Everton, ocak ayındaki transfer dönemi öncesinde Flamengo'nun kanat oyuncusu Samuel Lino'yu kadrosuna katmak için en aktif girişimlerde bulunan Premier League kulüplerinden biri oldu. Kulübü, 26 yaşındaki Brezilyalı millî oyuncuya 25 milyon sterline kadar değer biçiyor. Aston Villa, Roma ve Paris Saint-Germain de oyuncunun durumunu takip ediyor.

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Everton hücum hattına takviye arıyor

TEAMtalk'a göre Everton, David Moyes'un bu kış hücum seçeneklerini artırmak istemesi üzerine daha önce Atletico Madrid ve Valencia'da forma giyen kanat oyuncusunu yakından takip ediyor. Thierno Barry'nin takımın tek deneyimli santrforu olarak kalması nedeniyle Everton'ın en belirgin eksiği hücumun merkezinde olsa da Moyes, kanatlara da kaliteli bir oyuncu eklemeye açık. Bu nedenle Lino, Merseyside kulübü için gerçekçi bir hedef hâline geldi.

Verimli sezonu Avrupa kulüplerinin ilgisini yeniden çekti

Brezilya Millî Takımı'nda dört kez forma giyen oyuncu , ülkesine döndüğünden beri başarılı bir performans sergileyerek teknik direktör Leonardo Jardim yönetiminde Flamengo'nun en etkili isimlerinden biri oldu. Sol kanatta oynayan hücumcu, bu sezon çıktığı 33 lig maçında toplam 19 gol ve asist katkısı yaparak hem pozisyon yaratma hem de bunları gole çevirme becerisini gösterdi.

Hızı, doğrudan kaleye yönelen oyunu ve skora düzenli katkısı, ona Avrupa futboluna transfer olma fırsatı kazandıran dikkat çekici performansını yeniden ortaya koydu. Everton'ın ilgisi sezon ortasındaki transfer dönemi öncesinde artarken habere göre Premier League'deki rakibi Aston Villa da kanat oyuncusunu yakından izliyor. Villa, hücumdaki kadro derinliğini ve kalitesini uygun maliyetle artırmak için ocak ayında transfer girişiminde bulunabilir.

Avrupa'daki yarışta İtalyan kulüpleri ön planda

Avrupa kıtasındaki rekabet de yoğun. Haberde, Serie A ekipleri Roma, Juventus ve Napoli'nin 26 yaşındaki oyuncunun Brezilya ligindeki etkileyici performansını yakından takip ettiği belirtiliyor. Fransa şampiyonu Paris Saint-Germain de Khvicha Kvaratskhelia'nın ciddi ön çapraz bağ sakatlığının ardından kanatlara takviye seçeneklerini değerlendirirken ilgilenen kulüpler arasında anılıyor.

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Avrupa'daki talipleri arasında Lino'yu transfer etme girişimlerinde en ileri aşamada olan kulübün Roma olduğu belirtiliyor. Yayının kaynakları, kış transfer dönemi için anlaşma yapmaya en istekli kulübün de Roma olduğunu aktarıyor. İtalyan ekibi, Lino'yu yeniden Avrupa futboluna getirmek için gereken mali koşulları tam olarak öğrenmek üzere Flamengo yetkilileriyle doğrudan temas kurdu.

Brezilya şampiyonu tutumunu koruyor

Avrupa'dan gelen ilgi artsa da Flamengo, kupalar kazanan kadrosunun kilit isimlerinden birini satmak zorunda değil. Lino'nun sözleşmesi Aralık 2029'a kadar sürüyor. Brezilya kulübünün oyuncuya biçtiği değer 20 milyon sterlinin (24 milyon avro) oldukça üzerinde ve 25 milyon sterline (30 milyon avro) ulaşabilir. Buna rağmen Premier League kulüpleri, bu bedeli kendi liglerindeki seçeneklerle karşılaştırıldığında uygun maliyetli görüyor. Flamengo oyuncuyu takımda tutmayı umsa da ocak ayında ve gelecek yaz yeni girişimler bekleniyor.