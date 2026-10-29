Newcastle United'ın Carabao Kupası serüveni, Hill Dickinson Stadyumu'nda Everton'a 3-1 yenilmesiyle hayal kırıklığı içinde sona erdi. Topa daha fazla sahip olmasına rağmen Newcastle United, Everton'ın etkili bitiriciliği karşısında yenilgiden kurtulamadı. Dan Burn, maçın son bölümünde takımının teselli golünü attı.

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Newcastle, Hill Dickinson Stadyumu'nda Everton'a 3-1 yenilerek Carabao Cup'a hayal kırıklığıyla veda etti. Topa yüzde 56 oranında sahip olmasına ve ev sahibinin iki katı kadar şut çekmesine rağmen Newcastle, kötü geçirdiği ilk yarıdaki savunma hatalarının bedelini ödedi.

James Garner ve Hayden Hackney'nin golleri Everton'ı devre arasına 2-0 önde taşıdı. Matthias Jaissle'nin ikinci yarıda işi oldukça zordu.

Newcastle'ın maça dönmenin yolunu aradığı devre arasında yapılan taktik değişiklikle üç oyuncu değiştirildi. Ancak farkı Everton'ın bitiriciliği yarattı ve Thomas Barry 69. dakikada üçüncü golü attı.

Burn 88. dakikada farkı bire indirse de bu gol çok geç geldi. Newcastle'ın kaleyi bulan on şutundan yalnızca bir gol çıkarabilmesi, sahadaki üstünlüğünü sonuca yansıtamadığı gecenin belirleyici unsuru oldu.

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GOAL, Newcastle oyuncularının Hill Dickinson Stadyumu'ndaki performanslarını değerlendirdi...

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Kaleci ve savunma

Lukas Hornicek - 5/10:

Kaleyi bulan yalnızca beş şutta üç gol yiyen genç kaleci için zor bir akşamdı. Garner'ın skoru açan isabetli vuruşunda yapabileceği pek bir şey yoktu ancak önündeki savunmanın yerleşimi, geçiş hücumları boyunca onu savunmasız bıraktı.

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Amar Dedic - 5/10:

Bek oyuncusu hücumlarda takımına genişlik kattı ancak Everton topu geri kazandığında sık sık fazla ileride yakalandı. Vitalii Mykolenko'nun bindirmelerinin yarattığı tehdidi etkili biçimde önleyemedi.

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Fabian Schar - 5/10:

İsviçreli millî oyuncu, alışılmadık ölçüde güvensiz bir performans sergiledi ve 81. dakikada sarı kart gördü. Everton'ın doğrudan ileriye yönelen oyununa karşı önde kurulan savunma hattını korumakta zorlandı; ikinci golde rakip oyuncular onu geride bıraktı.

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Dan Burn - 6/10:

Tecrübeli savunmacı, son dakikalarda Newcastle'ın hücumdaki en etkili oyuncusuydu. 88. dakikada takımının tek golünü attı ve baskıyı sürdürmeye çalışırken sarı kart gördü. Ancak zaman zaman Tyler Dibling ve Thierno Barry'nin kontra ataklardaki hızına karşı zorlandı.

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Lewis Hall - 5/10:

Hall, Newcastle'ın yüzde 56'lık topa sahip olma oranına katkıda bulunurken topla teknik becerisinden kesitler sundu. Ancak ceza sahasına sonradan giren Garner ve Hackney'nin hareketlerini takip etmek için gereken savunma disiplinini gösteremedi.

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Orta saha

Jacob Ramsey - 4/10:

İlk 45 dakikada varlık gösteremeyince devre arasında oyundan alındı. Ramsey oyunun temposunu belirleyemedi veya Everton'ın sıkı savunmasını aşmak için gereken yaratıcılığı sağlayamadı. Bu da erken bir taktik değişiklikle kenara alınmasına yol açtı.

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Nicolas Gonzalez - 5/10:

Orta saha oyuncusu, Everton'ın disiplinli stoper ikilisi Jake O'Brien ve James Tarkowski arasında boşluk bulmakta zorlandı. Kaleyi bulan şutlar çekse de 81. dakikada oyundan alınmadan önce ev sahibinin dengesini bozacak fiziksel etkiyi gösteremedi.

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Joe Willock - 6/10:

Newcastle orta sahasının olumlu performans gösteren az sayıdaki isminden biriydi. Willock, Burn'ün son dakikalardaki golünün asistini yaptı ve takımın oyununu birbirine bağlamak için yorulmadan çalıştı. Yine de merkezde sık sık sayıca az kaldı.

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Hücum

Jacob Murphy - 5/10:

Murphy, sahada kaldığı 67 dakika boyunca birkaç tehlikeli orta yaparak Newcastle'ın kazandığı on kornerde pay sahibi oldu. Ancak takımın bitiriciliğe ihtiyaç duyduğu anlarda hücumları sonuçlandırmakta yetersiz kaldı.

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Harvey Barnes - 4/10:

Devre arasındaki değişikliklerde oyundan alınan bir diğer isimdi. Barnes, kanadından oyuna etki edemedi; Anthony Elanga'ya yerini bırakmadan önce kayda değer bir gol girişiminde veya başarılı bir adam geçme hamlesinde bulunamadı.

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William Osula - 4/10:

Hücum hattının ileri ucunda görev yapan Osula, ilk yarıda büyük ölçüde oyunun dışında kaldı. Baskı altında topu ileride tutmakta zorlandı ve devre arasında yapılan üç oyuncu değişikliğinde oyundan alınan isimlerden biri oldu.

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Yedekler ve teknik direktör

Anthony Elanga - 5/10:

Devre arasında Barnes'ın yerine oyuna girdi. Daha doğrudan bir oyun ve hız getirerek Everton savunmasını zorladı ancak sonuçta golü bulamadı.

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Yoane Wissa - 5/10:

Devre arasında Osula'nın yerine oyuna girdi. Wissa hareketliliğiyle daha fazla etkinlik gösterdi ancak karşısında çok iyi bir performans sergileyen Jordan Pickford'ı buldu. Everton kalecisi toplam dokuz kurtarış yaptı.

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Joelinton - 5/10:

Orta sahaya sertlik katmak için devre arasında oyuna alındı. 89. dakikada sarı kart gördü ve fiziksel varlığını bir ölçüde hissettirdi ancak oyuna alıştığında maç Newcastle'ın elinden kaymaya başlamıştı.

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Bazoumana Toure - 5/10:

67. dakikada Murphy'nin yerine oyuna girdi. Maçın son bölümünde Everton üzerindeki baskının sürmesine yardımcı oldu ancak ev sahibi takım savunmaya çekilince etkisi sınırlı kaldı.

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Sean Steur - Değerlendirme yok:

Jaissle'nin tüm riskleri aldığı son bölümde Gonzalez'in yerine oyuna girdi.

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Matthias Jaissle - 4/10:

Teknik direktörün taktik düzeni, ilk yarıda orta sahayı rakip ataklara karşı fazla savunmasız bıraktı. Devre arasındaki cesur üçlü oyuncu değişikliği performansı iyileştirse de Everton'ın kontra ataklarının ortaya çıkardığı savunma zaaflarına yeterince hızlı çözüm bulunamadı.