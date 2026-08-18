Everton - Crystal Palace: Maç detayları

Premier Lig - Hafta 1 22 Ağu 2026 - 10:00 Hill Dickinson Stadium

Everton ile Crystal Palace, 22 Ağustos 2026'da saat 14.00 GMT'de (10.00 EST / 15.00 BST / 16.00 SAST) karşı karşıya gelecek.

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Maça genel bakış ve açılış haftasının önemi

Everton, 2026/27 Premier League sezonuna 1. hafta maçında Hill Dickinson Stadyumu'nda Crystal Palace'ı konuk ederek başlayacak. Her iki kulüp de açılış gününde mesaj vermek isterken, bu karşılaşma yoğun bir yaz hazırlık döneminin ardından iki takımın taktiksel hazırlık seviyesini test edecek. Merseyside'da erken ivme yakalamak, önlerindeki uzun lig sezonunun tonunu belirlemek açısından kritik olacak.

Everton, sezon öncesi sınavlarla ivme kazanıyor

Everton, kadro genelinde maç temposunu artırmak amacıyla planlanan yoğun bir yaz programının ardından sezona giriyor. Temmuzda hazırlık turuna Dundee FC karşısında alınan net 4-0'lık galibiyet ve Bolton Wanderers ile yapılan beraberliklerle başlayan Everton, ağustosta ritmini buldu. Hamburger SV deplasmanında elde edilen dikkat çekici 2-1'lik zaferin ardından, 12 Ağustos'ta Newcastle United karşısında etkileyici bir 3-1'lik galibiyet geldi. Everton, 15 Ağustos'ta Ligue 1 ekibi LOSC Lille ile oynadığı ve forvet Iliman Ndiaye'nin penaltıdan gol attığı zorlu 1-1'lik beraberlikle sezon öncesi hazırlıklarını tamamladı.

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Pierre Sage yönetiminde Eagles için yeni dönem

Crystal Palace, haziranda RC Lens ile kupa kazanılan bir sezonun ardından Eagles'a katılan Fransız teknik direktör Pierre Sage'in resmi ilk maçına çıkacağı karşılaşma için Merseyside'a gidiyor. Taktiksel esnekliği ve kontrollü topa sahip olma anlayışıyla tanınan Sage, yoğun geçen sezon öncesi programında yaz boyunca kendi sistemini takıma aşılamaya çalıştı. Crystal Palace, hazırlık sürecine Swindon Town ve yerel rakip Bromley karşısında başladı, ardından Como Cup'ta RC Lens'e karşı mücadele etti ve hazırlıklarını 15 Ağustos'ta Almanya'da SC Freiburg karşısında tamamladı.

İkili rekabet geçmişi ve öne çıkan istatistikler

Everton ile Crystal Palace arasındaki son karşılaşmalar oldukça çekişmeli geçti. İki takımın 10 Mayıs 2026'daki son Premier League buluşmasında Selhurst Park'ta James Tarkowski, Beto, Ismaïla Sarr ve Jean-Philippe Mateta'nın golleriyle dramatik bir 2-2'lik beraberlik yaşandı. Son 20 karşılaşmaları genelinde bu iki ekip arasındaki mücadeleler sürekli olarak sıkı taktik savaşlara sahne oldu ve öne çıkan maçların büyük bölümünü tek farklı sonuçlar ya da beraberlikler belirledi.

Tahmini ilk 11'ler

Everton: Jordan Pickford; Jake O'Brien, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite, Vitalii Mykolenko; Harrison Armstrong, Hayden Hackney; Merlin Röhl, Kiernan Dewsbury-Hall, Iliman Ndiaye; Thierno Barry

Crystal Palace: Dean Henderson; Jaydee Canvot, Chris Richards, Chadi Riad; Oscar Mingueza, Daichi Kamada, Adam Wharton, Tyrick Mitchell; Ismaïla Sarr, Dwight McNeil; Jørgen Strand Larsen

Takım haberleri ve kadrolar

David Moyes, Everton açılış maçına hazırlanırken sakatlıkları bulunan James Garner ve Tim Iroegbunam'dan yararlanamıyor. Ev sahibi ekipte şu anda kayıtlı herhangi bir ceza bulunmuyor ve öngörülen ilk 11 henüz doğrulanmadı. Kadroya dair güncellemeler maç saatine yaklaştıkça eklenecek.

Pierre Sage, Crystal Palace'ta temiz bir sağlık durumu bildiriyor; deplasman ekibinde listelenen herhangi bir sakatlık ya da ceza yok. Crystal Palace, yaz transferlerinin ardından kadro genelinde seçeneklere sahip olsa da bu aşamada doğrulanmış bir kadro açıklanmadı.

Form durumu

Everton, maç öncesinde sezon öncesi dönemde beş hazırlık karşılaşması oynadı ve bu maçlarda iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son karşılaşması Lille ile 1-1 berabere biterken, sezon öncesinin daha cesaret verici sonuçlarından biri de Newcastle United karşısındaki 3-1'lik galibiyet oldu. VfB Stuttgart'a 3-1 kaybeden Everton, Stoke City'ye de 1-0 mağlup oldu; beş maçta toplam beş gol atıp altı gol yedi.

Crystal Palace'ın sezon öncesi formu dalgalıydı. Sage'in ekibi son beş maçının ikisini kazanıp ikisini kaybetti; veriler, maç 0-0 bitmesine rağmen Famalicao sonucunun galibiyet olarak kaydedildiğini gösteriyor. Son maç Freiburg karşısında 3-0'lık yenilgiyle sonuçlanırken, sezon öncesinin daha erken bölümündeki Fulham karşısındaki 2-1'lik galibiyet daha olumlu işaretler verdi. Crystal Palace, bu beş maçta altı gol atıp yedi gol yedi.

İkili rekabet geçmişi

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma Mayıs 2026'da oynandı ve Crystal Palace ile Everton, Premier League'de Selhurst Park'ta 2-2 berabere kaldı. Son beş Premier League karşılaşmasında Everton üç kez kazandı; Crystal Palace'ın bir galibiyeti ve bir beraberlik var. Everton bu beş maçta dokuz gol atarken, Crystal Palace yedi gol buldu.