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RodriGetty Images
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

"Ev iki transferi de doğruluyor": Torres ve Rodri, Paris ve Barcelona'ya taşınmadan önce iş birliği yapıyor

Transfers
La Liga
1. Lig
Barcelona
Paris Saint-Germain
M.City
F. Torres
İspanya
Fransa
İngiltere

İki transferin de tamamlandığına dair güçlü bir işaret

Barcelona'nın yıldızı Ferran Torres'in Paris Saint-Germain'e transferi hikayesi sona yaklaşıyor gibi görünüyor; son saatlerde önemli gelişmeler yaşandı.

Torres, bu yaz Paris Saint-Germain'e katılmayı kabul etti ve Barcelona, ayrıntılar konusunda Fransız kulübüyle anlaşmaya varılmasını bekliyor.

"Foot Mercato" sitesine göre, raporlar İspanyol forvetin evini Barcelona'ya katılması giderek daha olası hale gelen Rodri'ye satmak ya da kiralamak üzere olduğunu belirtiyor.

 Aslında bu gelişme, oyuncularla ilgili müzakerelerde kaydedilen ilerlemenin ek bir kanıtı niteliğinde; zira Paris Saint-Germain'in bugün, pazartesi günü anlaşmayı tamamlaması muhtemel.

İspanyol basınına göre, Rodri'nin Manchester City'den Barcelona'ya transferi bir formaliteden ibaret hale geldi; geriye yalnızca nihai mali şartlar ve Manchester City ile ödeme garantileri konusunda anlaşmaya varılması kaldı.

 Bu arada Paris Saint-Germain, 50 milyon euro karşılığında Ferran Torres'i kadrosuna katarak hücum hattını büyük ölçüde güçlendirecek.

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