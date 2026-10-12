Everton-Chelsea maçı: Maç bilgileri

Premier Lig - Hafta 7 17 Eki 2026 - 07:30 Hill Dickinson Stadium

Everton F.C. ile Chelsea F.C. arasındaki maç, 17 Ekim 2026'da saat 11.30 GMT'de (07.30 EST / 12.30 BST / 13.30 SAST) başlayacak.

Everton, formda Chelsea'yi ağırlıyor

Everton, 2026/27 Premier League sezonunun 7. haftasında Chelsea'yi ağırlamak için Hill Dickinson Stadium'a dönüyor. Sonbahardaki millî maç arasından çıkan Everton, deplasmanda gösterdiği mücadeleci performansın üzerine koyarak Liverpool'da kritik bir iç saha sonucu almak istiyor. Ara öncesindeki beş gollü üstün performansının ardından Merseyside'a gidecek Chelsea ise Premier League tablosunda daha üst sıralara tırmanma fırsatı yakalayacak.

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Everton'ın MKM Stadium'daki dört gollü mücadelesi

Everton, cumartesi günkü maça 6. haftada (11 Ekim) Hull City deplasmanında aldığı 2–2'lik beraberliğin ardından çıkıyor. Orta saha oyuncusu Kiernan Dewsbury-Hall 55. dakikada eşitliği sağladı, forvet Thierno Barry ise Hull'un son bölümdeki beraberlik golünden önce 68. dakikada Everton'ı öne geçirdi. Orta alanda yaratıcılık sağlayan Jack Grealish, James Garner ve Kiernan Dewsbury-Hall'un desteğiyle Everton, kendi sahasında orta sahada güçlü bir oyun ritmi yakalamayı hedefliyor.

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Chelsea'nin Bournemouth karşısındaki beş gollü galibiyeti

Chelsea, 10 Ekim'de Stamford Bridge'de AFC Bournemouth'u 5–1 mağlup etmenin verdiği moralle Liverpool'a gidiyor. Jordan Henderson ve Morgan Rogers'ın erken golleri Chelsea'ye üstünlüğü getirdi. João Pedro ikinci yarıda iki kez fileleri havalandırırken Henderson da son bölümde ikinci golünü attı. Cole Palmer ve Morgan Rogers'ın oyun kuruculuğu ile forvet João Pedro'nun katkısıyla Chelsea, cumartesi günkü mücadeleye etkili hücum temposunu taşıyor.

Merseyside'da kritik karşılaşma

Cumartesi günkü maç, taktik açıdan Chelsea'nin akıcı hücum düzeni ile Everton'ın Jarrad Branthwaite ve James Tarkowski liderliğindeki organize savunma hattı arasında ilgi çekici bir mücadele vadediyor. Chelsea, Jordan Henderson ve Moisés Caicedo aracılığıyla topa sahip olmayı ve Pedro Neto ile Cole Palmer'ı kullanarak Everton'ın savunma bloğunu aşmayı hedefleyecek. Everton ise Jack Grealish ve Thierno Barry ile hızlı hücuma çıkarak Chelsea savunmasını kontra ataklarda zorlamaya çalışacak. Kritik Premier League puanlarının söz konusu olduğu cumartesi günkü maç, yoğun bir mücadele vadediyor.

Takım haberleri & kadrolar

David Moyes maç öncesinde muhtemel ilk 11'ini henüz doğrulamadı. Everton için şu aşamada bildirilen bir sakatlık veya ceza durumu bulunmuyor. Maç saatine yaklaşıldıkça yeni bilgilerin gelmesi bekleniyor.

Chelsea'de ise Xabi Alonso, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Jamie Gittens'tan yararlanamayacak. Deplasman ekibinde bildirilen bir cezalı oyuncu yok. Alonso'nun kadrosundaki diğer seçenekler maça yakın netleşecek.

Form durumu

Everton bu maça iyi bir form durumuyla çıkıyor. Tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet ve iki beraberlik alan takım yenilgi yüzü görmedi. Moyes'un ekibi, son maçında Hull City ile 2-2 berabere kalmadan önce Premier League'de Ipswich Town'ı ve Carabao Cup'ta Wolverhampton Wanderers'ı üst üste 1-0 mağlup etti. Bu serinin daha önceki bölümünde Manchester United ile aldığı 2-2'lik beraberlik, üst sıralardaki rakiplere karşı da başa baş mücadele edebildiğini gösterdi. Everton, bu beş maçta beş gol atıp yalnızca üç gol yedi. Bu tablo, savunmada giderek daha sağlam hâle gelen bir takıma işaret ediyor.

Chelsea'nin son dönemdeki formu ise daha dalgalı. Alonso'nun ekibi, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Bu dönemin öne çıkan sonucu, son maçında Bournemouth'u 5-1 mağlup etmesiydi. Ancak Chelsea, bu galibiyetten önce Brentford'a 3-0 yenilmişti. Bu seride Leeds United karşısında alınan 6-3'lük Carabao Cup galibiyeti de yer aldı. Chelsea, söz konusu beş maçta 16 gol atarken dokuz gol yedi. Bu da takımın hem çok etkili olabildiğini hem de aynı ölçüde açıklar verebildiğini gösteriyor.

İki takım arasındaki maçlar

İki takım en son Mart 2026'da karşılaştı. Everton'ın evinde aldığı 3-0'lık galibiyet, iki takım arasındaki yakın dönem maçlarında elde ettiği en farklı sonuçtu. Ondan önceki karşılaşmalarda Chelsea üstünlük kurmuş, Aralık 2025'te Stamford Bridge'de 2-0 ve bir önceki nisan ayında 1-0 kazanmıştı. Son beş Premier League karşılaşmasının genel bilançosunda Chelsea üstün olsa da Everton'ın bu yılın başlarında evinde aldığı galibiyet, bu maçın her zaman form durumuna göre sonuçlanmadığını hatırlatıyor.