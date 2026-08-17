Everton - Crystal Palace Premier League ön izlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Everton - Crystal Palace: Maç detayları

Premier Lig - Hafta 1 22 Ağu 2026 - 10:00 Hill Dickinson Stadium

Everton ile Crystal Palace, 22 Ağustos 2026'da saat 14.00 GMT'de (10.00 EST / 15.00 BST / 16.00 SAST) karşı karşıya gelecek.

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Maça genel bakış ve açılış haftasının önemi

Everton, 2026/27 Premier League sezonuna 1. haftada Hill Dickinson Stadium'da Crystal Palace'ı ağırlayarak başlayacak. Her iki kulüp de açılış gününde mesaj vermek isterken, bu karşılaşma yoğun bir yaz dönemi sezon öncesi hazırlıklarının ardından takımların taktiksel hazır oluşunu test edecek. Merseyside'da erken ivme yakalamak, önlerindeki uzun lig maratonunun tonunu belirlemek açısından kritik olacak.

Everton, sezon öncesi sınavlarıyla ivme kazanıyor

Everton, kadro genelinde maç keskinliği kazandırmak için planlanan yoğun bir yaz programının ardından sezona giriyor. Temmuz ayında hazırlık turuna Dundee FC karşısında alınan net 4-0'lık galibiyet ve Bolton Wanderers beraberlikleriyle başlayan Everton, ağustosta ritmini buldu. Hamburger SV deplasmanında alınan dikkat çekici 2-1'lik galibiyetin ardından 12 Ağustos'ta Newcastle United karşısında etkileyici bir 3-1'lik zafer geldi. Everton, sezon öncesi hazırlıklarını 15 Ağustos'ta Ligue 1 ekibi LOSC Lille ile 1-1 berabere kalarak tamamladı; bu maçta forvet Iliman Ndiaye penaltıdan ağları buldu.

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Pierre Sage yönetiminde yeni bir dönem

Crystal Palace, haziranda RC Lens ile kupa kazanılan bir sezonun ardından takıma katılan Fransız teknik direktör Pierre Sage'ın resmi ilk maçına çıkacağı karşılaşma için Merseyside'a gidiyor. Taktik esnekliği ve kontrollü topa sahip olma anlayışıyla tanınan Sage, yaz boyunca yoğun bir sezon öncesi programında kendi sistemini takıma aşılamaya çalıştı. Crystal Palace, hazırlık dönemine Swindon Town ve yerel rakibi Bromley karşısında başladı, ardından RC Lens'e karşı Como Cup'ta yer aldı ve hazırlıklarını 15 Ağustos'ta Almanya'da SC Freiburg karşısında tamamladı.

İkili rekabet geçmişi ve öne çıkan istatistikler

Everton ile Crystal Palace arasındaki son karşılaşmalar, birbirine çok yakın geçen mücadelelere sahne oldu. İki takımın Premier League'deki son buluşmasında, 10 Mayıs 2026'da Selhurst Park'ta oynanan maç 2-2'lik dramatik beraberlikle sonuçlandı; goller James Tarkowski, Beto, Ismaïla Sarr ve Jean-Philippe Mateta'dan geldi. Son 20 karşılaşmaya bakıldığında, bu iki takım arasındaki maçlar düzenli olarak sıkı taktik mücadelelere sahne oldu ve öne çıkan fikstürlerin büyük çoğunluğu tek gollü farklarla ya da beraberliklerle sonuçlandı.

Takım haberleri ve kadrolar

Everton açılış maçına hazırlanırken David Moyes, James Garner ve Tim Iroegbunam'dan sakatlıkları nedeniyle yararlanamıyor. Ev sahibi ekipte şu anda kayıtlı bir ceza bulunmuyor ve öngörülen ilk 11 henüz netleşmedi. Kadroyla ilgili güncellemeler maç saatine yakın eklenecek.

Pierre Sage, Crystal Palace için tam kadro durumu bildirdi; deplasman ekibinde listelenen herhangi bir sakatlık ya da ceza yok. Crystal Palace, yaz transfer dönemindeki takviyelerin ardından kadro genelinde seçeneklere sahip olsa da bu aşamada doğrulanmış bir ilk 11 açıklanmadı.

Form durumu

Everton, maç öncesinde beş sezon öncesi hazırlık karşılaşmasına çıktı ve bu süreçte iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçını Lille ile 1-1 berabere tamamlayan ekip için sezon öncesinin daha cesaret verici sonuçlarından biri de Newcastle United karşısında alınan 3-1'lik galibiyetti. VfB Stuttgart'a 3-1 kaybetti, Stoke City'ye ise 1-0 yenildi; beş maçta toplam beş gol atıp altı gol yedi.

Crystal Palace'ın sezon öncesi formu dalgalıydı. Sage'ın ekibi son beş maçında iki galibiyet ve iki mağlubiyet aldı; veriler, 0-0 bitmesine rağmen Famalicao sonucunu galibiyet olarak kaydedilmiş gösteriyor. Son maçını Freiburg'a 3-0 kaybeden Palace için, sezon öncesinde Fulham karşısında alınan 1-2'lik galibiyet daha olumlu işaretler vermişti. Palace, beş maçta altı gol atıp yedi gol yedi.

İkili rekabet geçmişi

Bu ekipler arasındaki son karşılaşma, Mayıs 2026'da Premier League'de Selhurst Park'ta Crystal Palace ile Everton'ın 2-2 berabere kaldığı maçtı. Premier League'deki son beş karşılaşmada Everton üç kez kazandı; Palace'ın bir galibiyeti ve bir beraberlik var. Everton bu beş maçta dokuz gol atarken Palace yedi gol kaydetti.