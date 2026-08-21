Hafızası güçlü Everton taraftarları, Ipswich Town'un Mayıs 2025'te Goodison'a konuk olduğu 2-2'lik heyecan dolu maçı hatırlayacaktır. İki takım, bu kez elbette Hill Dickinson Stadyumu'nda, 19 Eylül Cumartesi günü Premier League'de yeniden karşı karşıya gelecek. Biletlerinizi bugün ayırtabilirsiniz.

Everton, yeni sezona ligde Crystal Palace'a karşı sahasında aldığı galibiyetle olumlu bir başlangıç yaptı ve ardından Carabao Cup'ta Preston North End'i rahat geçti. Her iki maçta da kalesini gole kapatmış olması, Everton teknik direktörü David Moyes'u ayrıca memnun etmiştir.

Premier League'e yeni yükselen Ipswich Town da bu ağustosta atılan sağlam temellerin üzerine koymayı umuyor. Everton gibi Suffolk ekibi de Premier League ve Carabao Cup'taki açılış maçlarını kazandı.

Biletlerin nereden alınacağı ve ne kadar olduğu da dahil olmak üzere Everton - Ipswich Town maçı için bilet alma konusunda bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Everton - Ipswich Town Premier League maçı ne zaman?

Everton - Ipswich Town maçı, 19 Eylül Cumartesi günü Hill Dickinson Stadyumu'nda (Liverpool) oynanacak ve karşılaşmanın başlama saati BST ile 15.00 olarak belirlendi.

Premier Lig - Hafta 5 19 Eyl 2026 - 10:00 Hill Dickinson Stadium

Everton - Ipswich Town Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maç biletlerinden sezonluk kombinelere ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunur. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve tamamen dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtır:

Sezonluk kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esaslı çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura sistemi aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange sistemi üzerinden iade edilen biletleri liste fiyatından satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Everton - Ipswich Town Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin fiyatı; ev sahibi kulübe, oturma konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösterir:

Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp; Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kategorilere ayırır (örneğin A, B veya C Kategorisi). İlk altı sıra rakiplerine veya derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar A Kategorisi'ne girer ve en yüksek liste fiyatlarına sahip olur.

Koltuk konumu: Orta uzun tribün ve alt katman koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst katman koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gereklidir: Liste fiyatı üzerinden ev sahibi takım biletleri satın alabilmek için Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, kura sistemlerine veya yeniden satış platformlarına katılmak adına her seyircinin aktif ücretli Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmen uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar süreceğini doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da dünya sporundaki erişilmesi en zor biletler arasında yer alır. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine sahiplerine satılır; neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik kuralarına çıkmaz.

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