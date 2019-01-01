Euro 2020'ye son 4 biletin kuraları çekildi
12 Haziran - 12 Temmuz tarihleri arasında Avrupa'nın 12 kentinde gerçekleştirilecek olan Euro 2020'ye katılacak 20 takım elemelerde belli olmuştu. Kalan son 4 takımı ise playoff eşleşmeleri belirleyecek.
Playoff'a kalan 16 takımın çekildiği kurada eşleşmeler belli oldu;
Playoff A
İzlanda - Romanya
Bulgaristan - Macaristan
*Finalde ev sahibi Bulgaristan - Macaristan galibi olacak
Playoff B
Bosna Hersek - Kuzey İrlanda
Slovakya - İrlanda Cumhuriyeti
*Finalde ev sahibi Bosna Hersek - Kuzey İrlanda galibi olacak
Playoff C
Norveç - Sırbistan
İskoçya - İsrail
*Finalde ev sahibi Norveç - Sırbistan galibi olacak
Playoff D
Gürcistan - Belarus
Kuzey Makedonya - Kosova
*Finalde ev sahibi Gürcistan - Belarus galibi olacak
Son takım nasıl belirlenecek?
A, B, C ve D olmak üzere 4 gruba ayrılan takımlar birbirleriyle maçlar yapacak. Tek maçlı eleminasyon sistemiyle belirlenecek finalistler 26 Mart'ta oynanacak maçlarla belli olacak. Euro 2020 biletini alanlar ise bu maçlardan 5 gün sonra oynanacak karşılaşmalarla belirlenecek.