Everton - Liverpool: Saat kaçta, hangi kanalda, sakat cezalı bilgileri, muhtemel 11'ler

Merseyside derbisi ne zaman oynanacak ve Türkiye'de hangi kanaldan yayınlanacak?

Premier Lig'in 29. haftasında Everton, Liverpool'u konuk edecek.

Bir maç eksiğiyle Manchester City'nin ardından ikinci sırada yer alan Liverpool, ezeli rakibi Everton'u mağlup ederek liderlik koltuğunu geri almak istiyor.

İngiltere'nin en büyük rekabetlerinden biri olarak kabul edilen ve Merseyside derbisi olarak adlandırılan eşleşmede sezonun ilk yarısında Anfield'da oynanan maçı Liverpool, futbol tarihinin en sıradışı gollerinden biriyle, 1-0 kazanmıştı.

Maç Everton - Liverpool Tarih 3 Mart Pazar Saat 19:15

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Muhtemel 11'ler

Everton'da Cenk Tosun'un yedek kulübesinde olması bekleniyor.

Ev sahibi ekipte sakatlığı sebebiyle sahada yer alamayacak olan Leighton Baines dışında bir eksik bulunmuyor.

Liverpool'da ise en büyük soru işareti Roberto Firmino'nun durumu. Manchester United deplasmanında bileğinden sakatlanan Brezilyalı hücum oyuncusu, hafta içerisinde Watford'la oynanan maçı kaçırmıştı. Firmino'nun Everton deplasmanında forma giyme ihtimali var ama sahada yer alamazsa Jürgen Klopp'un Divock Origi'ye şans vermesi bekleniyor.

Konuk ekipte Oxlade-Chamberlain, Gomez ve Lovren'in sakatlıkları devam ediyor.

Everton: Pickford, Coleman, Keane, Zouma, Digne, Gueye, Schneiderlin, Walcott, Sigurdsson, Richarlison, Calvert-Lewin

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson, Milner, Fabinho, Wijnaldum, Salah, Firmino (Origi), Mane

Maç Öncesi OPTA İstatistikleri