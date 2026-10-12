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Everton-Chelsea Premier League maçı öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Everton - Chelsea
Premier Lig
Everton
Chelsea

Premier League'de Everton FC ile Chelsea FC arasındaki maçın kapsamlı ön izlemesi. Liverpool'daki Hill Dickinson Stadyumu'nda bu cumartesi öğleden sonra oynanacak 7. hafta mücadelesi öncesinde takımların yurt içindeki son sonuçlarını, form durumlarını ve öne çıkan konuları inceliyoruz.

Everton-Chelsea maçı: Maç bilgileri

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Premier Lig - Hafta 7
Hill Dickinson Stadium

Everton F.C. ile Chelsea F.C. arasındaki maç, 17 Ekim 2026'da saat 11.30 GMT'de (07.30 EST / 12.30 BST / 13.30 SAST) başlayacak.

Everton, formda Chelsea'yi ağırlıyor

Everton, 2026/27 Premier League sezonunun 7. haftasında Chelsea'yi ağırlamak için Hill Dickinson Stadium'a dönüyor. Sonbahardaki millî maç arasından çıkan Everton, deplasmanda gösterdiği mücadeleci performansın üzerine koyarak Liverpool'da kritik bir iç saha sonucu almak istiyor. Ara öncesindeki beş gollü üstün performansının ardından Merseyside'a gidecek Chelsea ise Premier League tablosunda daha üst sıralara tırmanma fırsatı yakalayacak.

Hull City v Everton - Premier League 2026/27Getty Images

Everton'ın MKM Stadium'daki dört gollü mücadelesi

Everton, cumartesi günkü maça 6. haftada (11 Ekim) Hull City deplasmanında aldığı 2–2'lik beraberliğin ardından çıkıyor. Orta saha oyuncusu Kiernan Dewsbury-Hall 55. dakikada eşitliği sağladı, forvet Thierno Barry ise Hull'un son bölümdeki beraberlik golünden önce 68. dakikada Everton'ı öne geçirdi. Orta alanda yaratıcılık sağlayan Jack Grealish, James Garner ve Kiernan Dewsbury-Hall'un desteğiyle Everton, kendi sahasında orta sahada güçlü bir oyun ritmi yakalamayı hedefliyor.

Chelsea FC v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images

Chelsea'nin Bournemouth karşısındaki beş gollü galibiyeti

Chelsea, 10 Ekim'de Stamford Bridge'de AFC Bournemouth'u 5–1 mağlup etmenin verdiği moralle Liverpool'a gidiyor. Jordan Henderson ve Morgan Rogers'ın erken golleri Chelsea'ye üstünlüğü getirdi. João Pedro ikinci yarıda iki kez fileleri havalandırırken Henderson da son bölümde ikinci golünü attı. Cole Palmer ve Morgan Rogers'ın oyun kuruculuğu ile forvet João Pedro'nun katkısıyla Chelsea, cumartesi günkü mücadeleye etkili hücum temposunu taşıyor.

Merseyside'da kritik karşılaşma

Cumartesi günkü maç, taktik açıdan Chelsea'nin akıcı hücum düzeni ile Everton'ın Jarrad Branthwaite ve James Tarkowski liderliğindeki organize savunma hattı arasında ilgi çekici bir mücadele vadediyor. Chelsea, Jordan Henderson ve Moisés Caicedo aracılığıyla topa sahip olmayı ve Pedro Neto ile Cole Palmer'ı kullanarak Everton'ın savunma bloğunu aşmayı hedefleyecek. Everton ise Jack Grealish ve Thierno Barry ile hızlı hücuma çıkarak Chelsea savunmasını kontra ataklarda zorlamaya çalışacak. Kritik Premier League puanlarının söz konusu olduğu cumartesi günkü maç, yoğun bir mücadele vadediyor.

Takım haberleri & kadrolar

Everton vs Chelsea Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • D. Moyes

David Moyes maç öncesinde muhtemel ilk 11'ini henüz doğrulamadı. Everton için şu aşamada bildirilen bir sakatlık veya ceza durumu bulunmuyor. Maç saatine yaklaşıldıkça yeni bilgilerin gelmesi bekleniyor.

