Everton - Crystal Palace biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

Everton, Premier League sezonuna 22 Ağustos Cumartesi günü kendi sahasında, Hill Dickinson Stadyumu'nda başlayacak. Yeni teknik direktörü Pierre Sage yönetimindeki Crystal Palace, Toffees'in ilk rakibi olacak.

Geçen sezon Hill Dickinson'ı dolduran taraftarlar, ağız sulandıran karşılaşmalara tanıklık etti. Burada oynanan son dört Premier League maçının her birinde 3+ gol atıldı ve Everton taraftarı da önümüzdeki aylarda bunun devamını, buna bolca iç saha galibiyetinin de eşlik etmesini umacak.

GOAL, Everton - Crystal Palace maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve fiyatlarının ne kadar olduğunu sizin için derledi.

Everton - Crystal Palace Premier League maçı ne zaman?

Everton - Crystal Palace maçı, 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 15.00'te Liverpool'daki Hill Dickinson Stadyumu'nda başlayacak.

Premier Lig - Hafta 1 22 Ağu 2026 - 10:00 Hill Dickinson Stadium

Everton - Crystal Palace Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maçlık biletlerden sezonluk bilet ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunur. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtır:

Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları yeniden satışa sunulmak üzere kulübe iade eder.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığındaki çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (ör. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, çekilişe katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri satıştaki yüz değeri üzerinden satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bilet arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Everton - Crystal Palace Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterir:

Yaş ve indirim kategorileri: Kulüplerin çoğu, Yetişkin, Genç (genellikle 18 ya da 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma uygular. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma farklılık gösterir.

Maç kategorilendirmesi: Kulüpler fikstürleri kademelere ayırır (ör. Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar, en yüksek liste fiyatlarının uygulandığı Kategori A'ya girer.

Koltuk konumu: Orta bölüm yan tribün ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırmaya sahipken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gerekliliği: Ev sahibi takım biletlerini satıştaki yüz değeri üzerinden satın alabilmek için, neredeyse tüm Premier League kulüpleri her seyircinin kura çekilişlerine ya da yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirliği

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmen uzattı (ve en az 2027/28'e kadar da onayladı).

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, dünya sporundaki en zor bulunan biletler arasında yer alır. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır; neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik kuralarına çıkmaz.

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