Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Premier Lig
team-logoEverton
Hill Dickinson Stadium
team-logoLiverpool
Book Everton vs Liverpool Tickets

Çeviri:

Everton - Liverpool maçına bilet nasıl alınır: Premier Lig fiyatları, fikstür bilgileri, maç başlama saati ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Everton ile Liverpool arasındaki Premier Lig maçı için bilet satın alma rehberi ve maç programı bilgileri

Everton, 19 Nisan Pazar günü Liverpool'daki Hill Dickinson Stadyumu'nda Liverpool'u ağırlayacak; bu maç, son zamanların en heyecanlı Merseyside derbilerinden biri olacağa benziyor.

Everton şu anda Premier Lig'de 8. sırada yer alırken, Liverpool 5. sırada bulunuyor ve her iki kulüp de Avrupa kupalarına katılma hakkı için kıyasıya bir mücadele veriyor.

GOAL, biletlerin nereden alınabileceği ve fiyatları da dahil olmak üzere, Everton - Liverpool maçı biletlerini temin etmek için bilmeniz gereken her şeyi size sunuyor.

Everton - Liverpool Biletleri Bilet satın alın

Premier League'de Everton - Liverpool maçı ne zaman?

crest
Hill Dickinson Stadium

Everton - Liverpool Premier League maç biletleri nasıl satın alınır?

Premier Lig maçları için, kulübün resmi bilet portalı üzerinden satın alınabilen tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve ek konaklama paketlerine kadar çeşitli bilet seçenekleri mevcuttur.

İngiliz futbol kulüpleri biletleri genellikle üç aşamada tahsis eder:

  1. Öncelikle sezonluk bilet sahiplerine.
  2. Ardından, daha önce ev sahibi takımın maçlarına gitmiş olan ve sadakat puanlarına göre sıralananlara.
  3. Son olarak, genel satış döneminde halka açılır.

Son dakika bilet arıyorsanız, taraftarlar StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın almayı tercih ediyor.

Everton - Liverpool Biletleri Bilet satın al

Everton - Liverpool maçından ne beklemeli?

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ilk dörtte yer almaya çalışırken, Everton sezonun sonlarında gösterdiği performansla ligin üst sıralarına tırmandı ve şu anda Reds'in sadece beş puan gerisinde. 

Toffees, 11 Nisan'da Brentford'a karşı 2-2 berabere kaldıkları maçta baskı altında da dirençli olduklarını göstererek, son zamanlarda rakip takımların planlarını bozabileceklerini kanıtladı. 

Ancak, son karşılaşmalarda üstünlük Reds'in elindeydi. 20 Eylül'de Anfield'da oynanan ilk maçta Liverpool, orta sahadaki taktiksel mücadelenin belirleyici olduğu maçta 2-1'lik dar bir galibiyet elde etmişti. 

Everton - Liverpool Premier League maç biletleri ne kadar?

Premier Lig bilet fiyatları büyük farklılıklar gösterir. Çoğu kulüp, yetişkin, genç, öğrenci ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma sunar, ancak bu fiyat aralıkları takımdan takıma değişiklik gösterir.

Koltuk konumu ve tribün yeri fiyatı önemli ölçüde etkiler; manzarası iyi olan koltuklar genellikle daha pahalıdır. Bazı kulüpler maçları kategorilere ayırır; örneğin, büyük takımlarla oynanan önemli maçlar daha yüksek bir kategoriye girebilir ve fiyatlar buna göre artar.

Premier Lig, deplasman maçları için bilet fiyatını 30 sterlin ile sınırlamıştır. Dolayısıyla, daha ucuz bir seçenek arıyorsanız, takımınızın deplasman maçlarını araştırıp bu biletleri bulmaya çalışabilirsiniz.

Takım haberleri ve kadrolar

Everton vs Liverpool Muhtemel kadrolar

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  D. Moyes

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  A. Slot

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

EVE
-Form

Gol atıldı (Verildi)
10/6
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

LIV
-Form

Gol atıldı (Verildi)
7/8
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Kafa kafaya rekoru

EVE

Son 5 maçları

LIV

1

Galibiyet

1

Beraberlik

3

Galibiyetler

5

Gol sayısı

7
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Puan Durumu

2025/26 Premier League kulüpleri bilet fiyatlarına göre

KulüpStadyumBilet Fiyat Aralığı (Yetişkin Genel Giriş)Sezonluk Bilet AralığıBiletler
ArsenalEmirates Stadyumu31,50 £ - 141,00 £1.073 £ - 2.050 £Bilet bilgileri
Aston VillaVilla Park44,50 £ - 92,00 £640 £ - 944 £Bilet bilgileri
BournemouthVitality Stadyumu33,00 £ - 56,00 £633 £ - 875 £Bilet bilgileri
BrentfordGtech Community Stadyumu40,00 £ - 65,00 £495 £ - 598 £Bilet bilgileri
Brighton & Hove AlbionAmerican Express Community Stadyumu34,00 £ - 78,00 £595 £ - 860 £Bilet bilgileri
BurnleyTurf Moor50,00 £ - 75,00 £455 £ - 500 £Bilet bilgileri
ChelseaStamford Bridge48,00 £ - 58,00 £595 £ - 940 £Bilet bilgileri
Crystal PalaceSelhurst Park48,00 £ - 58,00 £545 £ - 895 £Bilet bilgileri
EvertonGoodison Park55,00 £515 £ - 690 £Bilet bilgileri
FulhamCraven Cottage35,00 £ - 105,00 £455 £ - 3.000 £Bilet bilgileri
Leeds UnitedElland Road33,00 £ - 56,00 £420 £ - TBC £Bilet bilgileri
LiverpoolAnfield9,00 £ - 61,00 £699 £ - 886 £Bilet bilgileri
Manchester CityEtihad Stadyumu58,00 £ - 75,00 £385 £ - 1.030 £Bilet bilgileri
Manchester UnitedOld Trafford36,00 £ - 58,00 £559 £ - 950 £Bilet bilgileri
Newcastle UnitedSt James’ Park50,00 £ - 58,00 £417 £ - 811 £Bilet bilgileri
Nottingham ForestCity Ground45,00 £ - 60,00 £465 £ - 660 £Bilet bilgileri
SunderlandStadium of Light33,00 £ - 56,00 £390 £ - 720 £Bilet bilgileri
Tottenham HotspurTottenham Hotspur Stadyumu48,00 £ - 109,00 £807 £ - 2.015 £Bilet bilgileri
West Ham UnitedLondra Stadyumu30,00 £ - 120,00 £310 £ - 1.620 £Bilet bilgileri
Wolverhampton WanderersMolineux26,50 £ - 71,00 £525 £ - 833 £Bilet bilgileri

