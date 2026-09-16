EuroLeague Basketball 2026/2027 biletleri nasıl alınır: Tarihler, fiyatlar, fikstür bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

EuroLeague Basketball, 24 Eylül 2026'da başlayacak zorlu 38 haftalık normal sezonda mücadele edecek 20 seçkin Avrupa ve uluslararası kulübe sahne oluyor. Organizasyon, dünyanın dört bir yanındaki ikonik salonlarda dünya çapında yetenekleri, büyük rekabetleri ve eşsiz arena atmosferlerini bir araya getiriyor.
Tarihi güçlerin karşılaşmalarından yüksek önem taşıyan Play-In ve Playoff eşleşmelerine kadar her maç büyük önem taşıyor. Taraftarlar, Real Madrid, Panathinaikos, Olympiacos ve Fenerbahce gibi basketbol devlerinin kıtasal zafer için mücadele etmesini izlemeyi bekleyebilir.
GOAL, üst düzey EuroLeague heyecanı için yerinizi nasıl alacağınıza dair ihtiyaç duyduğunuz tüm detayları sunuyor. Maç tarihlerini, resmi bilet satış noktalarını, ikincil pazar seçeneklerini ve biletlerinizi bugün nasıl alabileceğinizi keşfedin.
EuroLeague Basketball ne zaman?
Tarih ve saat
Maç
Konum
Biletler
24 Eyl 2026, 20:00
Dubai Basketball - Real Madrid
Coca-Cola Arena, Dubai
24 Eyl 2026, 19:00
Hapoel Tel Aviv - Bayern Münih
Shlomo Group Arena, Tel Aviv
24 Eyl 2026, 20:00
Crvena zvezda - Žalgiris Kaunas
Belgrade Arena, Belgrad
24 Eyl 2026, 21:15
Panathinaikos - Paris Basketball
Telekom Center, Atina
24 Eyl 2026, 20:30
Saski Baskonia - Olympiacos
Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz
24 Eyl 2026, 20:30
FC Barcelona - Anadolu Efes
Palau Blaugrana, Barselona
24 Eyl 2026, 20:45
LDLC ASVEL - Maccabi Tel Aviv
LDLC Arena, Lyon
25 Eyl 2026, 20:00
Beşiktaş - Valencia Basket
Beşiktaş GAİN Complex, Istanbul
25 Eyl 2026, 20:45
Fenerbahce - Virtus Bologna
Ulker Sports Arena, Istanbul
25 Eyl 2026, 20:45
KK Partizan - Olimpia Milano
Belgrade Arena, Belgrad
29 Eyl 2026, 20:00
Dubai Basketball - FC Barcelona
Coca-Cola Arena, Dubai
29 Eyl 2026, 20:00
Anadolu Efes - Real Madrid
Basketball Development Centre, Istanbul
29 Eyl 2026, 20:00
Žalgiris Kaunas - Olympiacos
Žalgirio Arena, Kaunas
29 Eyl 2026, 20:45
Fenerbahce - Bayern Münih
Ulker Sports Arena, Istanbul
29 Eyl 2026, 20:00
Crvena zvezda - Hapoel Tel Aviv
Belgrade Arena, Belgrad
29 Eyl 2026, 20:30
Olimpia Milano - Virtus Bologna
Mediolanum Forum, Milan
29 Eyl 2026, 20:30
Valencia Basket - Saski Baskonia
Roig Arena, Valencia
29 Eyl 2026, 20:45
Paris Basketball - KK Partizan
adidas arena, Paris
30 Eyl 2026, 21:05
Maccabi Tel Aviv - Beşiktaş
Menora Mivtachim Arena, Tel Aviv
30 Eyl 2026, 21:15
Panathinaikos - LDLC ASVEL
Telekom Center, Atina
01 Eki 2026, 19:00
Hapoel Tel Aviv - Real Madrid
Shlomo Group Arena, Tel Aviv
01 Eki 2026, 20:00
Crvena zvezda - Anadolu Efes
Belgrade Arena, Belgrad
01 Eki 2026, 20:30
Virtus Bologna - Olympiacos
SuperTennis Arena, Bologna
01 Eki 2026, 20:45
Paris Basketball - Žalgiris Kaunas
adidas arena, Paris
02 Eki 2026, 20:00
Beşiktaş - FC Barcelona
