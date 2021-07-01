EURO 2020'ye veda eden Fransa'da kriz üstüne kriz: Herkes birbirine girmiş!

Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Fransa Milli Takımı'nın turnuva boyunca takım içi sorunlarla boğuştuğu öne sürüldü.

EURO 2020'nin favorileri arasında yer almasına rağmen son 16 turunda sürpriz bir şekilde İsviçre'ye elenen Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa'da, bu hayal kırıklığının yankıları sürüyor. Fransız basınında Didier Deschamps'ın takımının turnuva boyunca çok sayıda disiplinsizlik problemiyle boğuştuğunu ve bu durumun başarısızlığı getirdiğini savundu.

L'Equipe'te yer alan habere göre İsviçre maçı sonrasında Adrien Rabiot'un annesinin Paul Pogba ve Kylian Mbappe'nin aileleriyle yaşadığı tartışma milli takımdaki değil problem değildi. Oyuncular arasındaki uyum problemi kamp dönemi boyunca hissedilirken, her şey Olivier Giroud'un Mbappe'den pas alamadığını söylediği Bulgaristan ile oynanan hazırlık maçıyla başladı.

Giroud her ne kadar bu yorumunun doğrudan Mbappe ile alakalı olmadığını söylese de bu yoruma çok kızan Mbappe'nin kızgın tavrı Steve Mandanda, Hugo Lloris ve Moussa Sissoko gibi tecrübeli isimleri üzdü. Ousmane Dembele'nin sakatlığı nedeniyle turnuvayı kapatması da Fransa soyunma odasında morallerin bozulmasına neden oldu.

Kamp yeri problemi

Fransız basınında yer alan bir haberde Rabiot'un Pogba'nın defansif hamlelelerinden memnun olmadığı gerekçesiyle iki oyuncunun maç içerisinde sıklıkla birbirlerine hakaret ettiği kaydedilirken, İsviçre maçı sonrasında Varane'nın da Pavard'ı savunmada yaptığı hatalar nedeniyle sıklıkla azarladığı kaydedildi.

İngiltere, İtalya ve İspanya gibi favoriler grup maçlarını kendi ülkelerinde oynarken, Fransa'nın grup aşamasında sabit bir şehir olmaması ve bu nedenle ana bir kamp merkezinin olmaması da problemlerden biri olarak dikkat çekti.

Macaristan karşılaşması öncesinde kadrodaki bazı oyuncuların takımın kamp yaptığı oteli beğenmemesi ve Pogba'nın otelin değiştirilmesini talep etmesi de oldukça ses getirdi. Budapeşte'deki Marriott Hotel'inde gece pencerelerin açılmaması nedeniyle kendilerini kapalı bir alanda hisseden çok sayıda Fransız oyuncunun bu nedenle rahatsız olduğu belirtildi.

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