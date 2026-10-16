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Premier Lig
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Hill Dickinson Stadium
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Everton-Chelsea Premier League maçı öncesi: Xabi Alonso'nun formda hücum hattı dirençli Everton'ı aşabilecek mi?

Everton - Chelsea
Premier Lig
Everton
Chelsea

Premier League’de Everton ile Chelsea arasındaki maçın kapsamlı ön analizi. Liverpool’daki Hill Dickinson Stadium’da bu cumartesi öğleden sonra oynanacak 7. hafta mücadelesi öncesinde takımların yurt içindeki son maç sonuçlarını, form durumlarını ve öne çıkan konuları inceliyoruz.

Everton-Chelsea maçı: Maç bilgileri

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Premier Lig - Hafta 7
Hill Dickinson Stadium

Everton F.C. ile Chelsea F.C. arasındaki maç, 17 Ekim 2026'da GMT ile 11.30'da (EST ile 07.30 / BST ile 12.30 / SAST ile 13.30) başlayacak.

Everton, formda Chelsea'yi ağırlıyor

Everton, 2026/27 Premier League sezonunun 7. haftasında Chelsea'yi ağırlamak üzere Hill Dickinson Stadyumu'na dönüyor. Sonbahardaki millî maç arasından çıkan Everton, deplasmanda mücadele ederek aldığı sonucun üzerine koyup Liverpool'da kritik bir iç saha sonucu elde etmeyi hedefliyor. Chelsea içinse aradan önce beş gol attığı üstün performansın ardından Merseyside'a yapacağı yolculuk, Premier League puan tablosunda daha yukarı çıkma fırsatı sunuyor.

Hull City v Everton - Premier League 2026/27Getty Images

Everton'ın MKM Stadyumu'ndaki dört gollü mücadelesi

Everton, cumartesi günkü maça 6. haftada (11 Ekim) Hull City deplasmanında aldığı 2-2'lik beraberliğin ardından çıkacak. Orta saha oyuncusu Kiernan Dewsbury-Hall 55. dakikada eşitliği sağladı, forvet Thierno Barry ise 68. dakikada Everton'ı öne geçirdi. Hull City daha sonra bulduğu golle skoru eşitledi. Jack Grealish, James Garner ve Kiernan Dewsbury-Hall'un merkezdeki yaratıcı katkısıyla Everton, kendi sahasında orta sahada güçlü bir oyun ritmi yakalamayı hedefliyor.

Chelsea FC v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images

Chelsea'nin Bournemouth karşısındaki beş gollü galibiyeti

Chelsea, 10 Ekim'de Stamford Bridge'de AFC Bournemouth'u 5-1 mağlup etmenin verdiği moralle Liverpool'a gidiyor. Jordan Henderson ve Morgan Rogers'ın erken golleri Chelsea'yi üstün duruma getirirken João Pedro ikinci yarıda iki kez fileleri havalandırdı. Henderson da son bölümde ikinci golünü attı. Yaratıcı oyun kurucular Cole Palmer ve Morgan Rogers ile forvet João Pedro'nun katkısıyla Chelsea, cumartesi günkü karşılaşmaya güçlü bir hücum ritmiyle çıkacak.

Chelsea'nin Everton deplasmanındaki son beş maçı

1 Mayıs 2022: Premier League, 1-0 mağlubiyet
6 Ağustos 2022: Premier League, 1-0 galibiyet | Jorginho penaltıdan
10 Aralık 2023: Premier League, 2-0 mağlubiyet
22 Aralık 2024: Premier League, 0-0 beraberlik
21 Mart 2026: Premier League, 3-0 mağlubiyet

Takım haberleri ve kadrolar

Everton vs Chelsea Muhtemel kadrolar

4-2-3-1
Everton crest
Everton
EVE
page.match.formation.title
Chelsea crest
Chelsea
CHE
3-4-2-1
J. PickfordJ. PickfordM. KeaneM. KeaneA. Maitland-NilesA. Maitland-NilesJ. BranthwaiteJ. BranthwaiteJ. TarkowskiJ. TarkowskiJ. GarnerJ. GarnerJ. GrealishJ. GrealishH. ArmstrongH. ArmstrongK. Dewsbury-HallK. Dewsbury-HallB. JohnsonB. JohnsonT. BarryT. BarryE. MartinezE. MartinezL. ColwillL. ColwillM. LacroixM. LacroixJ. AcheampongJ. AcheampongJ. HendersonJ. HendersonM. CaicedoM. CaicedoM. RogersM. RogersC. PalmerC. PalmerP. ChavarriaP. ChavarriaP. NetoP. NetoJ. PedroJ. Pedro
Chelsea crest
Chelsea
CHE
4-2-3-1
Everton

İlk 11

Chelsea

Teknik direktör

  • D. Moyes
  • X. Alonso

David Moyes, maç öncesinde muhtemel ilk 11'ini henüz doğrulamadı. Everton için şu aşamada bildirilen bir sakatlık veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Maçın başlamasına yakın yeni bilgilerin gelmesi bekleniyor.

