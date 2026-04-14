Everton, 19 Nisan Pazar günü Liverpool'daki Hill Dickinson Stadyumu'nda Liverpool'u ağırlayacak; bu maç, son zamanların en heyecanlı Merseyside derbilerinden biri olacağa benziyor.
Everton şu anda Premier Lig'de 8. sırada yer alırken, Liverpool 5. sırada bulunuyor ve her iki kulüp de Avrupa kupalarına katılma hakkı için kıyasıya bir mücadele veriyor.
Premier League'de Everton - Liverpool maçı ne zaman?
Everton - Liverpool Premier League maç biletleri nasıl satın alınır?
Premier Lig maçları için, kulübün resmi bilet portalı üzerinden satın alınabilen tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve ek konaklama paketlerine kadar çeşitli bilet seçenekleri mevcuttur.
İngiliz futbol kulüpleri biletleri genellikle üç aşamada tahsis eder:
- Öncelikle sezonluk bilet sahiplerine.
- Ardından, daha önce ev sahibi takımın maçlarına gitmiş olan ve sadakat puanlarına göre sıralananlara.
- Son olarak, genel satış döneminde halka açılır.
Son dakika bilet arıyorsanız, taraftarlar StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın almayı tercih ediyor.
Everton - Liverpool maçından ne beklemeli?
Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ilk dörtte yer almaya çalışırken, Everton sezonun sonlarında gösterdiği performansla ligin üst sıralarına tırmandı ve şu anda Reds'in sadece beş puan gerisinde.
Toffees, 11 Nisan'da Brentford'a karşı 2-2 berabere kaldıkları maçta baskı altında da dirençli olduklarını göstererek, son zamanlarda rakip takımların planlarını bozabileceklerini kanıtladı.
Ancak, son karşılaşmalarda üstünlük Reds'in elindeydi. 20 Eylül'de Anfield'da oynanan ilk maçta Liverpool, orta sahadaki taktiksel mücadelenin belirleyici olduğu maçta 2-1'lik dar bir galibiyet elde etmişti.
Everton - Liverpool Premier League maç biletleri ne kadar?
Premier Lig bilet fiyatları büyük farklılıklar gösterir. Çoğu kulüp, yetişkin, genç, öğrenci ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma sunar, ancak bu fiyat aralıkları takımdan takıma değişiklik gösterir.
Koltuk konumu ve tribün yeri fiyatı önemli ölçüde etkiler; manzarası iyi olan koltuklar genellikle daha pahalıdır. Bazı kulüpler maçları kategorilere ayırır; örneğin, büyük takımlarla oynanan önemli maçlar daha yüksek bir kategoriye girebilir ve fiyatlar buna göre artar.
Premier Lig, deplasman maçları için bilet fiyatını 30 sterlin ile sınırlamıştır. Dolayısıyla, daha ucuz bir seçenek arıyorsanız, takımınızın deplasman maçlarını araştırıp bu biletleri bulmaya çalışabilirsiniz.
Takım haberleri ve kadrolar
Form
Kafa kafaya rekoru
Puan Durumu
2025/26 Premier League kulüpleri bilet fiyatlarına göre
