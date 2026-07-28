İngiliz kulübü Everton yönetimi, Senegalli yıldızı Iliman Ndiaye'nin ayrılığına onay vermek için astronomik bir bedel belirleyerek, oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Hilal'in önüne büyük bir engel koydu.

"The Athletic" ağı bugün salı günü, İngiliz kulübünün ancak 70 milyon sterlin değerinde bir teklif geldiğinde masaya oturacağını ortaya koydu. Bu rakam, kulübün 2023 yazında Anthony Gordon'ın sözleşmesini Newcastle United'a sattığı rakamla aynı.

Önümüzdeki üç sezon boyunca Everton ile sözleşmesi bulunan oyuncu için belirlenen bu yüksek bedel, kulübün Ndiaye'yi 2024 yazında Sheffield United'dan yalnızca 17 milyon sterline transfer etmiş olmasına rağmen gündeme geldi.

Suudi Arabistan gazetesi "El-Riyadiyye" ise, Hilal yönetiminin bu dosyada önemli bir mesafe kat ettiğini, oyuncunun menajeriyle nabız yoklamak için doğrudan görüşmelere girdiğini ve Ndiaye'den mavi formayı giymeye ilişkin son derece olumlu ve cesaret verici sinyaller aldığını belirtti.

Gazete, Everton yönetiminin Suudi kulübünün ilgisinin boyutunu ve transferi sonuçlandırma yönündeki ciddi arzusunu çok iyi bildiğini, şimdi ise iki kulüp arasında doğrudan müzakerelere başlamak için önümüzdeki birkaç gün içinde Hilal yönetiminden resmi bir teklifin gelmesini beklediğini vurguladı.

Ndiaye, Everton ile dikkat çeken bir sezon geçirmiş; takımla ilk sezonunda 11 gol kaydettikten sonra geçen sezon 6 gol atıp 3 asist yapmıştı.