Avrupa Şampiyonası’nda beklentilerin uzağında kalan Kane, ilerleyen turlarda kendisine güveniyor.

İngiltere’nin Euro 2020’deki ilk üç maçında gol kaydedemeyen Harry Kane, kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi ve eleme turlarında kendisine ve takım arkadaşlarına güvendiğini dile getirdi.

İngiltere, grup aşamasında Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti’ni mağlup etmiş ve İskoçya ile berabere kalmıştı. İngilizlerin bu karşılaşmalarda kaydettiği 2 gol de Sterling’den gelmişti. Harry Kane de bireysel performansında ötürü eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Neler söylendi?

Harry Kane, kendisine yöneltilen eleştirilere şu şekilde cevap verdi: “Sonuçta kariyerimde ilk kez böyle tepkilerle karşılaşmıyorum.”

“Bu da futbolun bir parçası. Bir golcü formunu yakalamışken ardı ardına goller atabilir, neredeyse dokunduğu her top gol olabilir. Ancak bazı zamanlarda da işler istediğiniz gibi gitmez, benim için de Euro 2020 böyle başladı.”

“İnsanlar fikirlerini çabucak değiştirirler. Altın Ayakkabı’yı kazandığımda herkes beni dünyanın en iyisi olarak görüyordu,örneğin bunun üzerinden de çok zaman geçmedi.”

“Çok iyi veya çok kötü olmamalısınız, belirli bir standarda sahip olmanız gerek. Bu noktada özgüven çok önemlidir ve ben de her zaman kendime güvenirim. 10-15 maç gol atamasam bile fırsatıı yakaladığım an o golü atacağımdan emin olarak sahaya çıkarım.”

“Doğru zamanda formunuzun zirvesine ulaşmalısınız ve bence bu tarz turnuvalardaki en doğru zaman da gruplardan sonraki eleme turlarıdır.”

İngiltere’yi Euro 2020'de neler bekliyor?

İngiltere, son 16 turunda Wembley’de Almanya ile karşılaşacak.

İngilizler, 1990 Dünya Kupası’nda, Euro 96’da ve 2010 Dünya Kupası’nda da Almanya ile karşılaşmış ancak bu turnuvalarda Almanlar’ı eleyememişlerdi.

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