2026/27 Premier League sezonu başlarken Everton taraftarları, kulübün dünya standartlarındaki deniz kıyısındaki yeni stadındaki ikinci sezonunun keyfini çıkarıyor. Goodison Park'tan tarihi ayrılığın ardından Bramley-Moore Dock'taki Hill Dickinson Stadium kısa sürede kendini kabul ettirdi.

GOAL, tek maçlık biletlerden ağırlama seçeneklerine ve kombine bilet detaylarına kadar Everton bileti almak için gereken tüm bilgileri bir araya getirdi.

Premier League 2026/27 sezonunda Everton'ın yaklaşan maçları

Everton Premier League biletleri nasıl alınır?

Hill Dickinson Stadium'daki biletlere talep son derece yüksek. Adil erişimi sağlamak için Everton, standart iç saha maç bileti satışını resmî üyelik kura sistemi üzerinden gerçekleştiriyor.

Standart maç günü biletlerini almak için ana kanal, resmî Everton eTicketing portalı olan eticketing.co.uk/evertonfc.

İşte tam olarak bilmeniz gerekenler:

Resmî Everton üyeliği ve biletler

Bilet çekilişlerine katılmak için eticketing.co.uk/evertonfc üzerinde aktif bir üyeliğinizin bulunması gerekiyor:

Forever Blue+ : Her iç saha maçı kurasında en üst düzey öncelikli erişim sağlar.

: Her iç saha maçı kurasında en üst düzey öncelikli erişim sağlar. Forever Blue: Resmî bilet değişim platformuna ve ikincil satış pencerelerine erişim sağlar.

Everton bilet kurası

Başvuru zamanı : Kuralar, maç gününden 4 hafta önce pazartesi günü saat 10:00'da eTicketing portalında açılır ve salı günü saat 16:00'da kapanır.

: Kuralar, maç gününden 4 hafta önce pazartesi günü saat 10:00'da eTicketing portalında açılır ve salı günü saat 16:00'da kapanır. Grup halinde başvuru : Arkadaşlarınızla veya ailenizle yan yana oturmak için başvuru yapmadan önce Account Management > Network üzerinden hesaplarınızı bağlayın.

: Arkadaşlarınızla veya ailenizle yan yana oturmak için başvuru yapmadan önce Account Management > Network üzerinden hesaplarınızı bağlayın. Sonuçlar: Başarılı başvuru sahiplerine perşembe öğleden sonra bildirim yapılır ve kayıtlı ödeme kartlarından otomatik olarak tahsilat alınır.

Everton bileti almanın alternatif yolları

Kurada koltuk kazanamazsanız yine de elinizde birkaç güçlü seçenek var:

Resmî bilet değişim platformu : Kuradan sonraki cuma günü saat 10:00'da açılır ve kombine sahiplerinin ihtiyaç duymadıkları koltukları üyelere nominal değer üzerinden yeniden satmasına olanak tanır.

: Kuradan sonraki cuma günü saat 10:00'da açılır ve kombine sahiplerinin ihtiyaç duymadıkları koltukları üyelere nominal değer üzerinden yeniden satmasına olanak tanır. İkincil pazar yerleri : StubHub gibi yeniden satış platformları, Merseyside Derbisi gibi yüksek talep gören maçlar için taraftardan taraftara doğrulanmış biletler sunar.

: StubHub gibi yeniden satış platformları, Merseyside Derbisi gibi yüksek talep gören maçlar için taraftardan taraftara doğrulanmış biletler sunar. Maç günü ağırlama paketleri: VIP ağırlama paketi rezervasyonu yapmak, kuraya katılmadan veya üyelik sahibi olmadan giriş garantisi sağlar.

Everton biletleri ne kadar?

Hill Dickinson Stadium'daki bilet fiyatlandırması, stadın modern olanaklarını yansıtırken yaş kategorileri ve tribün konumlarına göre kademeli seçenekler de sunuyor:

Tekil lig maç bileti : Standart genel satış yetişkin biletleri, maç kategorisine ve tribün konumuna bağlı olarak £35 ile £75+ arasında değişiyor.

: Standart genel satış yetişkin biletleri, maç kategorisine ve tribün konumuna bağlı olarak £35 ile £75+ arasında değişiyor. İndirimli fiyatlar: 65 yaş üstü, genç yetişkinler (18-21), gençler (11-17) ve 11 yaş altı için tüm tribünlerde indirimli fiyatlar mevcut.

65 yaş üstü, genç yetişkinler (18-21), gençler (11-17) ve 11 yaş altı için tüm tribünlerde indirimli fiyatlar mevcut. South Stand Safe Standing : Ev sahibi tribününün yer aldığı South Stand'da özel safe standing bölümleri bulunuyor ve giriş seviyesi fiyat kategorilerinde etkileyici bir maç günü atmosferi sunuyor.

: Ev sahibi tribününün yer aldığı South Stand'da özel safe standing bölümleri bulunuyor ve giriş seviyesi fiyat kategorilerinde etkileyici bir maç günü atmosferi sunuyor. Ağırlama paketleri: Premium maç günü deneyimleri kişi başı yaklaşık £399-£495'ten başlıyor. Merseyside Derbisi gibi yüksek profilli maçlarda ise fiyatlar daha yüksek oluyor.

Everton kombine biletleri nasıl alınır?

Everton kombinesi, 2026/27 sezonunda Hill Dickinson Stadium'da oynanacak tüm 19 Premier League iç saha maçı için size ayrılmış koltuğu garanti eder.

Stadın açılışının ardından görülen rekor talep nedeniyle 2026/27 sezonu kombine biletleri tamamen tükendi, mevcut sahipler arasında yenileme oranları da son derece yüksek.

Satın almayı düşünen taraftarlar, kulübün internet sitesi üzerinden resmî Everton Season Ticket Waiting List'e kayıt yaptırabilir. Koltuk tahsisi açıldığında aktif Forever Blue üyelerine öncelik verilir.