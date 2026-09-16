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Book Euroleague Basketball 2026/2027 Tickets

Çeviri:

EuroLeague Basketball 2026/2027 biletleri nasıl alınır: Tarihler, fiyatlar, fikstür bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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EuroLeague Basketball için biletleri tam olarak böyle alabilirsiniz

EuroLeague Basketball, 24 Eylül 2026'da başlayacak zorlu 38 haftalık normal sezonda mücadele edecek 20 seçkin Avrupa ve uluslararası kulübe sahne oluyor. Organizasyon, dünyanın dört bir yanındaki ikonik salonlarda dünya çapında yetenekleri, büyük rekabetleri ve eşsiz arena atmosferlerini bir araya getiriyor.

Tarihi güçlerin karşılaşmalarından yüksek önem taşıyan Play-In ve Playoff eşleşmelerine kadar her maç büyük önem taşıyor. Taraftarlar, Real Madrid, Panathinaikos, Olympiacos ve Fenerbahce gibi basketbol devlerinin kıtasal zafer için mücadele etmesini izlemeyi bekleyebilir.

GOAL, üst düzey EuroLeague heyecanı için yerinizi nasıl alacağınıza dair ihtiyaç duyduğunuz tüm detayları sunuyor. Maç tarihlerini, resmi bilet satış noktalarını, ikincil pazar seçeneklerini ve biletlerinizi bugün nasıl alabileceğinizi keşfedin.

EuroLeague Basketball ne zaman?