Chelsea'de ise Xabi Alonso, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Jamie Gittens'tan yararlanamayacak. Deplasman ekibinde bildirilen bir cezalı oyuncu yok. Alonso'nun kadrosundaki diğer seçenekler maça yakın netleşecek.

Form durumu

EVE

EVE - Form

MUN
B2-2
TOT
B0-0
WOL
K1-0
IPS
K1-0
HUL
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
CHE

CHE - Form

ARS
K2-1
LEE
K6-3
HUL
B2-2
BRE
K3-0
BOU
K5-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
14/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Everton bu maça iyi bir form durumuyla çıkıyor. Tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet ve iki beraberlik alan takım yenilgi yüzü görmedi. Moyes'un ekibi, son maçında Hull City ile 2-2 berabere kalmadan önce Premier League'de Ipswich Town'ı ve Carabao Cup'ta Wolverhampton Wanderers'ı üst üste 1-0 mağlup etti. Bu serinin daha önceki bölümünde Manchester United ile aldığı 2-2'lik beraberlik, üst sıralardaki rakiplere karşı da başa baş mücadele edebildiğini gösterdi. Everton, bu beş maçta beş gol atıp yalnızca üç gol yedi. Bu tablo, savunmada giderek daha sağlam hâle gelen bir takıma işaret ediyor.

Chelsea'nin son dönemdeki formu ise daha dalgalı. Alonso'nun ekibi, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Bu dönemin öne çıkan sonucu, son maçında Bournemouth'u 5-1 mağlup etmesiydi. Ancak Chelsea, bu galibiyetten önce Brentford'a 3-0 yenilmişti. Bu seride Leeds United karşısında alınan 6-3'lük Carabao Cup galibiyeti de yer aldı. Chelsea, söz konusu beş maçta 16 gol atarken dokuz gol yedi. Bu da takımın hem çok etkili olabildiğini hem de aynı ölçüde açıklar verebildiğini gösteriyor.

İki takım arasındaki maçlar

Kafa Kafaya

EvertonÇizimChelsea
1
1
3
Premier Lig
Everton badge
Everton
EVE
3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
MS
Premier Lig
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Everton badge
Everton
EVE
0
MS
Premier Lig
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Everton badge
Everton
EVE
0
MS
Premier Lig
Everton badge
Everton
EVE
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
MS
Premier Lig
Chelsea badge
Chelsea
CHE
6
Everton badge
Everton
EVE
0
MS
3Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı0/5

İki takım en son Mart 2026'da karşılaştı. Everton'ın evinde aldığı 3-0'lık galibiyet, iki takım arasındaki yakın dönem maçlarında elde ettiği en farklı sonuçtu. Ondan önceki karşılaşmalarda Chelsea üstünlük kurmuş, Aralık 2025'te Stamford Bridge'de 2-0 ve bir önceki nisan ayında 1-0 kazanmıştı. Son beş Premier League karşılaşmasının genel bilançosunda Chelsea üstün olsa da Everton'ın bu yılın başlarında evinde aldığı galibiyet, bu maçın her zaman form durumuna göre sonuçlanmadığını hatırlatıyor.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
6600165+1118
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
6501105+515
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
6411185+1313
K
K
K
B
K
4
BrentfordBrentfordBRE
6240126+610
B
K
B
B
B
5
EvertonEvertonEVE
624085+310
B
K
B
B
B
6
ChelseaChelseaCHE
63121513+210
K
K
B
K
K
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
623185+39
K
B
K
B
B
8
Hull CityHull CityHUL
623186+29
B
K
B
B
K
9
LiverpoolLiverpoolLIV
62317709
K
K
B
K
B
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
6303912-39
K
K
K
K
K
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
K
K
B
K
B
12
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
6213912-37
K
B
K
K
K
13
M. UnitedM. UnitedMUN
61329906
B
B
K
B
K
14
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
612358-35
K
K
K
B
B
15
Aston VillaAston VillaAVL
6123611-55
B
K
K
B
K
16
SunderlandSunderlandSUN
6114612-64
K
K
K
B
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
6033713-63
K
K
B
B
B
18
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
603339-63
B
K
B
B
K
19
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
K
K
K
K
K
20
FulhamFulhamFUL
6024610-42
K
B
B
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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