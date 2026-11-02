Newcastle United, St James' Park'ta 1-0'lık hayal kırıklığı yaratan bir yenilgi aldı. Mücadelenin sonucunu Thierno Barry'nin ikinci yarıda attığı gol belirledi. Lukas Hornicek'in kaledeki ciddi hatası farkı yarattı. Newcastle United ise topa sahip olmasına rağmen net gol fırsatları üretmekte zorlandı.

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Matthias Jaissle yönetimindeki Newcastle United'ın taktik yaklaşımı, David Moyes'un iyi organize olmuş Everton'ı karşısında sabır ve isabet bakımından zorlu bir sınav verdi. İki takımın da savunma düzenine bağlı kaldığı ilk yarı temkinli geçti. Newcastle, %52 topa sahip olma oranıyla oyuna hâkim olsa da Everton'ın geride kurduğu sıkı savunmayı aşacak dikine oyunu sergileyemedi. Toplam 17 şut çeken Newcastle, 90 dakika boyunca Jordan Pickford'ı yalnızca iki kez zorlayabildi.

Maçın belirleyici anı, ikinci yarının başlamasından yalnızca dört dakika sonra geldi. Kaleci Lukas Hornicek'in büyük hatası, 49. dakikada Thierno Barry'ye maçın ilk golünü hediye etti. Ev sahibi ekip bu darbenin etkisinden bir türlü çıkamadı. Newcastle son bölümde baskıyı artırsa da uzatma dakikalarında yaşananlar hayal kırıklığını büyüttü: Oyuna sonradan giren Jacob Ramsey kısa aralıklarla iki sarı kart görerek takımını son saniyelerde 10 kişi bıraktı. Newcastle, 1,71'lik beklenen gol (xG) değerine rağmen dirençli Everton savunmasını aşamadı. 0-1'lik skor, ev sahibinin bitiricilik eksikliğini yansıtıyor.

Kaleci ve savunma

Lukas Hornicek: 3/10

IMAGO

Kaleci için unutmak isteyeceği bir geceydi. Dört kurtarışla farkın açılmasını önlese de performansı, Thierno Barry'nin 49. dakikadaki galibiyet golüne yol açan hatasının gölgesinde kaldı. Küçük ayrıntıların belirleyici olduğu böyle bir maçta, o kritik andaki soğukkanlılık eksikliği takımının bir puan almasına mal oldu.

Dan Burn: 6/10

Kaptan, savunmanın merkezinde her zamanki gibi mücadeleci bir performans sergiledi. Pozisyon alırken güven verdi ve Newcastle'ın yaptığı 33 uzaklaştırmanın birkaçına imza atarak takımına öncülük etti. Ancak zaman zaman Everton'ın hücuma geçişlerdeki hızına ayak uydurmakta zorlandı ve 32. dakikada taktik faul nedeniyle sarı kart gördü.

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Fabian Schaer: 5/10

Schaer geriden oyun kurmaya çalıştı ancak kendine özgü uzun pasları sık sık Everton'ın disiplinli orta sahası tarafından kesildi. Gerginliğin yükseldiği uzatma dakikalarında, 90+9'da sarı kart gördü. Savunmada ise konuk ekibin her kontra atağında kırılgan görünen hattın bir parçasıydı.

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Lewis Hall: 6/10

Hall, Newcastle'ın hücumdaki başlıca pas seçeneklerinden biriydi; oyun kurulumuna destek vermek için sık sık merkeze kaydı. Ev sahibi ekibin yaptığı 24 ortaya katkıda bulundu ancak ortaları çoğunlukla Everton'ın uzun boylu stoperleri tarafından engellendi ya da uzaklaştırıldı. Savunmaya dönüşlerde çalışkandı fakat son paslarda etkili olamadı.

Amar Dedic: 5/10

Dedic, Everton'ın kanatlardaki doğrudan oyunuyla baş etmekte zorlandı. Hücuma çıkarak oyunu genişletmeye çalışsa da hızlı hücumlarda sık sık pozisyonunun dışında yakalandı. Jaissle hücuma daha fazla hareketlilik katmak isterken 87. dakikada yerini Birama Toure'ye bıraktı.

