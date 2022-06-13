Euro 2022: Gruplar, fikstür, biletler ve Kadınlar Avrupa Şampiyonası'yla ilgili tüm bilgiler

Kıtanın en iyi oyuncuları bu yaz Avrupa şampiyonu olmak için çarpışacak.

Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın 13. edisyonu olan Euro 2022 pandemi nedeniyle yapılan ertelemenin ardından 6 Temmuz'da başlayacak.

Son şampiyon Hollanda'yı unvanını koruma yolunda zorlu bir sınav bekliyor. GOAL turnuvayla ilgili tüm bilgileri sizler için derledi.

Kadınlar Euro 2022'nin ev sahibi kim?

Adaylık sürecine katılan tek ülke olan İngiltere'nin ev sahipliği, 2018'de Dublin'de gerçekleştirilen UEFA Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmıştı.

İngiltere toplamda dördüncü kez, tek başına ise ikinci kez turnuvayı düzenleyecek. 1984 ve 1985'te ev sahipliğini başka ülkelerle paylaşan İngiltere, 2005'te turnuvanın tek adresiydi.

Kadınlar Euro 2022'de hangi stadyumlar kullanılacak?

Stadyum Kapasite Şehir Wembley 90,000 Londra Old Trafford 74,879 Manchester Bramall Lane 32,702 Sheffield St Mary's Stadyumu 32,505 Southampton Amex Stadyumu 30,750 Brighton Stadyum MK 30,500 Milton Keynes Brentford Community Stadyumu 17,250 Londra New York Stadyumu 12,021 Rotherham Leigh Sports Village 12,000 Leigh Manchester City Akademi Stadyumu 7,000 Manchester

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Kadınlar Euro 2022'ye hangi takımlar katılacak?

Ev sahibi İngiltere'nin doğrudan katıldığı turnuvaya dokuz eleme grubunun galipleri ile en iyi üç ikinci katılım hakkı kazandı.

İngiltere (ev sahibi)

(ev sahibi) Hollanda (A Grubu birincisi)

(A Grubu birincisi) Danimarka (B Grubu birincisi)

(B Grubu birincisi) Norveç (C Grubu birincisi)

(C Grubu birincisi) İspanya (D Grubu birincisi)

(D Grubu birincisi) Finlandiya (E Grubu birincisi)

(E Grubu birincisi) İsveç (F Grubu birincisi)

(F Grubu birincisi) Fransa (G Grubu birincisi)

(G Grubu birincisi) Belçika (H Grubu birincisi)

(H Grubu birincisi) Almanya (I Grubu birincisi)

(I Grubu birincisi) İtalya (B Grubu ikincisi)

(B Grubu ikincisi) İzlanda (F Grubu ikincisi)

(F Grubu ikincisi) Avusturya (G Grubu ikincisi)

(G Grubu ikincisi) Rusya (play-off galibi)

(play-off galibi) İsviçre (play-off galibi)

(play-off galibi) Kuzey İrlanda (play-off galibi)

Kadınlar Euro 2022 kadroları

23 kişilik kadroları bildirmek için UEFA'nın belirlediği son tarih 26 Haziran.

Bu tarihin ardından takımlar sakatlık, hastalık veya Covid-19 nedeniyle kadroda değişiklik yapma hakkına sahip olacak.

Tüm kadrolar, kilit isimler, önemli eksikler ve fazlası için tıklayın.

Kadınlar Euro 2022 puan durumu, fikstür ve sonuçlar

A Grubu

Sıra Takım O G B M Av Puan 1 İngiltere 0 0 0 0 0 0 2 Avusturya 0 0 0 0 0 0 3 Norveç 0 0 0 0 0 0 4 Kuzey İrlanda 0 0 0 0 0 0

A Grubu fikstürü

Tarih Maç Saat (TSİ) 6 Temmuz İngiltere - Avusturya 22.00 7 Temmuz Norveç - Kuzey İrlanda 22.00 11 Temmuz Avusturya - Kuzey İrlanda 19.00 11 Temmuz İngiltere - Norveç 22.00 15 Temmuz Kuzey İrlanda - İngiltere 22.00 15 Temmuz Avusturya - Norveç 22.00

B Grubu

Sıra Takım O G B M Av Puan 1 Almanya 0 0 0 0 0 0 2 Danimarka 0 0 0 0 0 0 3 İspanya 0 0 0 0 0 0 4 Finlandiya 0 0 0 0 0 0

B Grubu fikstürü

Tarih Maç Saat (TSİ) 8 Temmuz İspanya - Finlandiya 19.00 8 Temmuz Almanya - Danimarka 22.00 12 Temmuz Danimarka - Finlandiya 19.00 12 Temmuz Almanya - İspanya 22.00 16 Temmuz Finlandiya - Almanya 22.00 16 Temmuz Danimarka - İspanya 22.00

C Grubu

Sıra Takım O G B M Av Puan 1 Hollanda 0 0 0 0 0 0 2 İsveç 0 0 0 0 0 0 3 İsviçre 0 0 0 0 0 0 4 Portekiz 0 0 0 0 0 0

C Grubu fikstürü

Tarih Maç Saat (TSİ) 9 Temmuz Portekiz - İsviçre 19.00 9 Temmuz Hollanda - İsveç 22.00 13 Temmuz İsveç - İsviçre 19.00 13 Temmuz Hollanda - Portekiz 22.00 17 Temmuz İsviçre - Hollanda 19.00 17 Temmuz İsveç - Portekiz 19.00

D Grubu

Sıra Takım O G B M Av Puan 1 Fransa 0 0 0 0 0 0 2 İtalya 0 0 0 0 0 0 3 Belçika 0 0 0 0 0 0 4 İzlanda 0 0 0 0 0 0

D Grubu fikstürü

Tarih Maç Saat (TSİ) 10 Temmuz Belçika - İzlanda 19.00 10 Temmuz Fransa - İtalya 22.00 14 Temmuz İtalya - İzlanda 19.00 14 Temmuz Fransa - Belçika 22.00 18 Temmuz İzlanda - Fransa 22.00 18 Temmuz İtalya - Belçika 22.00

Kadınlar Euro 2022 hangi kanalda yayınlanacak?

Turnuvanın Türkiye'deki yayın hakları TRT'nin elinde.

Kadınlar Euro 2022 biletlerini nerden alabilirim?

Euro 2022 biletleri UEFA'nin resmi bilet portalından satın alınabilir. Buradaki hesaplarını Temmuz 2021'den önce oluşturan futbolseverlere bilet satışında öncelik tanınanacak.

Wembley'deki final ve İngiltere'nin tüm grup maçları da dahil olmak üzere bazı maçların biletleri şimdiden tükendi.

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İngiltere'nin grup maçları için bilet fiyatları 315 TL ile 840 TL aralığında. Diğer maçların fiyatları ise 210-420 TL arasında değişiyor.

Eleme turlarında fiyatlar biraz daha yükseliyor. Birinci kategori biletler çeyrek finalde 630, yarı finalde 840, finalde ise 1050 TL.

UEFA'nın üçüncü parti internet sitelerinden bilet alınmaması yönündeki tavsiyesini hatırlamakta fayda var.