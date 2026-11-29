Everton, Fas'ın Muhammed VI Akademisi'nde forma giyen savunma oyuncusu Ilyas Haddaoui'yi transfer etme yarışına güçlü bir giriş yaptı. İngiliz kulübü, Fas futbolunun yükselen en parlak yeteneklerinden biri olarak görülen 18 yaşındaki genç oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Barcelona'nın planlarını tehdit ediyor.

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İspanyol gazetesi Sport'un haberine göre Everton, Haddaoui transferi için Barcelona ile rekabete girmek üzere müzakerelere dahil oldu. Katalan kulübü, Faslı savunma oyuncusuna büyük ilgi göstermiş ve hatta oyuncu için bir teklif de yapmıştı.

İngiliz yayın kuruluşu Goodison News, Everton'ın oyuncu için Barcelona ile rekabete hazır olduğunu açıkladı. Habere göre Haddaoui, geçen haftanın başından bu yana İngiliz kulübünün Finch Farm tesislerinde deneme sürecinden geçiyor.

Everton şu ana kadar resmi bir mali teklif yapmadı. Kulüp, oyuncunun potansiyelini değerlendirmeyi sürdürüyor ve deneme süreci sona erdikten sonra bir sonraki adımı atabilir.

Ancak Faslı savunma oyuncusunun her gün doğrudan İngiliz kulübünün gözetimi altında olması, Everton'ın transferi bitirme çabalarında son derece önemli bir adım olarak görülüyor.

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İngiliz yayın organı, Barcelona'nın resmi bir teklif yaptığını da belirtti. Bununla birlikte Muhammed VI Akademisi, oyuncunun geleceğine dair henüz nihai bir karar vermedi.

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Le360 Sport'un transfere yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Fas futbolunun en umut vadeden yeteneklerinden birini kadrosuna katmak için yürütülen müzakerelerde en ileri aşamadaki kulüpler Barcelona ve Everton.

Ancak müzakereler hâlâ sürüyor. Muhammed VI Akademisi, oyuncunun geleceği konusunda acele etmeye niyetli değil ve nihai kararını vermeden önce gelen tüm teklifleri incelemek istiyor.

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İngiltere'den gelen ilgi oldukça güçlü görünüyor ve yalnızca Everton ile sınırlı değil. Yine de Faslı savunma oyuncusunu transfer etme isteğini en ciddi ve en açık şekilde ortaya koyan kulüp Everton olarak öne çıkıyor.

Manchester City ve Chelsea de oyuncu için teklif yaptı, ancak akademi istenen mali şartları karşılamadıkları için her iki teklifi de reddetti.

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Yapılan tekliflerin mali değeri açıklanmadı. Ancak oyuncunun, ayrılığından mümkün olan en yüksek geliri elde etme hedefiyle kulüpler arasında bir rekabetin merkezine oturduğu görülüyor.

Hem stoper hem de sağ bek pozisyonunda başarılı olan Haddaoui, 2025'te Fas Milli Takımı ile 17 Yaş Altı Afrika Uluslar Kupası'nı kazandı.

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Genç oyuncu, teknik kapasitesi, taktik zekâsı, oyun kurma becerisi ve baskı altında topla çıkabilme yeteneği sayesinde akademisinin düzenlediği son uluslararası turnuvada en iyi yetenek seçildi.

Barcelona, Fas futbolunun en umut vadeden genç savunma oyuncularından birini kadrosuna katmak istiyor, ancak Everton Katalan kulübünün işini kolaylaştırmayacak.

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Son kararı ise gelen teklifleri inceledikten sonra Haddaoui'nin bir sonraki adresini belirleyecek olan Muhammed VI Akademisi verecek.