Tarih ve saat

Maç

Konum

Biletler

24 Eyl 2026, 20:00

Dubai Basketball - Real Madrid

Coca-Cola Arena, Dubai

Biletler

24 Eyl 2026, 19:00

Hapoel Tel Aviv - Bayern Münih

Shlomo Group Arena, Tel Aviv

Biletler

24 Eyl 2026, 20:00

Crvena zvezda - Žalgiris Kaunas

Belgrade Arena, Belgrad

Biletler

24 Eyl 2026, 21:15

Panathinaikos - Paris Basketball

Telekom Center, Atina

Biletler

24 Eyl 2026, 20:30

Saski Baskonia - Olympiacos

Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz

Biletler

24 Eyl 2026, 20:30

FC Barcelona - Anadolu Efes

Palau Blaugrana, Barselona

Biletler

24 Eyl 2026, 20:45

LDLC ASVEL - Maccabi Tel Aviv

LDLC Arena, Lyon

Biletler

25 Eyl 2026, 20:00

Beşiktaş - Valencia Basket

Beşiktaş GAİN Complex, Istanbul

Biletler

25 Eyl 2026, 20:45

Fenerbahce - Virtus Bologna

Ulker Sports Arena, Istanbul

Biletler

25 Eyl 2026, 20:45

KK Partizan - Olimpia Milano

Belgrade Arena, Belgrad

Biletler

29 Eyl 2026, 20:00

Dubai Basketball - FC Barcelona

Coca-Cola Arena, Dubai

Biletler

29 Eyl 2026, 20:00

Anadolu Efes - Real Madrid

Basketball Development Centre, Istanbul

Biletler

29 Eyl 2026, 20:00

Žalgiris Kaunas - Olympiacos

Žalgirio Arena, Kaunas

Biletler

29 Eyl 2026, 20:45

Fenerbahce - Bayern Münih

Ulker Sports Arena, Istanbul

Biletler

29 Eyl 2026, 20:00

Crvena zvezda - Hapoel Tel Aviv

Belgrade Arena, Belgrad

Biletler

29 Eyl 2026, 20:30

Olimpia Milano - Virtus Bologna

Mediolanum Forum, Milan

Biletler

29 Eyl 2026, 20:30

Valencia Basket - Saski Baskonia

Roig Arena, Valencia

Biletler

29 Eyl 2026, 20:45

Paris Basketball - KK Partizan

adidas arena, Paris

Biletler

30 Eyl 2026, 21:05

Maccabi Tel Aviv - Beşiktaş

Menora Mivtachim Arena, Tel Aviv

Biletler

30 Eyl 2026, 21:15

Panathinaikos - LDLC ASVEL

Telekom Center, Atina

Biletler

01 Eki 2026, 19:00

Hapoel Tel Aviv - Real Madrid

Shlomo Group Arena, Tel Aviv

Biletler

01 Eki 2026, 20:00

Crvena zvezda - Anadolu Efes

Belgrade Arena, Belgrad

Biletler

01 Eki 2026, 20:30

Virtus Bologna - Olympiacos

SuperTennis Arena, Bologna

Biletler

01 Eki 2026, 20:45

Paris Basketball - Žalgiris Kaunas

adidas arena, Paris

Biletler

02 Eki 2026, 20:00

Beşiktaş - FC Barcelona

Beşiktaş GAİN Complex, Istanbul

Biletler

02 Eki 2026, 20:45

Fenerbahce - Dubai Basketball

Ulker Sports Arena, Istanbul

Biletler

02 Eki 2026, 20:00

LDLC ASVEL - Valencia Basket

LDLC Arena, Lyon

Biletler

02 Eki 2026, 20:00

Bayern Münih - KK Partizan

BMW Park, Münih

Biletler

02 Eki 2026, 21:15

Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv

Telekom Center, Atina

Biletler

02 Eki 2026, 20:30

Saski Baskonia - Olimpia Milano

Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz

Biletler

07 Eki 2026, 20:45

Paris Basketball - LDLC ASVEL

Adidas Arena, Paris

Biletler

08 Eki 2026, 20:00

Dubai Basketball - Crvena zvezda

Coca-Cola Arena, Dubai

Biletler

08 Eki 2026, 20:00

Bayern Münih - Virtus Bologna

BMW Park, Münih

Biletler

08 Eki 2026, 21:00

Maccabi Tel Aviv - Olimpia Milano

Menora Mivtachim Arena, Tel Aviv

Biletler

08 Eki 2026, 21:15

Panathinaikos - Fenerbahce

Telekom Center, Atina

Biletler

08 Eki 2026, 20:30

Valencia Basket - Hapoel Tel Aviv

Roig Arena, Valencia

Biletler

08 Eki 2026, 20:45

Real Madrid - KK Partizan

Movistar Arena, Madrid

Biletler

09 Eki 2026, 21:15

Olympiacos - Anadolu Efes

Peace and Friendship Stadium, Pire

Biletler

09 Eki 2026, 20:30

FC Barcelona - Žalgiris Kaunas

Palau Blaugrana, Barselona

Biletler

09 Eki 2026, 20:30

Saski Baskonia - Beşiktaş

Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz

Biletler

EuroLeague Basketball biletleri nereden alınır?

Resmi biletler, doğrudan resmi Euroleague Basketball biletleme portalı ve ev sahibi kulüplerin gişeleri üzerinden satın alınabilir. Bu platformlar, ön satış ve genel satış dönemlerinde nominal değerli biletlerin birincil dağıtım kanalı olarak hizmet verir.

Resmi genel kontenjanların tükenmesi halinde, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları, son dakika koltuklarını güvence altına almak için alternatif bir seçenek sunar.

EuroLeague Basketball biletleri ne kadar?

Ev sahibi kulüplerin resmi portallarındaki standart bilet fiyatları, genellikle üst kat genel giriş oturma düzeni için 20 $'dan başlar ve ev sahibi şehir, maç kategorisi ve rakibe göre değişiklik gösterir.

Resmi genel kontenjanların tükenmesi halinde, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları, son dakika koltuklarını güvence altına almak için alternatif bir seçenek sunar.

EuroLeague Basketball hakkında bilmeniz gereken her şey

Euroleague Basketball, Avrupa'nın önde gelen profesyonel basketbol kulüp organizasyonudur ve NBA dışındaki en rekabetçi lig olarak geniş kabul görür. Lig, tam bir lig usulü takvimin ardından Play-In maçları, beş maç üzerinden oynanan Playoff serileri ve sezonu noktalayan görkemli Final Four ile oynanır.

Turnuvaya dair bilinmesi gereken öne çıkan noktalar ve kurallar şunlardır:

  • Normal sezon, eylül sonundan nisan ortasına kadar süren 38 haftadan oluşur.
  • İlk altı takım doğrudan Playoff'lara kalırken, 7 ile 10. sıralar arasındaki takımlar Play-In Showdown'da mücadele eder.
  • Beş maç üzerinden oynanan Çeyrek Final serilerinin galipleri, prestijli Final Four hafta sonunda yer alır.
  • Yüksek talep gören derbi maçları ve öne çıkan karşılaşmalar resmi kanallarda hızla tükenir, bu da erken rezervasyonu zorunlu hale getirir.

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