Beşiktaş GAİN Complex, Istanbul
02 Eki 2026, 20:45
Fenerbahce - Dubai Basketball
Ulker Sports Arena, Istanbul
02 Eki 2026, 20:00
LDLC ASVEL - Valencia Basket
LDLC Arena, Lyon
02 Eki 2026, 20:00
Bayern Münih - KK Partizan
BMW Park, Münih
02 Eki 2026, 21:15
Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv
Telekom Center, Atina
02 Eki 2026, 20:30
Saski Baskonia - Olimpia Milano
Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz
07 Eki 2026, 20:45
Paris Basketball - LDLC ASVEL
Adidas Arena, Paris
08 Eki 2026, 20:00
Dubai Basketball - Crvena zvezda
Coca-Cola Arena, Dubai
08 Eki 2026, 20:00
Bayern Münih - Virtus Bologna
BMW Park, Münih
08 Eki 2026, 21:00
Maccabi Tel Aviv - Olimpia Milano
Menora Mivtachim Arena, Tel Aviv
08 Eki 2026, 21:15
Panathinaikos - Fenerbahce
Telekom Center, Atina
08 Eki 2026, 20:30
Valencia Basket - Hapoel Tel Aviv
Roig Arena, Valencia
08 Eki 2026, 20:45
Real Madrid - KK Partizan
Movistar Arena, Madrid
09 Eki 2026, 21:15
Olympiacos - Anadolu Efes
Peace and Friendship Stadium, Pire
09 Eki 2026, 20:30
FC Barcelona - Žalgiris Kaunas
Palau Blaugrana, Barselona
09 Eki 2026, 20:30
Saski Baskonia - Beşiktaş
Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz
EuroLeague Basketball biletleri nereden alınır?
Resmi biletler, doğrudan resmi Euroleague Basketball biletleme portalı ve ev sahibi kulüplerin gişeleri üzerinden satın alınabilir. Bu platformlar, ön satış ve genel satış dönemlerinde nominal değerli biletlerin birincil dağıtım kanalı olarak hizmet verir.
Resmi genel kontenjanların tükenmesi halinde, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları, son dakika koltuklarını güvence altına almak için alternatif bir seçenek sunar.
EuroLeague Basketball biletleri ne kadar?
Ev sahibi kulüplerin resmi portallarındaki standart bilet fiyatları, genellikle üst kat genel giriş oturma düzeni için 20 $'dan başlar ve ev sahibi şehir, maç kategorisi ve rakibe göre değişiklik gösterir.
Resmi genel kontenjanların tükenmesi halinde, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları, son dakika koltuklarını güvence altına almak için alternatif bir seçenek sunar.
EuroLeague Basketball hakkında bilmeniz gereken her şey
Euroleague Basketball, Avrupa'nın önde gelen profesyonel basketbol kulüp organizasyonudur ve NBA dışındaki en rekabetçi lig olarak geniş kabul görür. Lig, tam bir lig usulü takvimin ardından Play-In maçları, beş maç üzerinden oynanan Playoff serileri ve sezonu noktalayan görkemli Final Four ile oynanır.
Turnuvaya dair bilinmesi gereken öne çıkan noktalar ve kurallar şunlardır:
- Normal sezon, eylül sonundan nisan ortasına kadar süren 38 haftadan oluşur.
- İlk altı takım doğrudan Playoff'lara kalırken, 7 ile 10. sıralar arasındaki takımlar Play-In Showdown'da mücadele eder.
- Beş maç üzerinden oynanan Çeyrek Final serilerinin galipleri, prestijli Final Four hafta sonunda yer alır.
- Yüksek talep gören derbi maçları ve öne çıkan karşılaşmalar resmi kanallarda hızla tükenir, bu da erken rezervasyonu zorunlu hale getirir.