Everton, Henry Onyekuru'yu Benfica maçında takip etti

Everton Futbol Direktörü Marcel Brands, sezon başında Galatasaray'a kiraladıkları Henry Onyekuru'yu Benfica maçında tribünden takip etti.

Sezon başında İngiltere'de çalışma izni alamayan ve sezon sonuna kadar Galatasaray'a kiralanan Henry Onyekuru için Everton'ın takibi sürüyor.

Liverpool Echo'nun haberine göre, oyuncunun bonservisini elinde tutan Everton, yeni sezon öncesinde Onyekuru'nun çalışma izni sorununu halletmek ve oyuncuya as takımda şans vermek istiyor.

Öte yandan Everton Futbol Direktörü Marcel Brands, Henry Onyekuru'yu yakından takip etmek için UEFA Avrupa Ligi'ndeki Galatasaray - Benfica maçını seyretti. Brands'ın Onyekuru için olumlu düşündüğü ve oyuncuyu kadroda görmek istediği öne sürüldü.

2017 yazında Eupen'den 7 milyon euro'ya Everton'a transfer olan Henry Onyekuru, 2017-18 sezonunu Anderlecht'te geçirmişti. 21 yaşındaki Nijeryalı futbolcu henüz Everton'da hiç resmi maça çıkamadı.