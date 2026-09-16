EuroLeague Basketball 2026/2027 biletleri nasıl alınır: Tarihler, fiyatlar, fikstür bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

EuroLeague Basketball, 24 Eylül 2026'da başlayacak zorlu 38 haftalık normal sezonda mücadele edecek 20 seçkin Avrupa ve uluslararası kulübe sahne oluyor. Organizasyon, dünyanın dört bir yanındaki ikonik salonlarda dünya çapında yetenekleri, büyük rekabetleri ve eşsiz arena atmosferlerini bir araya getiriyor.

Tarihi güçlerin karşılaşmalarından yüksek önem taşıyan Play-In ve Playoff eşleşmelerine kadar her maç büyük önem taşıyor. Taraftarlar, Real Madrid, Panathinaikos, Olympiacos ve Fenerbahce gibi basketbol devlerinin kıtasal zafer için mücadele etmesini izlemeyi bekleyebilir.

GOAL, üst düzey EuroLeague heyecanı için yerinizi nasıl alacağınıza dair ihtiyaç duyduğunuz tüm detayları sunuyor. Maç tarihlerini, resmi bilet satış noktalarını, ikincil pazar seçeneklerini ve biletlerinizi bugün nasıl alabileceğinizi keşfedin.

EuroLeague Basketball ne zaman?

Tarih ve saat Maç Konum Biletler 24 Eyl 2026, 20:00 Dubai Basketball - Real Madrid Coca-Cola Arena, Dubai Biletler 24 Eyl 2026, 19:00 Hapoel Tel Aviv - Bayern Münih Shlomo Group Arena, Tel Aviv Biletler 24 Eyl 2026, 20:00 Crvena zvezda - Žalgiris Kaunas Belgrade Arena, Belgrad Biletler 24 Eyl 2026, 21:15 Panathinaikos - Paris Basketball Telekom Center, Atina Biletler 24 Eyl 2026, 20:30 Saski Baskonia - Olympiacos Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz Biletler 24 Eyl 2026, 20:30 FC Barcelona - Anadolu Efes Palau Blaugrana, Barselona Biletler 24 Eyl 2026, 20:45 LDLC ASVEL - Maccabi Tel Aviv LDLC Arena, Lyon Biletler 25 Eyl 2026, 20:00 Beşiktaş - Valencia Basket Beşiktaş GAİN Complex, Istanbul Biletler 25 Eyl 2026, 20:45 Fenerbahce - Virtus Bologna Ulker Sports Arena, Istanbul Biletler 25 Eyl 2026, 20:45 KK Partizan - Olimpia Milano Belgrade Arena, Belgrad Biletler 29 Eyl 2026, 20:00 Dubai Basketball - FC Barcelona Coca-Cola Arena, Dubai Biletler 29 Eyl 2026, 20:00 Anadolu Efes - Real Madrid Basketball Development Centre, Istanbul Biletler 29 Eyl 2026, 20:00 Žalgiris Kaunas - Olympiacos Žalgirio Arena, Kaunas Biletler 29 Eyl 2026, 20:45 Fenerbahce - Bayern Münih Ulker Sports Arena, Istanbul Biletler 29 Eyl 2026, 20:00 Crvena zvezda - Hapoel Tel Aviv Belgrade Arena, Belgrad Biletler 29 Eyl 2026, 20:30 Olimpia Milano - Virtus Bologna Mediolanum Forum, Milan Biletler 29 Eyl 2026, 20:30 Valencia Basket - Saski Baskonia Roig Arena, Valencia Biletler 29 Eyl 2026, 20:45 Paris Basketball - KK Partizan adidas arena, Paris Biletler 30 Eyl 2026, 21:05 Maccabi Tel Aviv - Beşiktaş Menora Mivtachim Arena, Tel Aviv Biletler 30 Eyl 2026, 21:15 Panathinaikos - LDLC ASVEL Telekom Center, Atina Biletler 01 Eki 2026, 19:00 Hapoel Tel Aviv - Real Madrid Shlomo Group Arena, Tel Aviv Biletler 01 Eki 2026, 20:00 Crvena zvezda - Anadolu Efes Belgrade Arena, Belgrad Biletler 01 Eki 2026, 20:30 Virtus Bologna - Olympiacos SuperTennis Arena, Bologna Biletler 01 Eki 2026, 20:45 Paris Basketball - Žalgiris Kaunas adidas arena, Paris Biletler 02 Eki 2026, 20:00 Beşiktaş - FC Barcelona Beşiktaş GAİN Complex, Istanbul Biletler 02 Eki 2026, 20:45 Fenerbahce - Dubai Basketball Ulker Sports Arena, Istanbul Biletler 02 Eki 2026, 20:00 LDLC ASVEL - Valencia Basket LDLC Arena, Lyon Biletler 02 Eki 2026, 20:00 Bayern Münih - KK Partizan BMW Park, Münih Biletler 02 Eki 2026, 21:15 Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv Telekom Center, Atina Biletler 02 Eki 2026, 20:30 Saski Baskonia - Olimpia Milano Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz Biletler 07 Eki 2026, 20:45 Paris Basketball - LDLC ASVEL Adidas Arena, Paris Biletler 08 Eki 2026, 20:00 Dubai Basketball - Crvena zvezda Coca-Cola Arena, Dubai Biletler 08 Eki 2026, 20:00 Bayern Münih - Virtus Bologna BMW Park, Münih Biletler 08 Eki 2026, 21:00 Maccabi Tel Aviv - Olimpia Milano Menora Mivtachim Arena, Tel Aviv Biletler 08 Eki 2026, 21:15 Panathinaikos - Fenerbahce Telekom Center, Atina Biletler 08 Eki 2026, 20:30 Valencia Basket - Hapoel Tel Aviv Roig Arena, Valencia Biletler 08 Eki 2026, 20:45 Real Madrid - KK Partizan Movistar Arena, Madrid Biletler 09 Eki 2026, 21:15 Olympiacos - Anadolu Efes Peace and Friendship Stadium, Pire Biletler 09 Eki 2026, 20:30 FC Barcelona - Žalgiris Kaunas Palau Blaugrana, Barselona Biletler 09 Eki 2026, 20:30 Saski Baskonia - Beşiktaş Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz Biletler

