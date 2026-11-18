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Ivan Toney, çarşamba günü mahkemeden kötü haber aldı. Darp şüphesiyle yargılanan İngiliz futbolcu, Avrupa Şampiyonası'nın başlamasından üç gün sonraya, 12 Haziran 2028'e konulan duruşmasının ertelenmesini umuyordu. Ancak hâkim talebi kesin bir dille reddetti.

30 yaşındaki Toney, 6 Aralık 2025'te Londra'daki Wardour Street'te bulunan bir gece kulübünde yaşanan tartışma sırasında Saber Da Silva'ya kafa atmak ve onu yumruklamakla suçlanıyor.

Toney, geçen ay darp suçunu işlediği iddiasını reddetti. Bunun üzerine mahkeme, 12 Haziran'dan itibaren en fazla dört gün sürecek duruşma için tarih belirledi.

Toney'nin o tarihte İngiltere kadrosunda olup olmayacağı elbette henüz belli değil. Ancak Al-Ahli forvetinin yakın çevresi bu ihtimali ciddi biçimde hesaba katıyor. Buna rağmen duruşma tarihinin değiştirilmesi talebi sonuçsuz kaldı.

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Çarşamba günü Toney'nin avukatı Mozammel Hossain, futbolcunun katılmadığı Southwark Crown Court'taki duruşmada hâkimi ikna etmeye çalıştı: "Sanığın bu futbol turnuvası için seçilmesi hâlinde oynayabilmesi için duruşmayı ertelemenizi rica ediyoruz."

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"Futbol bilgim çok sınırlı ama bana 2024'teki son Avrupa Şampiyonası'na ve Dünya Kupası için İngiltere kadrosuna seçildiği söylendi."

Hâkim Tony Baumgartner, 'varsayımsal' olarak nitelendirdiği talebi kabul etmedi. "Önceden belirlenmiş tarihi değiştirmenin yargı sürecinin yararına olacağını düşünmüyorum."

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Baumgartner, Toney'nin millî takıma seçilmesi hâlinde talebin yeniden sunulabileceğini de söyledi. Ancak muhtemelen duruşmadan bir aya yakın süre önce açıklanacak Avrupa Şampiyonası kadrosunun ardından duruşma tarihini değiştirmek şimdiden oldukça imkânsız görünüyor. Tek teselli, Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkeler arasında İngiltere'nin de bulunması.

Toney, geçen yaz bir ölçüde şaşırtıcı biçimde İngiltere kadrosunda yer aldı ve turnuvada iki kez forma giydi. Dünya Kupası'nın ardından teknik direktör Thomas Tuchel tarafından bir daha kadroya çağrılmadı. Toney bugüne kadar 10 kez millî formayı giydi.