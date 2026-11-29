Liverpool, oyuna hükmetmesine ve Dominik Szoboszlai'nin erken golüne rağmen Goodison Park'ta bir puanla yetinmek zorunda kaldı. Jeremie Frimpong'un talihsiz kendi kalesine golü Everton'a beraberliği getirirken Liverpool, kaçırdığı fırsatların bedelini ödedi.

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249. Merseyside derbisinde Liverpool, sahayı kullanma üstünlüğüne dayalı taktik planıyla oyuna hükmetti ancak deplasmanda üç puanı alacak bitiriciliği gösteremedi. Topu dikine oynayarak Everton'ın orta blok savunmasını sık sık aşan Liverpool, maçın başında kontrolü ele geçirdi. Szoboszlai'nin beşinci dakikadaki golü, hızlı başlangıcının hak edilmiş karşılığıydı. Ne var ki %64 topa sahip olma oranından ve toplam 22 şuttan daha fazlasını çıkaramaması, dirençli ancak sınırlı bir oyun sergileyen Everton'a kapıyı açık bıraktı.

Everton'ın maça dönmesini sağlayan şey, sürekli bir hücum baskısından çok savunmadaki karmaşık bir hataydı. Frimpong, 25. dakikada topu istemeden kendi ağlarına gönderdi ve bu an maçın psikolojik dengesini kökten değiştirdi. Liverpool, kaliteli gol fırsatları üretmeyi sürdürüp Everton'ın 0,715'lik beklenti golüne (xG) karşı 1,95 xG'ye ulaşsa da son hamleyi yapamadı. İkinci yarı, Liverpool'un bir türlü aşamadığı derin savunmaya karşı bir mücadeleye dönüştü ve maç can sıkıcı bir beraberlikle sonuçlandı.

GOAL , Liverpool oyuncularının Hill Dickinson Stadyumu'ndaki performanslarını puanladı…

Kaleci ve savunma

Alisson Becker - 6/10

Everton'ın kaleyi bulan yalnızca bir şut çektiği maçın büyük bölümünü seyirci gibi geçiren Brezilyalı kaleci için alışılmadık derecede sakin bir öğleden sonraydı. Kendi savunma oyuncusuna çarpıp yakın mesafeden ağlara giden beraberlik golünde yapabileceği bir şey yoktu. Pasları her zamanki gibi güvenilirdi ve Liverpool'un savunma hattını ileride tutmasına yardımcı oldu. Ancak bu derbilere sıklıkla damga vuran türden, maçın gidişatını değiştirecek bir kurtarış yapması gerekmedi.

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Jeremie Frimpong - 4/10

Kanat beki için zor bir maçtı. En belirleyici katkısı, 25. dakikada Everton'a beraberliği getiren talihsiz kendi kalesine golü oldu. Hücum bölgesinde her zamanki hareketliliğini gösterse de savunmadaki pozisyon alışında zaman zaman sorun yaşadı. Kendi kalesine attığı golün psikolojik yükü, hücumdaki soğukkanlılığını da etkilemiş gibiydi. Maçın başındaki ritmini yeniden yakalayamayınca 74. dakikada yerini Ronald Araujo'ya bıraktı.

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Virgil van Dijk - 7/10

Kaptan, her zamanki soğukkanlılığıyla savunmayı yöneterek otoritesini hissettirdi. Bire bir mücadelelerini kazandı ve topu yeniden dolaşıma sokarak Liverpool'un baskısını sürdürmesinde kilit rol oynadı. Pozisyon alışları sayesinde Everton'ın kontra atakları çoğunlukla başlamadan durduruldu. Yine de takımının savunmadaki istikrarını gol yemeden tamamlanan bir maça dönüştürememesinden dolayı hayal kırıklığı yaşayacaktır.

Jules Jacquet - 7/10

Genç oyuncu, Goodison Park'ın yoğun atmosferinde dikkat çekici ölçüde sakin göründü. Everton'ın hücum hattına gönderilen birkaç uzun topu önceden sezerek araya girdi ve geriden ileriye dönük paslar kullandı. Bu denli önemli bir maçta ilk 11'de tercih edilmesini haklı çıkaran olgun bir performans sergiledi.

