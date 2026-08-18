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Çeviri:

Everton - Crystal Palace Premier Lig ön izlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Everton - Crystal Palace
Premier Lig
Everton
Crystal Palace

Premier League'de Everton ile Crystal Palace arasındaki maçın kapsamlı ön izlemesi. Hill Dickinson Stadyumu'ndaki bu sezonun açılış günü karşılaşması öncesinde sezon öncesi form durumunu, ikili rekabetteki istatistikleri ve öne çıkan konu başlıklarını inceliyoruz.

Everton - Crystal Palace: Maç detayları

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Premier Lig - Hafta 1
Hill Dickinson Stadium

Everton ile Crystal Palace, 22 Ağustos 2026'da saat 14.00 GMT'de (10.00 EST / 15.00 BST / 16.00 SAST) karşı karşıya gelecek.

Everton v OSC Lille - Pre-Season FriendlyGetty Images

Maça genel bakış ve açılış haftasının önemi

Everton, 2026/27 Premier League sezonuna 1. hafta maçında Hill Dickinson Stadyumu'nda Crystal Palace'ı konuk ederek başlayacak. Her iki kulüp de açılış gününde mesaj vermek isterken, bu karşılaşma yoğun bir yaz hazırlık döneminin ardından iki takımın taktiksel hazırlık seviyesini test edecek. Merseyside'da erken ivme yakalamak, önlerindeki uzun lig sezonunun tonunu belirlemek açısından kritik olacak.

Everton, sezon öncesi sınavlarla ivme kazanıyor

Everton, kadro genelinde maç temposunu artırmak amacıyla planlanan yoğun bir yaz programının ardından sezona giriyor. Temmuzda hazırlık turuna Dundee FC karşısında alınan net 4-0'lık galibiyet ve Bolton Wanderers ile yapılan beraberliklerle başlayan Everton, ağustosta ritmini buldu. Hamburger SV deplasmanında elde edilen dikkat çekici 2-1'lik zaferin ardından, 12 Ağustos'ta Newcastle United karşısında etkileyici bir 3-1'lik galibiyet geldi. Everton, 15 Ağustos'ta Ligue 1 ekibi LOSC Lille ile oynadığı ve forvet Iliman Ndiaye'nin penaltıdan gol attığı zorlu 1-1'lik beraberlikle sezon öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Crystal Palace v AlUla FC - Pre-Season FriendlyGetty Images

Pierre Sage yönetiminde Eagles için yeni dönem

Crystal Palace, haziranda RC Lens ile kupa kazanılan bir sezonun ardından Eagles'a katılan Fransız teknik direktör Pierre Sage'in resmi ilk maçına çıkacağı karşılaşma için Merseyside'a gidiyor. Taktiksel esnekliği ve kontrollü topa sahip olma anlayışıyla tanınan Sage, yoğun geçen sezon öncesi programında yaz boyunca kendi sistemini takıma aşılamaya çalıştı. Crystal Palace, hazırlık sürecine Swindon Town ve yerel rakip Bromley karşısında başladı, ardından Como Cup'ta RC Lens'e karşı mücadele etti ve hazırlıklarını 15 Ağustos'ta Almanya'da SC Freiburg karşısında tamamladı.

İkili rekabet geçmişi ve öne çıkan istatistikler

Everton ile Crystal Palace arasındaki son karşılaşmalar oldukça çekişmeli geçti. İki takımın 10 Mayıs 2026'daki son Premier League buluşmasında Selhurst Park'ta James Tarkowski, Beto, Ismaïla Sarr ve Jean-Philippe Mateta'nın golleriyle dramatik bir 2-2'lik beraberlik yaşandı. Son 20 karşılaşmaları genelinde bu iki ekip arasındaki mücadeleler sürekli olarak sıkı taktik savaşlara sahne oldu ve öne çıkan maçların büyük bölümünü tek farklı sonuçlar ya da beraberlikler belirledi.

Tahmini ilk 11'ler

Everton: Jordan Pickford; Jake O'Brien, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite, Vitalii Mykolenko; Harrison Armstrong, Hayden Hackney; Merlin Röhl, Kiernan Dewsbury-Hall, Iliman Ndiaye; Thierno Barry

Crystal Palace: Dean Henderson; Jaydee Canvot, Chris Richards, Chadi Riad; Oscar Mingueza, Daichi Kamada, Adam Wharton, Tyrick Mitchell; Ismaïla Sarr, Dwight McNeil; Jørgen Strand Larsen

Takım haberleri ve kadrolar

Everton vs Crystal Palace Muhtemel kadrolar

Everton crest
Everton
EVE
Diziliş
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY

Teknik direktör

  • D. Moyes

David Moyes, Everton açılış maçına hazırlanırken sakatlıkları bulunan James Garner ve Tim Iroegbunam'dan yararlanamıyor. Ev sahibi ekipte şu anda kayıtlı herhangi bir ceza bulunmuyor ve öngörülen ilk 11 henüz doğrulanmadı. Kadroya dair güncellemeler maç saatine yaklaştıkça eklenecek.

Pierre Sage, Crystal Palace'ta temiz bir sağlık durumu bildiriyor; deplasman ekibinde listelenen herhangi bir sakatlık ya da ceza yok. Crystal Palace, yaz transferlerinin ardından kadro genelinde seçeneklere sahip olsa da bu aşamada doğrulanmış bir kadro açıklanmadı.

Form durumu

EVE

EVE - Form

STK
K1-0
HSV
K1-2
VFB
K3-1
NEW
K3-1
LIL
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5
CRY

CRY - Form

FAM
K0-0
RCL
K3-0
ULA
K3-1
FUL
K1-2
SCF
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Everton, maç öncesinde sezon öncesi dönemde beş hazırlık karşılaşması oynadı ve bu maçlarda iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son karşılaşması Lille ile 1-1 berabere biterken, sezon öncesinin daha cesaret verici sonuçlarından biri de Newcastle United karşısındaki 3-1'lik galibiyet oldu. VfB Stuttgart'a 3-1 kaybeden Everton, Stoke City'ye de 1-0 mağlup oldu; beş maçta toplam beş gol atıp altı gol yedi.

Crystal Palace'ın sezon öncesi formu dalgalıydı. Sage'in ekibi son beş maçının ikisini kazanıp ikisini kaybetti; veriler, maç 0-0 bitmesine rağmen Famalicao sonucunun galibiyet olarak kaydedildiğini gösteriyor. Son maç Freiburg karşısında 3-0'lık yenilgiyle sonuçlanırken, sezon öncesinin daha erken bölümündeki Fulham karşısındaki 2-1'lik galibiyet daha olumlu işaretler verdi. Crystal Palace, bu beş maçta altı gol atıp yedi gol yedi.

İkili rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

EvertonÇizimCrystal Palace
3
2
0
Premier Lig
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Everton badge
Everton
EVE
2
MS
Premier Lig
Everton badge
Everton
EVE
2
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
MS
Premier Lig
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Everton badge
Everton
EVE
2
MS
Premier Lig
Everton badge
Everton
EVE
2
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
MS
Premier Lig
Everton badge
Everton
EVE
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
MS
9Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı5/5

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma Mayıs 2026'da oynandı ve Crystal Palace ile Everton, Premier League'de Selhurst Park'ta 2-2 berabere kaldı. Son beş Premier League karşılaşmasında Everton üç kez kazandı; Crystal Palace'ın bir galibiyeti ve bir beraberlik var. Everton bu beş maçta dokuz gol atarken, Crystal Palace yedi gol buldu.

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