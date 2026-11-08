Evanilson, Ipswich Town karşısında kalecinin yaptığı ciddi hatayı değerlendirerek Bournemouth tarihine adını yazdırdı. Brezilyalı forvetin Portman Road'daki soğukkanlı bitiriciliği, Marco Rose'un formda takımındaki mevcut önemini ortaya koyan dikkat çekici bir kişisel dönüm noktası oldu.

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Evanilson, Bournemouth tarihine geçti

Bournemouth forveti Evanilson, Ipswich Town ile oynadıkları Premier League maçına yaptığı hızlı başlangıçla kulüp tarihine geçti. Brezilyalı golcü, Portman Road'da ağları bulmak için yalnızca beş dakikaya ihtiyaç duydu. Golde Ipswich Town kalecisi Christian Walton'ın büyük hatasından yararlandı.

Walton, kalesinden yalnızca birkaç metre uzakta Evanilson'ı çalımlamaya çalışırken topu kaptırdı. Brezilyalı oyuncu da topu boş kaleye göndererek Bournemouth'a Doğu Anglia'da mükemmel bir başlangıç yaptırdı ve kulüp tarihine adını yazdırdı. Üst üste beş Premier League maçında gol atan ilk Bournemouth oyuncusu olan Evanilson, Chelsea, Sunderland, Manchester United ve Leeds'in ardından Ipswich karşısında da fileleri havalandırarak etkileyici formunu sürdürdü.

Gol krallığı yarışında yükseliş

Evanilson, Ipswich'e attığı golle bu sezon Premier League gol krallığı sıralamasının üst basamaklarına çıktı. Ligde beş gole ulaşan oyuncu, Altın Ayakkabı yarışında şu anda üçüncü sırayı paylaşıyor. Bournemouth'un 9 numarasından daha fazla gol atan oyuncular, altışar gollü Thierno Barry ve Alexander Isak ile dokuz gole ulaşan Erling Haaland oldu.

Evanilson'ın beş gollük toplamı, takım arkadaşı Marcus Tavernier ile aynı. İkilinin gol katkısı, özellikle genç yıldız Eli Kroupi Jr.'ın yokluğunda Bournemouth için büyük önem taşıdı. Kroupi Jr. geçen sezon 13 golle kulübün en golcü oyuncusu olmuştu ancak yaz aylarında geçirdiği ayak ameliyatının ardından takıma ancak kısa süre önce döndü. Bu durum, Evanilson'ın istikrarlı gol serisini Marco Rose için daha da önemli kılıyor.

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Avrupa sahnesindeki etkisi

Brezilyalı oyuncunun etkisi ligle sınırlı kalmadı. Bournemouth'un ilk Avrupa kupası sezonunda da kilit rol oynadı. Avrupa Ligi'nde dört maçta iki gol ve bir asist kaydeden forvet, bu seviyeye hızla uyum sağladı. Katkıları, İngiltere'nin güney kıyısındaki ekibin Avrupa serüvenine kusursuz bir başlangıç yapmasına yardımcı oldu. Bournemouth, turnuvadaki ilk dört maçının tamamını kazandı.

Evanilson, ekim ayında Sturm Graz karşısında alınan 3-0'lık galibiyette gol attı. Perşembe günü Sparta Prag deplasmanında elde edilen 3-1'lik galibiyette de fileleri havalandırdı. Ligdeki etkisini Avrupa'ya da taşıyan oyuncu, birden fazla kulvarda mücadele eden takım için çok yönlü ve güvenilir bir isim olduğunu gösterdi.

Bournemouth kazandı, yedinci sıraya yükseldi

Bournemouth, Leif Davis'in kendi kalesine attığı golün de yardımıyla Ipswich Town'ı 2-1 mağlup etti. Ev sahibinin tek golü ise Jack Clarke'ın penaltısından geldi. Etkileyici formunu sürdüren Bournemouth, bu galibiyetle 15 puana ulaştı ve Premier League'de yedinci sıraya yükseldi.