everton ve Liverpool, İngiltere'nin en üst lig seviyesindeki 200. maçlarına çıkacak. En üst lig seviyesinde bu fikstürden daha fazla maç oynanan tek bir eşleşme var: Aston Villa vs Everton (202 maç).
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Liverpool ile karşılaştığı son 18 resmi maçta kazanamayan Everton (9B 9M), rakibi karşısında tarihindeki en uzun serisini yaşıyor.
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Liverpool, Everton'a son 16 lig maçında yenilmemesine rağmen son sekiz sezonda sadece üçüncü kez rakibi karşısında iki lig maçını da kazanmak için sahaya çıkacak (2011-12 ve 2016-17).
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Premier Lig tarihinde en fazla kırmızı kartın gösterildiği maçlar, Everton ve Liverpool arasında oynanan maçlar oldu (21).
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Son maçında Cardiff'i 3-0 yenen Everton, Ekim ayından bu yana art arda iki lig maçı kazanamadı.
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Bu sezon Premier Lig'de deplasmanlarda en az gol yiyen takım Liverpool (8).
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Liverpool Menajeri Jurgen Klopp, Everton ile karşılaştığı yedi resmi maçta da yenilmedi (5G 2B). Liverpool kariyerine Klopp'tan daha uzun süre Everton'a karşı yenilmezlik serileri ile başlayan sadece iki menajer var: Bob Paisley (10, 1974-1978 arası ) ve David Ashworth (8, 1919-1922 arası).
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Liverpool oyuncusu Roberto Firmino'nun, Premier Lig'de Manchester United'ın (8) ardından gol atamadan en fazla maça çıktığı ikinci rakibi Everton (6).
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Cardiff maçında iki gol atan ve bu sezon ligde 11 gole ulaşan Everton oyuncusu Gylfi Sigurdsson, Premier Lig'de en fazla gol attığı sezonu egale etti (11 gol, 2015/16 sezonu).
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Liverpool oyuncusu Sadio Mane, bu sezon Premier Lig'de 14 gol attı ve lig kariyerindeki en golcü sezonunu geçiriyor.
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Premier Lig'de Liverpool formasıyla 64 maçta 49 gol atan Mohamed Salah, bu maçta gol atarsa, Premier Lig tarihindeki herhangi bir takım için 50 gole en az maçta ulaşan oyuncu olacak.