Everton'ın sahibi Farhad Moshiri açıkladı: Rafa Benitez kovulacak mı?

Everton kulübünün sahibi Farhad Moshiri, yoğun taraftar baskısına rağmen menajer Rafa Benitez'in görevine son vermeyi düşünmediğini söyledi.

Premier Lig'de üst üste beklenmedik sonuçlar alan Everton'ın Merseyside derbisinde Liverpool'a 4-1 yenilmesi taraftarları öfkelendirmişti.

Ligde sekiz maçtır kazanamayan Everton, 1999'dan bu yana en uzun galibiyet hasretini yaşıyor. Bu periyotta sadece iki puan alabilen mavi beyazlılar puan durumunda 14. sıraya kadar geriledi.

Liverpool maçı sırasında yönetimi protesto eden tribünler, menajer Rafa Benitez'in yanı sıra futbol direktörü Marcel Brands ve başkan Bill Kenwright'ı da istifaya davet etti.

Moshiri ne söyledi?

talkSPORT'a konuşan Moshiri, Benitez'e destek verdi ve tecrübeli teknik adamın zamana ihtiyacı olduğunu vurguladı.

"Futbolda bir gün kriz yaşarsınız, bir gün zafer. Rafa başarılı bir menajer ve performans düşüklüğünün sebebi büyük oranda sakatlıklar."

"Önümüzdeki iki hafta içinde tam kadro olacağız ve bu sayede sonuçlar iyiye gidecek."

"Rafa'nın dokunuşunu yapmak için zamana ihtiyacı var. Kadroyu genişletme konusunda ona destek olacağız. Menajerlere zaman vermek gerek. İkinci yarıyı iyi geçireceğimizden şüphem yok."

Taraftar sahaya indi

Liverpool yenilgisiyle çileden çıkan taraftarların öfkesinden futbolcular da nasibini aldı. Bir taraftar sahaya kadar girerek oyunculara tepki gösterdi.

Anthony Gordon ve Abdoulaye Doucoure'a sitem eden taraftar, güvenlik görevlilerinin eşliğinde sahadan çıkarıldı.

Benitez, Moshiri'nin tercihiydi

Rafa Benitez, yaz döneminde kulüp sahibinin isteğiyle takımın başına getirilmişti. Moshiri, golcü oyuncu Dominic Calvert-Lewin ve stoper Yerry Mina'nın dönüşüyle takımın toparlanacağına inanıyor.

2016'dan bu yana transfere 500 milyon sterlin'in üzerinde para harcayan Everton'ın Ocak ayındaki ara transfer dönemini de hareketli geçirmesi bekleniyor.