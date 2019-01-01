EURO 2020: Hangi ülkeler katılıyor, ev sahibi kim, final ne zaman?

Avrupa Futbol Şampiyonası'na hangi ülkeler katılacak? İlk garantileyenler Belçika, Rusya, İtalya ve Polonya oldu.

2020 Haziran'da başlyacak olan EURO 2020'de elemeler devam ediyor.

Ancak katılımcı ülkeler yavaş yavaş belli olmaya başladı. Şu ana kadar , , ve İtalya turnuvaya bilet alan takımlar oldu.

Ekim ve Kasım aylarındaki eleme etapları, turnuvaya katılanların büyük bir kısmının belli olmasını sağlayacak.

EURO 2020'ye katılan takımlar

24 takımlı turnuvaya dahil olacak ülkelerin 20 tanesi grup aşamasında belli olacak.

Gruplardan kalanlar

Grup Lider İkinci A Belli değil Belli değil B Belli değil Belli değil C Belli değil Belli değil D Belli değil Belli değil E Belli değil Belli değil F Belli değil Belli değil G Polonya* Belli değil H Belli değil Belli değil I Belçika* Rusya* J İtalya* Belli değil

*Lider veya ikinci olarak bitirebilirler

Play-off'tan kalanlar

Geri kalan 4 takım ise play-off etabının ardından turnuvaya gitme hakkını kazanacak.

Play-off'a katılacak 16 takım 'ndeki A,B,C ve D liglerindeki grupların kazananları olacak.

Ancak, bu grup liderlerinin elemelerden katılmayı başarması halinde bu hak ligdeki en yüksek UEFA Uluslar Ligi sıralamasına sahip takıma gidecek.

Son 4 katılımcıyı belirleyecek play-off maçları Mart 2020'de oynanacak.

Sıra A Ligi Sıra B Ligi 1 Belli değil 1 Belli değil 2 Belli değil 2 Belli değil 3 Belli değil 3 Belli değil 4 Belli değil 4 Belli değil

Sıra C Ligi Sıra D Ligi 1 İskoçya 1 Gürcistan 2 Belli değil 2 Belli değil 3 Belli değil 3 Belli değil 4 Belli değil 4 Belarus

EURO 2020'nin ev sahibi kim?

EURO 2020, 12 ülkenin ortak ev sahipliğinde gerçekleşecek. Bu, turnuvanın bu anlamda farklı bir yere sahip olmasını sağlıyor.

Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkeler şöyle:

İtalya, Azerbaycan, , Macaristan, Rusya, , İngiltere, İskoçya, İspanya, İrlanda Cumhuriyeti, , Romanya

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EURO 2020 Finali nerede?

Peki, bu kadar ev sahibi varken final nerede oynancak?

UEFA’'nın ilk açıkladığı planda final karşılaşması Brüksel'de oynanacaktı. Burada devam eden stadyum inşaatının gecikmesi üzerine UEFA, turnuvanın finalini İngiltere'ye alma kararını verdi.

Wembley Stadı'nda oynanacak EURO 2020 Finali'nin tarihi ise 12 Temmuz 2020 olarak belirlendi.