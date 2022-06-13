Euro 2022: Gruplar, fikstür, biletler ve Kadınlar Avrupa Şampiyonası'yla ilgili tüm bilgiler
Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın 13. edisyonu olan Euro 2022 pandemi nedeniyle yapılan ertelemenin ardından 6 Temmuz'da başlayacak.
Son şampiyon Hollanda'yı unvanını koruma yolunda zorlu bir sınav bekliyor. GOAL turnuvayla ilgili tüm bilgileri sizler için derledi.
Kadınlar Euro 2022'nin ev sahibi kim?
Adaylık sürecine katılan tek ülke olan İngiltere'nin ev sahipliği, 2018'de Dublin'de gerçekleştirilen UEFA Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmıştı.
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İngiltere toplamda dördüncü kez, tek başına ise ikinci kez turnuvayı düzenleyecek. 1984 ve 1985'te ev sahipliğini başka ülkelerle paylaşan İngiltere, 2005'te turnuvanın tek adresiydi.
Kadınlar Euro 2022'de hangi stadyumlar kullanılacak?
Stadyum
Kapasite
Şehir
Wembley
90,000
Londra
Old Trafford
74,879
Manchester
Bramall Lane
32,702
Sheffield
St Mary's Stadyumu
32,505
Southampton
Amex Stadyumu
30,750
Brighton
Stadyum MK
30,500
Milton Keynes
Brentford Community Stadyumu
17,250
Londra
New York Stadyumu
12,021
Rotherham
Leigh Sports Village
12,000
Leigh
Manchester City Akademi Stadyumu
7,000
Manchester
Kadınlar Euro 2022'ye hangi takımlar katılacak?
Ev sahibi İngiltere'nin doğrudan katıldığı turnuvaya dokuz eleme grubunun galipleri ile en iyi üç ikinci katılım hakkı kazandı.
- İngiltere (ev sahibi)
- Hollanda (A Grubu birincisi)
- Danimarka (B Grubu birincisi)
- Norveç (C Grubu birincisi)
- İspanya (D Grubu birincisi)
- Finlandiya (E Grubu birincisi)
- İsveç (F Grubu birincisi)
- Fransa (G Grubu birincisi)
- Belçika (H Grubu birincisi)
- Almanya (I Grubu birincisi)
- İtalya (B Grubu ikincisi)
- İzlanda (F Grubu ikincisi)
- Avusturya (G Grubu ikincisi)
- Rusya (play-off galibi)
- İsviçre (play-off galibi)
- Kuzey İrlanda (play-off galibi)
Kadınlar Euro 2022 kadroları
23 kişilik kadroları bildirmek için UEFA'nın belirlediği son tarih 26 Haziran.
Bu tarihin ardından takımlar sakatlık, hastalık veya Covid-19 nedeniyle kadroda değişiklik yapma hakkına sahip olacak.
Tüm kadrolar, kilit isimler, önemli eksikler ve fazlası için tıklayın.
Kadınlar Euro 2022 puan durumu, fikstür ve sonuçlar
A Grubu
Sıra
Takım
O
G
B
M
Av
Puan
1
İngiltere
0
0
0
0
0
0
2
Avusturya
0
0
0
0
0
0
3
Norveç
0
0
0
0
0
0
4
Kuzey İrlanda
0
0
0
0
0
0
A Grubu fikstürü
Tarih
Maç
Saat (TSİ)
6 Temmuz
İngiltere - Avusturya
22.00
7 Temmuz
Norveç - Kuzey İrlanda
22.00
11 Temmuz
Avusturya - Kuzey İrlanda
19.00
11 Temmuz
İngiltere - Norveç
22.00
15 Temmuz
Kuzey İrlanda - İngiltere
22.00
15 Temmuz
Avusturya - Norveç
22.00
B Grubu
Sıra
Takım
O
G
B
M
Av
Puan
1
Almanya
0
0
0
0
0
0
2
Danimarka
0
0
0
0
0
0
3
İspanya
0
0
0
0
0
0
4
Finlandiya
0
0
0
0
0
0
B Grubu fikstürü
Tarih
Maç
Saat (TSİ)
8 Temmuz
İspanya - Finlandiya
19.00
8 Temmuz
Almanya - Danimarka
22.00
12 Temmuz
Danimarka - Finlandiya
19.00
12 Temmuz
Almanya - İspanya
22.00
16 Temmuz
Finlandiya - Almanya
22.00
16 Temmuz
Danimarka - İspanya
22.00
C Grubu
Sıra
Takım
O
G
B
M
Av
Puan
1
Hollanda
0
0
0
0
0
0
2
İsveç
0
0
0
0
0
0
3
İsviçre
0
0
0
0
0
0
4
Portekiz
0
0
0
0
0
0
C Grubu fikstürü
Tarih
Maç
Saat (TSİ)
9 Temmuz
Portekiz - İsviçre
19.00
9 Temmuz
Hollanda - İsveç
22.00
13 Temmuz
İsveç - İsviçre
19.00
13 Temmuz
Hollanda - Portekiz
22.00
17 Temmuz
İsviçre - Hollanda
19.00
17 Temmuz
İsveç - Portekiz
19.00
D Grubu
Sıra
Takım
O
G
B
M
Av
Puan
1
Fransa
0
0
0
0
0
0
2
İtalya
0
0
0
0
0
0
3
Belçika
0
0
0
0
0
0
4
İzlanda
0
0
0
0
0
0
D Grubu fikstürü
Tarih
Maç
Saat (TSİ)
10 Temmuz
Belçika - İzlanda
19.00
10 Temmuz
Fransa - İtalya
22.00
14 Temmuz
İtalya - İzlanda
19.00
14 Temmuz
Fransa - Belçika
22.00
18 Temmuz
İzlanda - Fransa
22.00
18 Temmuz
İtalya - Belçika
22.00
Kadınlar Euro 2022 hangi kanalda yayınlanacak?
Turnuvanın Türkiye'deki yayın hakları TRT'nin elinde.
Kadınlar Euro 2022 biletlerini nerden alabilirim?
Euro 2022 biletleri UEFA'nin resmi bilet portalından satın alınabilir. Buradaki hesaplarını Temmuz 2021'den önce oluşturan futbolseverlere bilet satışında öncelik tanınanacak.
Wembley'deki final ve İngiltere'nin tüm grup maçları da dahil olmak üzere bazı maçların biletleri şimdiden tükendi.
İngiltere'nin grup maçları için bilet fiyatları 315 TL ile 840 TL aralığında. Diğer maçların fiyatları ise 210-420 TL arasında değişiyor.
Eleme turlarında fiyatlar biraz daha yükseliyor. Birinci kategori biletler çeyrek finalde 630, yarı finalde 840, finalde ise 1050 TL.
UEFA'nın üçüncü parti internet sitelerinden bilet alınmaması yönündeki tavsiyesini hatırlamakta fayda var.