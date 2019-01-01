Euro 2020'ye son 4 biletin kuraları çekildi

Euro 2020'ye katılacak olan son 4 takımın belli olacağı playoff kuraları çekildi.

12 Haziran - 12 Temmuz tarihleri arasında Avrupa'nın 12 kentinde gerçekleştirilecek olan 'ye katılacak 20 takım elemelerde belli olmuştu. Kalan son 4 takımı ise playoff eşleşmeleri belirleyecek.

Playoff'a kalan 16 takımın çekildiği kurada eşleşmeler belli oldu;

Playoff A

İzlanda - Romanya

Bulgaristan - Macaristan

*Finalde ev sahibi Bulgaristan - Macaristan galibi olacak

Playoff B

Bosna Hersek -

Slovakya - İrlanda Cumhuriyeti

*Finalde ev sahibi Bosna Hersek - Kuzey İrlanda galibi olacak

Playoff C

Norveç -

İskoçya - İsrail

*Finalde ev sahibi Norveç - Sırbistan galibi olacak

Playoff D

Gürcistan - Belarus

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Kuzey Makedonya - Kosova

*Finalde ev sahibi Gürcistan - Belarus galibi olacak

Son takım nasıl belirlenecek?

A, B, C ve D olmak üzere 4 gruba ayrılan takımlar birbirleriyle maçlar yapacak. Tek maçlı eleminasyon sistemiyle belirlenecek finalistler 26 Mart'ta oynanacak maçlarla belli olacak. Euro 2020 biletini alanlar ise bu maçlardan 5 gün sonra oynanacak karşılaşmalarla belirlenecek.