Chelsea'de Xabi Alonso, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Jamie Gittens'tan yararlanamayacak. Konuk ekipte bildirilen bir cezalı oyuncu yok. Alonso'nun kadrosundaki diğer seçenekler maça daha yakın bir tarihte netleşecek.

Form durumu

EVE

EVE - Form

MUN
B2-2
TOT
B0-0
WOL
K1-0
IPS
K1-0
HUL
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
CHE

CHE - Form

ARS
K2-1
LEE
K6-3
HUL
B2-2
BRE
K3-0
BOU
K5-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
14/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Everton, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet ve iki beraberlik alarak yenilgisiz şekilde bu karşılaşmaya çıkıyor. Moyes'in ekibi, son maçında Hull City ile 2-2 berabere kalmadan önce Premier League'de Ipswich Town'u, Carabao Cup'ta ise Wolverhampton Wanderers'ı üst üste 1-0'lık skorlarla mağlup etti. Bu serinin daha önceki bölümünde Manchester United ile alınan 2-2'lik beraberlik, Everton'ın ligin üst sıralarındaki rakiplere karşı da başa baş mücadele edebildiğini gösterdi. Everton, bu beş maçta beş gol atıp yalnızca üç gol yedi. Bu tablo, takımın savunmada giderek daha sağlam hâle geldiğini ortaya koyuyor.

Chelsea'nin son dönemdeki formu ise daha dalgalı. Alonso'nun ekibi, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Bu dönemin öne çıkan sonucu, son maçında Bournemouth karşısında aldığı 5-1'lik galibiyetti; ancak Chelsea bu maçtan önce Brentford'a 3-0 yenilmişti. Leeds United karşısında alınan 6-3'lük Carabao Cup galibiyeti de bu seride yer aldı. Chelsea, bu beş maçta 16 gol atarken dokuz gol yedi. Bu da hem etkileyici bir oyun sergileyebilen hem de savunmada açık verebilen bir takıma işaret ediyor.

İkili rekabet

Kafa Kafaya

EvertonÇizimChelsea
1
1
3
Premier Lig
Everton badge
Everton
EVE
3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
MS
Premier Lig
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Everton badge
Everton
EVE
0
MS
Premier Lig
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Everton badge
Everton
EVE
0
MS
Premier Lig
Everton badge
Everton
EVE
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
MS
Premier Lig
Chelsea badge
Chelsea
CHE
6
Everton badge
Everton
EVE
0
MS
3Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı0/5

İki kulüp son olarak Mart 2026'da karşılaştı. Everton'ın sahasında aldığı 3-0'lık galibiyet, son dönemdeki karşılaşmalarında elde ettiği en farklı sonuçtu. Bundan önce ise Chelsea, Aralık 2025'te Stamford Bridge'de 2-0, bir önceki nisan ayında da 1-0 kazanarak ikili rekabette üstünlük kurmuştu. Son beş Premier League karşılaşmasının genelinde Chelsea'nin daha iyi bir karnesi var. Ancak Everton'ın bu yılın başlarında evinde aldığı galibiyet, bu eşleşmede sonucun her zaman takımların form durumuna göre şekillenmediğini hatırlatıyor.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
6600165+1118
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
6501105+515
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
6411185+1313
K
K
K
B
K
4
BrentfordBrentfordBRE
6240126+610
B
K
B
B
B
5
EvertonEvertonEVE
624085+310
B
K
B
B
B
6
ChelseaChelseaCHE
63121513+210
K
K
B
K
K
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
623185+39
K
B
K
B
B
8
Hull CityHull CityHUL
623186+29
B
K
B
B
K
9
LiverpoolLiverpoolLIV
62317709
K
K
B
K
B
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
6303912-39
K
K
K
K
K
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
62221013-38
K
K
K
B
K
12
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
6213912-37
K
B
K
K
K
13
M. UnitedM. UnitedMUN
61329906
B
B
K
B
K
14
Coventry CityCoventry CityCOV
6204511-66
K
K
K
K
K
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
612358-35
K
K
K
B
B
16
Aston VillaAston VillaAVL
6123611-55
B
K
K
B
K
17
SunderlandSunderlandSUN
6114612-64
K
K
K
B
K
18
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
6033713-63
K
K
B
B
B
19
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
603339-63
B
K
B
B
K
20
FulhamFulhamFUL
6024610-42
K
B
B
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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