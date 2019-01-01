EURO 2020'de beyin sarsıntısına değişiklik kuralı gelebilir

IFAB, yıllık ticari toplantısında beyin sarsıntısı geçiren oyuncunun değişitirilmesine yönelik teklifi değerlendirecek

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), gelecek hafta salı günü yıllık ticari toplantısını gerçekleştirecek.

Toplantı konuları arasında yer alan maddelerden bir tanesi de beyin sarsıntısı geçiren bir oyuncunun değiştirilmesi teklifi.

Yapılan araştırmalara göre eski futbol oyuncuları beyin hastalıklarına ortalama bir insana göre daha açık oluyor.

Bu araştırmalar, eski West Bromwich Albion oyuncusu Jeff Astle'ın tekrar eden beyin travması sebebiyle hayatını kaybettiği iddiaları üzerine başlamıştı.

IFAB, 2020 Şubat ayında düzenlenecek genel toplantıda da bu konuyu değerlendirecek.

IFAB'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yönetim kurulu bir zamandır gündemde olan beyin sarsıntısı ve yönetimi konularında değerlendirmelerine devam edecek"

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BBC'nin haberine göre, IFAB'ın toplantılarından çıkacak kararların ardından EURO 2020'de beyin sarsıntısı geçirdiğinden şüphelenilen oyuncuların sahadan çıkarılmaları kuralı yürülüğe girebilir.

Rugby birliği, yeni getirdiği kurallarda sarsıntı şüphesiyle kenarda tetkik yapılan oyuncu yerine geçici değişiklik yapılmasına müsaade ediyor. Kenara gelen oyuncunun sahaya dönmesinde bir sorun yoksa değişiklik geri alınarak maça devam ediliyor.

IFAB da benzer uygulamaları değerlendirdikten sonra konuyla ilgili kararını verecek.