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Orta saha

Joelinton: 6/10

Brezilyalı oyuncu Newcastle orta sahasının dinamizm kaynağıydı. Birçok ikili mücadele kazandı ve topu sahadaki üç bölge boyunca ileri taşımaya çalıştı. Everton'ın top kaybı sonrası baskısıyla baş etmekte zorlanan orta sahada fiziksel varlığı en çok hissedilen isimdi. 75. dakikada yerini Ramsey'ye bıraktı.

Joe Willock: 5/10

Willock, genellikle etkili olduğu boş alanları bulmakta zorlandı. Everton'ın iki ön liberosu hareket alanını daralttı. 64. dakikada yerini Yoane Wissa'ya bırakmadan önce hücum bölgesinde kayda değer bir etki yaratamadı.

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Nicolas Gonzalez: 5/10

Yaratıcı bir rolde görevlendirilen Gonzalez, oyunun büyük bölümünde etkisiz kaldı. Orta saha ile William Osula arasında bağlantı kurmakta zorlandı; sık sık kanatlara yönelmek zorunda kaldı ve orada iki rakiple karşı karşıya kaldı. 64. dakikadaki çift değişiklikte yerini Sean Steur'e bıraktı.

Hücum

Harvey Barnes: 6/10

Barnes, Newcastle'ın ilk 11'deki hücumcuları arasında belki de en tehlikeli isimdi. Şut çekmek için sık sık içeri kat etti. Ancak takım arkadaşlarının çoğunda olduğu gibi, şutları ya engellendi ya da kaleyi bulmadı. Pickford'ı geçecek bitiriciliği gösteremedi.

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Anthony Elanga: 5/10

Getty Images

Everton geride kalarak Elanga'ya koşu yapabileceği alan bırakmadığı için oyuncunun hızından nadiren etkili biçimde yararlanıldı. Bire bir pozisyonlarda oyuna etki etmekte zorlandı ve 76. dakikada yerini Jacob Murphy'ye bıraktı.

William Osula: 5/10

Everton stoperlerinin arasında sık sık yalnız kalan genç santrfor için sinir bozucu bir geceydi. Topu ileride tutmak için çok çalıştı ancak kaleciyi zorlamasını sağlayacak desteği alamadı. Newcastle'ın 17 şutu, dokuz numara için çok az sayıda net fırsat yarattı.

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Yedekler ve teknik direktör

Yoane Wissa (64. dakikada oyuna girdi): 5/10

Hücum bölgesine daha fazla enerji katmak için oyuna girdi ancak Everton savunmasını aşmakta zorlandı. Sahaya girişi, ev sahibi ekibin şutlarının kalitesini kayda değer ölçüde değiştirmedi.

Stijn Steur (64. dakikada oyuna girdi): 5/10

Genç oyuncu, orta sahaya teknik açıdan farklı bir seçenek sunmak için oyuna alındı ancak maçın son bölümündeki yoğun tempo karşısında büyük ölçüde etkisiz kaldı.

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Jacob Ramsey (75. dakikada oyuna girdi): 2/10

Felaket bir kısa süreli performans. Oyuna hareketlilik getirmesi beklenirken 90+6 ve 90+8'de kısa aralıklarla iki sarı kart gördü. Kırmızı kartı, Newcastle'ın son dakikalarda beraberliği yakalama umutlarını bitirdi.

Jacob Murphy (76. dakikada oyuna girdi): 5/10

Takıma taze güç ve orta yapma becerisi katmak için son bölümde oyuna alındı ancak Everton'ın hava toplarındaki üstünlüğü, ortalarının kolayca savuşturulması anlamına geldi.

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Birama Toure (87. dakikada oyuna girdi): Puan yok

Son bölümde yapılan bu taktik değişikliğin sonuca etki edecek zamanı olmadı.

Matthias Jaissle (Teknik direktör): 4/10

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Jaissle'nin takımı topa hâkim oldu ancak geride kurulan savunmayı aşmak için bir B planı ortaya koyamadı. Yaptığı değişiklikler maçın gidişatını değiştirmedi. Gole yol açan savunma hatası da hücuma geçişlerdeki kırılganlığın sürdüğünü ve Jaissle'nin bu sorunu henüz çözemediğini gösteriyor.