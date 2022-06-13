Euro 2022: Gruplar, fikstür, biletler ve Kadınlar Avrupa Şampiyonası'yla ilgili tüm bilgiler

Tolga İnan|
Wendie Renard Fridolina Rolfo Ada Hegerberg France Sweden Norway Women splitGetty/GOAL
Kadınlar Şampiyonlar LigiWomen's football

Kıtanın en iyi oyuncuları bu yaz Avrupa şampiyonu olmak için çarpışacak.

Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın 13. edisyonu olan Euro 2022 pandemi nedeniyle yapılan ertelemenin ardından 6 Temmuz'da başlayacak.

Son şampiyon Hollanda'yı unvanını koruma yolunda zorlu bir sınav bekliyor. GOAL turnuvayla ilgili tüm bilgileri sizler için derledi.

Kadınlar Euro 2022'nin ev sahibi kim?

Adaylık sürecine katılan tek ülke olan İngiltere'nin ev sahipliği, 2018'de Dublin'de gerçekleştirilen UEFA Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmıştı.

Editörün Seçtikleri

İngiltere toplamda dördüncü kez, tek başına ise ikinci kez turnuvayı düzenleyecek. 1984 ve 1985'te ev sahipliğini başka ülkelerle paylaşan İngiltere, 2005'te turnuvanın tek adresiydi.

Kadınlar Euro 2022'de hangi stadyumlar kullanılacak?

Stadyum

Kapasite

Şehir

Wembley

90,000

Londra

Old Trafford

74,879

Manchester

Bramall Lane

32,702

Sheffield

St Mary's Stadyumu

32,505

Southampton

Amex Stadyumu

30,750

Brighton

Stadyum MK

30,500

Milton Keynes

Brentford Community Stadyumu

17,250

Londra

New York Stadyumu

12,021

Rotherham

Leigh Sports Village

12,000

Leigh

Manchester City Akademi Stadyumu

7,000

Manchester

Wembley General view
Getty Images

Kadınlar Euro 2022'ye hangi takımlar katılacak?

Ev sahibi İngiltere'nin doğrudan katıldığı turnuvaya dokuz eleme grubunun galipleri ile en iyi üç ikinci katılım hakkı kazandı.

  • İngiltere (ev sahibi)
  • Hollanda (A Grubu birincisi)
  • Danimarka (B Grubu birincisi)
  • Norveç (C Grubu birincisi)
  • İspanya (D Grubu birincisi)
  • Finlandiya (E Grubu birincisi)
  • İsveç (F Grubu birincisi)
  • Fransa (G Grubu birincisi)
  • Belçika (H Grubu birincisi)
  • Almanya (I Grubu birincisi)
  • İtalya (B Grubu ikincisi)
  • İzlanda (F Grubu ikincisi)
  • Avusturya (G Grubu ikincisi)
  • Rusya (play-off galibi)
  • İsviçre (play-off galibi)
  • Kuzey İrlanda (play-off galibi)

Kadınlar Euro 2022 kadroları

23 kişilik kadroları bildirmek için UEFA'nın belirlediği son tarih 26 Haziran.

Bu tarihin ardından takımlar sakatlık, hastalık veya Covid-19 nedeniyle kadroda değişiklik yapma hakkına sahip olacak.

Tüm kadrolar, kilit isimler, önemli eksikler ve fazlası için tıklayın.

Kadınlar Euro 2022 puan durumu, fikstür ve sonuçlar

A Grubu

Sıra

Takım

O

G

B

M

Av

Puan

1

İngiltere

0

0

0

0

0

0

2

Avusturya

0

0

0

0

0

0

3

Norveç

0

0

0

0

0

0

4

Kuzey İrlanda

0

0

0

0

0

0

A Grubu fikstürü

Tarih

Maç

Saat (TSİ)

6 Temmuz

İngiltere - Avusturya

22.00

7 Temmuz

Norveç - Kuzey İrlanda

22.00

11 Temmuz

Avusturya - Kuzey İrlanda

19.00

11 Temmuz

İngiltere - Norveç

22.00

15 Temmuz

Kuzey İrlanda - İngiltere

22.00

15 Temmuz

Avusturya - Norveç

22.00

B Grubu

Sıra

Takım

O

G

B

M

Av

Puan

1

Almanya

0

0

0

0

0

0

2

Danimarka

0

0

0

0

0

0

3

İspanya

0

0

0

0

0

0

4

Finlandiya

0

0

0

0

0

0

B Grubu fikstürü

Tarih

Maç

Saat (TSİ)

8 Temmuz

İspanya - Finlandiya

19.00

8 Temmuz

Almanya - Danimarka

22.00

12 Temmuz

Danimarka - Finlandiya

19.00

12 Temmuz

Almanya - İspanya

22.00

16 Temmuz

Finlandiya - Almanya

22.00

16 Temmuz

Danimarka - İspanya

22.00

C Grubu

Sıra

Takım

O

G

B

M

Av

Puan

1

Hollanda

0

0

0

0

0

0

2

İsveç

0

0

0

0

0

0

3

İsviçre

0

0

0

0

0

0

4

Portekiz

0

0

0

0

0

0

C Grubu fikstürü

Tarih

Maç

Saat (TSİ)

9 Temmuz

Portekiz - İsviçre

19.00

9 Temmuz

Hollanda - İsveç

22.00

13 Temmuz

İsveç - İsviçre

19.00

13 Temmuz

Hollanda - Portekiz

22.00

17 Temmuz

İsviçre - Hollanda

19.00

17 Temmuz

İsveç - Portekiz

19.00

D Grubu

Sıra

Takım

O

G

B

M

Av

Puan

1

Fransa

0

0

0

0

0

0

2

İtalya

0

0

0

0

0

0

3

Belçika

0

0

0

0

0

0

4

İzlanda

0

0

0

0

0

0

D Grubu fikstürü

Tarih

Maç

Saat (TSİ)

10 Temmuz

Belçika - İzlanda

19.00

10 Temmuz

Fransa - İtalya

22.00

14 Temmuz

İtalya - İzlanda

19.00

14 Temmuz

Fransa - Belçika

22.00

18 Temmuz

İzlanda - Fransa

22.00

18 Temmuz

İtalya - Belçika

22.00

Kadınlar Euro 2022 hangi kanalda yayınlanacak?

Turnuvanın Türkiye'deki yayın hakları TRT'nin elinde.

Kadınlar Euro 2022 biletlerini nerden alabilirim?

Euro 2022 biletleri UEFA'nin resmi bilet portalından satın alınabilir. Buradaki hesaplarını Temmuz 2021'den önce oluşturan futbolseverlere bilet satışında öncelik tanınanacak.

Wembley'deki final ve İngiltere'nin tüm grup maçları da dahil olmak üzere bazı maçların biletleri şimdiden tükendi.

Haberin devamı aşağıda

İngiltere'nin grup maçları için bilet fiyatları 315 TL ile 840 TL aralığında. Diğer maçların fiyatları ise 210-420 TL arasında değişiyor.

Eleme turlarında fiyatlar biraz daha yükseliyor. Birinci kategori biletler çeyrek finalde 630, yarı finalde 840, finalde ise 1050 TL.

UEFA'nın üçüncü parti internet sitelerinden bilet alınmaması yönündeki tavsiyesini hatırlamakta fayda var.