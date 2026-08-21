Everton - Crystal Palace: Maç detayları

Premier Lig - Hafta 1 22 Ağu 2026 - 10:00 Hill Dickinson Stadium

Everton ile Crystal Palace, 22 Ağustos 2026'da saat 14.00 GMT'de (10.00 EST / 15.00 BST / 16.00 SAST) karşı karşıya gelecek.

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Maç özeti ve açılış haftasının önemi

Everton, 2026/27 Premier League sezonuna 1. haftada Hill Dickinson Stadyumu'nda Crystal Palace'ı ağırlayarak başlayacak. Her iki kulüp de ilk maç gününde mesaj vermek isterken, bu karşılaşma yoğun bir yaz dönemi hazırlığının ardından iki takımın da taktiksel hazır oluşunu test edecek. Merseyside'da erken ivme yakalamak, önlerindeki uzun yerel sezonun tonunu belirlemek açısından hayati önem taşıyacak.

Everton, sezon öncesi sınavlarla ivme kazanıyor

Everton, kadro genelinde maç temposunu artırmak için planlanan yoğun bir yaz programının ardından sezona giriyor. Temmuz ayında Dundee FC karşısında alınan 4-0'lık net galibiyet ve Bolton Wanderers ile yapılan beraberliklerle hazırlık turuna başlayan Everton, ağustos ayında ritmini buldu. Hamburger SV deplasmanında elde edilen dikkat çekici 2-1'lik galibiyetin ardından 12 Ağustos'ta Newcastle United karşısında etkileyici bir 3-1'lik zafer geldi. Everton, 15 Ağustos'ta Ligue 1 ekibi LOSC Lille karşısında alınan zorlu 1-1'lik beraberlikle sezon öncesi hazırlıklarını tamamladı; bu maçta forvet Iliman Ndiaye penaltıdan gol attı.

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Pierre Sage yönetiminde Eagles'ın yeni dönemi

Crystal Palace, haziranda RC Lens ile kupa kazanılan bir sezonun ardından Eagles'a katılan Fransız teknik direktör Pierre Sage'ın resmi ilk maçına çıkacağı karşılaşma için Merseyside'a gidiyor. Taktiksel esnekliği ve kontrollü topa sahip olma anlayışıyla tanınan Sage, hareketli bir sezon öncesi programı boyunca sistemini takıma yerleştirmek için yazı değerlendirdi. Crystal Palace, hazırlık dönemine Swindon Town ve yerel rakibi Bromley karşısında başladı, ardından RC Lens'e karşı Como Cup'ta yer aldı ve 15 Ağustos'ta Almanya'da SC Freiburg karşısında hazırlıklarını tamamladı.

İkili rekabet karnesi ve öne çıkan istatistikler

Everton ile Crystal Palace arasındaki son karşılaşmalar başa baş geçen mücadelelere sahne oldu. İki takımın 10 Mayıs 2026'daki son Premier League buluşmasında Selhurst Park'ta James Tarkowski, Beto, Ismaïla Sarr ve Jean-Philippe Mateta'nın goller attığı dramatik bir 2-2 beraberlik yaşandı. Son 20 karşılaşmalarına bakıldığında, bu iki takım arasındaki maçlar istikrarlı biçimde sıkı taktik mücadeleler içerdi; öne çıkan karşılaşmalarının büyük bölümünü tek gollü farklar ya da beraberlikler belirledi.

Tahmini ilk 11'ler

Everton: Pickford; O’Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Hackney, Dewsbury-Hall; Johnson, Armstrong, Ndiaye; Barry

Crystal Palace: Henderson; Canvot, Richards, Riad; Mingueza, Kamada, Wharton, Mitchell; Pino, Sarr; Strand Larsen

Takım haberleri ve kadrolar

Everton açılış maçına hazırlanırken David Moyes, sakatlıkları nedeniyle James Garner ve Tim Iroegbunam'dan yararlanamayacak. Ev sahibi ekipte şu anda kayıtlı herhangi bir ceza bulunmuyor ve öngörülen ilk 11 henüz doğrulanmadı. Kadroya ilişkin güncellemeler başlangıç vuruşuna daha yakın eklenecek.

Pierre Sage, Crystal Palace'ta sağlık durumunun tamamen iyi olduğunu bildiriyor; deplasman ekibinde listelenen herhangi bir sakatlık ya da ceza yok. Crystal Palace, yaz transferlerinin ardından kadro genelinde seçeneklere sahip, ancak bu aşamada doğrulanmış bir ilk 11 açıklanmadı.

Form durumu

Everton bu maça beş hazırlık maçı oynadıktan sonra çıkıyor; bu süreçte iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son karşılaşması Lille karşısında 1-1 berabere biterken, sezon öncesinin daha cesaret verici sonuçlarından biri daha önce Newcastle United karşısında alınan 3-1'lik galibiyet oldu. VfB Stuttgart'a 3-1 kaybeden Everton, Stoke City'ye de 1-0 mağlup oldu; beş maçta toplam beş gol atıp altı gol yedi.

Crystal Palace'ın sezon öncesi formu dalgalıydı. Sage'ın ekibi son beş maçının ikisini kazanıp ikisini kaybetti; veriler ise Famalicao sonucunu maç 0-0 bitmesine rağmen galibiyet olarak kaydedilmiş gösteriyor. Son maçları Freiburg'a karşı 3-0'lık yenilgiyle biterken, sezon öncesinin daha erken bölümünde Fulham karşısında alınan 1-2'lik galibiyet daha olumlu işaretler verdi. Palace, beş maçta altı gol atıp yedi gol yedi.

İkili rekabet karnesi

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma Mayıs 2026'da oynandı ve Crystal Palace ile Everton, Premier League'de Selhurst Park'ta 2-2 berabere kaldı. Son beş Premier League karşılaşmasında Everton üç kez kazandı, Palace bir kez galip geldi ve bir maç da berabere bitti. Everton bu beş maçta dokuz gol atarken, Palace yedi gol kaydetti.