EuroLeague Basketball biletleri nereden alınır?

Resmi biletler, doğrudan resmi Euroleague Basketball biletleme portalı ve ev sahibi kulüplerin gişeleri üzerinden satın alınabilir. Bu platformlar, ön satış ve genel satış dönemlerinde nominal değerli biletlerin birincil dağıtım kanalı olarak hizmet verir.

Resmi genel kontenjanların tükenmesi halinde, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları, son dakika koltuklarını güvence altına almak için alternatif bir seçenek sunar.

EuroLeague Basketball biletleri ne kadar?

Ev sahibi kulüplerin resmi portallarındaki standart bilet fiyatları, genellikle üst kat genel giriş oturma düzeni için 20 $'dan başlar ve ev sahibi şehir, maç kategorisi ve rakibe göre değişiklik gösterir.

Resmi genel kontenjanların tükenmesi halinde, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları, son dakika koltuklarını güvence altına almak için alternatif bir seçenek sunar.

EuroLeague Basketball hakkında bilmeniz gereken her şey

Euroleague Basketball, Avrupa'nın önde gelen profesyonel basketbol kulüp organizasyonudur ve NBA dışındaki en rekabetçi lig olarak geniş kabul görür. Lig, tam bir lig usulü takvimin ardından Play-In maçları, beş maç üzerinden oynanan Playoff serileri ve sezonu noktalayan görkemli Final Four ile oynanır.

Turnuvaya dair bilinmesi gereken öne çıkan noktalar ve kurallar şunlardır: