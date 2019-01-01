EURO 2020'nin favorisi belli oldu

EURO 2020 şampiyonluk oranları duyuruldu. A Milli Takım'ın turnuvada zafere uzanmasına 80 oran verildi

EURO 2020 Elemeleri sona erdi ve turnuvaya katılacak 24 takımın 20'si belli oldu.

Son 4 ülkeyi belirleyecek play-off müsabakaları ise 26 Mart ve 31 Mart 2020 tarihlerinde oynanacak.

Şampiyonanın katılımcıları belirlenirken ve 30 Kasım'daki kura çekimi yaklaşırken EURO 2020'nin şampiyonluk oranları da açıklandı.

Turnuvanın favorisi olarak 4.60 oranıyla gösterildi. Son Dünya Kupası şampiyonunu 5.00 oranla İngiltere takip ediyor.

Haberin devamı aşağıda

A Milli Takım'ın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda zafere ulaşması için verilecek oran ise 80.00 olarak belirlendi.

EURO 2020 şampiyonluk oranları aşağıdaki gibi oluştu:

Fransa - 4.60

İngiltere - 5.00

- 7.00

- 8.00

- 8.25

İspanya - 8.50

İtalya - 12.00

- 12.00

- 25.00

- 60.00

- 70.00

- 75.00

İsviçre - 75.00

- 80.00

- 80.00

- 100.00

İsveç - 100.00

- 100.00

EURO 2020, 12 Haziran Cuma günü oynanacak açılış karşılaşmasıyla başlayacak.