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Milos Kerkez - 7/10

Sol kanatta enerjik bir performans sergiledi. Kerkez, pas seçeneği olarak sürekli hazır bulundu, oyuna genişlik kattı ve ceza sahasına birkaç tehlikeli orta yaptı. Hücum görevlerini savunmadaki dikkatiyle iyi dengeleyerek Everton'ın kendi kanadından pek etkili olamamasını sağladı.

Orta saha

Dominik Szoboszlai - 8/10

Liverpool'un açık ara en iyi oyuncusuydu. Beşinci dakikadaki golü, ceza sahasına geç ve doğru zamanda yaptığı koşuyu soğukkanlı bir bitirişle tamamlamasının örneğiydi. Topu ileri taşıma becerisi de Liverpool hücumunun itici gücüydü. Topla sık buluşması ve Everton savunmasındaki boşlukları görebilmesi, konuk ekibin merkezde bu kadar belirgin bir üstünlük kurmasının başlıca nedeniydi.

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Alexis Mac Allister - 7/10

Arjantinli oyuncu, orta sahadaki taktik düzenin parçalarını bir arada tuttu. Oyunun temposunu yönetme becerisi sayesinde Liverpool, ritmin kontrolünü hiç kaybetmedi. Orta sahadaki takım arkadaşları kadar gösterişli olmasa da savunmaya verdiği destek ve kısa paslardaki isabeti, %64'lük topa sahip olma oranının sürdürülmesinde belirleyiciydi.

Florian Wirtz - 7/10

Forvetin arkasındaki boşluklarda oynadı ve yaratıcılığıyla Everton savunmasını sürekli zorladı. Szoboszlai'nin ilk golünün asistini yaptı ve sık sık savunmayı açacak pası arayan oyuncu oldu. Everton ikinci yarıda daha geriye çekilince etkisi biraz azalsa da 90. dakikada oyundan alınana kadar teknik kalitesini gösterdi.

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Hücum

Rio Ngumoha - 6/10

Kanatta zaman zaman yeteneğini ve doğrudan kaleye gitme isteğini göstererek ilk yarıda Everton savunmasını genişletti. Ancak son pası bulmakta zorlandı. Liverpool, beraberliği bozmak için farklı bir taktik yaklaşım ararken bir saat dolmadan yerini Trey Nyoni'ye bıraktı.

Alexander Isak - 6/10

İsveçli millî oyuncu için can sıkıcı bir gündü. Everton'ın stoperlerini iyi meşgul etti ve topsuz koşuları akıllıcaydı ancak kritik bölgelerde yeterince pas alamadı. Liverpool'un 22 şutuna rağmen gol atamadı; çoğu zaman derinde savunma yapan Everton oyuncularının arasında sıkışıp kaldı.

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Bradley Barcola - 6/10

Hızıyla oyuna genişlik kattı ancak Everton'a gerçekten zarar verecek son hamleyi yapamadı. Umut vadeden birkaç hücum geçişinde yer alsa da bunlar sonuçsuz kaldı. Frimpong gibi o da 74. dakikadaki çift oyuncu değişikliğinde kenara geldi ve yerini Victor Munoz'a bıraktı.

Yedekler ve teknik direktör

Trey Nyoni - 6/10

59. dakikada Ngumoha'nın yerine oyuna girdi ve kısa süre sonra sarı kart gördü. Orta sahaya taze enerji kattı ancak galibiyet golünü getirecek yaratıcılığı sağlayamadı.

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Ronald Araujo - 6/10

Sağ tarafı savunmada güçlendirmek için 74. dakikada oyuna girdi. Sağlam bir görüntü çizdi ancak Liverpool galibiyet golünü ararken hücumda fazla etkili olamadı.

Victor Munoz - 6/10

Son 15 dakikada Barcola'nın yerini aldı. Hareketli görünse de Everton'ın kalabalık ceza sahasında geçiş yolu bulamadı.

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Lewis Koumas - N/A

Wirtz'in yerine maçın sonlarında oyuna girdi; maça etki edecek kadar zamanı olmadı.

Andoni Iraola - 6/10

Topa sahip olma ve xG üstünlüğünün de gösterdiği gibi teknik direktörün taktik planı doğruydu. Ancak takımı basit bir ortayı savunamayınca kendi kalesine golü yedi ve yaptığı oyuncu değişiklikleri beraberliği bozmaya yetmedi. Bu, taktik tahtasında kazanılan fakat sahadaki bireysel uygulama anlarında kaybedilen bir maçtı.