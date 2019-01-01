EURO 2020: Hangi ülkeler katılıyor, ev sahibi kim, final ne zaman?
2020 Haziran'da başlyacak olan EURO 2020'de elemeler devam ediyor.
Ancak katılımcı ülkeler yavaş yavaş belli olmaya başladı. Şu ana kadar Polonya, Belçika, Rusya ve İtalya turnuvaya bilet alan takımlar oldu.
Ekim ve Kasım aylarındaki eleme etapları, turnuvaya katılanların büyük bir kısmının belli olmasını sağlayacak.
EURO 2020'ye katılan takımlar
24 takımlı turnuvaya dahil olacak ülkelerin 20 tanesi grup aşamasında belli olacak.
Gruplardan kalanlar
|Grup
|Lider
|İkinci
|A
|Belli değil
|Belli değil
|B
|Belli değil
|Belli değil
|C
|Belli değil
|Belli değil
|D
|Belli değil
|Belli değil
|E
|Belli değil
|Belli değil
|F
|Belli değil
|Belli değil
|G
|Polonya*
|Belli değil
|H
|Belli değil
|Belli değil
|I
|Belçika*
|Rusya*
|J
|İtalya*
|Belli değil
*Lider veya ikinci olarak bitirebilirler
Play-off'tan kalanlar
Geri kalan 4 takım ise play-off etabının ardından turnuvaya gitme hakkını kazanacak.
Play-off'a katılacak 16 takım UEFA Uluslar Ligi'ndeki A,B,C ve D liglerindeki grupların kazananları olacak.
Ancak, bu grup liderlerinin elemelerden katılmayı başarması halinde bu hak ligdeki en yüksek UEFA Uluslar Ligi sıralamasına sahip takıma gidecek.
Son 4 katılımcıyı belirleyecek play-off maçları Mart 2020'de oynanacak.
|Sıra
|A Ligi
|Sıra
|B Ligi
|1
|Belli değil
|1
|Belli değil
|2
|Belli değil
|2
|Belli değil
|3
|Belli değil
|3
|Belli değil
|4
|Belli değil
|4
|Belli değil
|Sıra
|C Ligi
|Sıra
|D Ligi
|1
|İskoçya
|1
|Gürcistan
|2
|Belli değil
|2
|Belli değil
|3
|Belli değil
|3
|Belli değil
|4
|Belli değil
|4
|Belarus
EURO 2020'nin ev sahibi kim?
EURO 2020, 12 ülkenin ortak ev sahipliğinde gerçekleşecek. Bu, turnuvanın bu anlamda farklı bir yere sahip olmasını sağlıyor.
Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkeler şöyle:
İtalya, Azerbaycan, Hollanda, Macaristan, Rusya, Danimarka, İngiltere, İskoçya, İspanya, İrlanda Cumhuriyeti, Almanya, Romanya
EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak şehirler
EURO 2020 Finali nerede?
Peki, bu kadar ev sahibi varken final nerede oynancak?
UEFA’'nın ilk açıkladığı planda final karşılaşması Brüksel'de oynanacaktı. Burada devam eden stadyum inşaatının gecikmesi üzerine UEFA, turnuvanın finalini İngiltere'ye alma kararını verdi.
Wembley Stadı'nda oynanacak EURO 2020 Finali'nin tarihi ise 12 Temmuz 2020 olarak belirlendi.