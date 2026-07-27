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Everton - Crystal Palace biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

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Premier Lig
Everton
Crystal Palace

Everton'ın Premier League açılış maçı için Hill Dickinson'a nasıl gidebileceğinize göz atın

Everton, Premier League sezonuna 22 Ağustos Cumartesi günü kendi sahasında, Hill Dickinson Stadyumu'nda başlayacak. Yeni teknik direktörü Pierre Sage yönetimindeki Crystal Palace, Toffees'in ilk rakibi olacak.

Geçen sezon Hill Dickinson'ı dolduran taraftarlar, ağız sulandıran karşılaşmalara tanıklık etti. Burada oynanan son dört Premier League maçının her birinde 3+ gol atıldı ve Everton taraftarı da önümüzdeki aylarda bunun devamını, buna bolca iç saha galibiyetinin de eşlik etmesini umacak.

GOAL, Everton - Crystal Palace maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve fiyatlarının ne kadar olduğunu sizin için derledi.

Everton - Crystal Palace Premier League maçı ne zaman?

Everton - Crystal Palace maçı, 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 15.00'te Liverpool'daki Hill Dickinson Stadyumu'nda başlayacak.

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Premier Lig - Hafta 1
Hill Dickinson Stadium

Everton - Crystal Palace Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maçlık biletlerden sezonluk bilet ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunur. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtır:

  • Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları yeniden satışa sunulmak üzere kulübe iade eder.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığındaki çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (ör. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, çekilişe katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri satıştaki yüz değeri üzerinden satın alabilir.
  • Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bilet arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Everton - Crystal Palace Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterir:

  • Yaş ve indirim kategorileri: Kulüplerin çoğu, Yetişkin, Genç (genellikle 18 ya da 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma uygular. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma farklılık gösterir.
  • Maç kategorilendirmesi: Kulüpler fikstürleri kademelere ayırır (ör. Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar, en yüksek liste fiyatlarının uygulandığı Kategori A'ya girer.
  • Koltuk konumu: Orta bölüm yan tribün ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırmaya sahipken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.
  • Resmi üyelik gerekliliği: Ev sahibi takım biletlerini satıştaki yüz değeri üzerinden satın alabilmek için, neredeyse tüm Premier League kulüpleri her seyircinin kura çekilişlerine ya da yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirliği

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmen uzattı (ve en az 2027/28'e kadar da onayladı).

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, dünya sporundaki en zor bulunan biletler arasında yer alır. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır; neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik kuralarına çıkmaz.

Form durumu

EVE

EVE - Form

SUN
K1-3
TOT
K1-0
DUF
K0-4
BOL
B0-0
STK
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5
CRY

CRY - Form

RAY
K1-0
SWI
K5-1
BRO
K3-0
FAM
K0-0
RCL
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Son karşılıklı maçların karnesi

Kafa Kafaya

EvertonÇizimCrystal Palace
3
2
0
Premier Lig
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Everton badge
Everton
EVE
2
MS
Premier Lig
Everton badge
Everton
EVE
2
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
MS
Premier Lig
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Everton badge
Everton
EVE
2
MS
Premier Lig
Everton badge
Everton
EVE
2
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
MS
Premier Lig
Everton badge
Everton
EVE
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
MS
9Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı5/5

Takım haberleri ve kadrolar

Everton vs Crystal Palace Muhtemel kadrolar

Everton crest
Everton
EVE
Diziliş
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY

Teknik direktör

  • D. Moyes

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
Coventry CityCoventry CityCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
Hull CityHull CityHUL
00000000
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
00000000
13
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
M.CityM.CityMCI
00000000
16
M. UnitedM. UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
00000000
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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