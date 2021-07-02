Euro 2020'de yarı finale çıkan takımlar ve yarı final eşleşmeleri

Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finaller sürüyor. Yarı finalistler belli olmaya başladı.

Çeyrek finallerin ilk günü 120 dakikalık bir heyecan fırtınasıyla açıldı. Unai Simon'un kalesinde devleşirken, penaltılarda Çek Cumhuriyeti'ni deviren İspanya son dörde yükseldi.

Turnuvanın iki büyük favorisini karşı karşıya getiren maçta ise gülen İtalya oldu. İlk yarıda 2-0 geriye düşen Beçika, Lukaku'nun penaltı golüyle umutlansa da, kalan bölümde skoru eşitleyemedi.

Yarı final eşleşmeleri

İtalya-İspanya

Ukrayna/İngiltere galibi-Çek Cumhuriyet/Danimarka galibi

Çeyrek finalde neler yaşandı?

Euro 2020'de çeyrek finale yükselen ilk takım, Galler'i 4-0 gibi farklı bir skorla geçen Danimarka oldu. Son 16 turunun ikinci maçında ise çekişme daha büyüktü. İtalya-Avusturya mücadelesinde 90 dakika sonunda galip çıkmazken, İtalyanlar uzatmalarda 2-1 kazanarak turladı.

Son 16 turunun ikinci günü sürpriz bir sonuçla açıldı. C Grubu'nu dominant bir performansla lider tamamlayan Hollanda, Çek Cumhuriyeti'ne 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Günün kapanış maçında ise Belçika, son anları heyecan fırtınası şeklinde geçen maçta Portekiz'i 1-0 yenerek son 8'e kaldı.

Üçüncü günde çeyrek final biletini alan ilk takım, gol yağmuruna sahne olan maçta Hırvatistan'ı uzatmalar sonunda 5-3 yenen İspanya oldu.

Fransa-İsviçre maçında da çok benzer bir senaryo vardı. 3-1 geriye düşmesine rağmen pes etmeyen İsviçre, skoru 3-3'e getirerek maçı uzatmalara taşıdı. Son dünya şampiyonunu penaltılarla deviren İsviçre, son 8'de İspanya ile eşleşti.

Son çeyrek finalistlerin belli olduğu dördüncü günün ilk karşılaşmasında ise İngiltere, Almanya'yı Sterling ve Kane'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Son 16 turundaki en son maçta ise Ukrayna, normal süresi 1-1 tamamlanan maçın uzatma dakikalarınında bulduğu golle rakibini 2-1 mağlup ederek çeyrek finalde İngiltere'nin rakibi oldu.

Çeyrek final eşleşmeleri

Danimarka - Çek Cumhuriyeti

İtalya - Belçika

İsviçre - İspanya

Ukrayna - İngiltere

Gruplarda neler yaşanmıştı?

İlk iki sırayı alan takımlar doğrudan üst tura çıkarken, dört en iyi üçüncü de bu 12 takıma katıldı.

A Grubu: İtalya ve Galler (Üçüncü İsviçre)

B Grubu: Belçika ve Danimarka (Üçüncü Finlandiya)

C Grubu: Hollanda ve Avusturya (Üçüncü Ukrayna)

D Grubu: İngiltere ve Hırvatistan (Üçüncü Çekya)

E Grubu: İsveç ve İspanya (Üçüncü Slovakya)

F Grubu: Fransa ve Almanya (Üçüncü Almanya)

En iyi üçüncüler: Portekiz, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, Ukrayna

Son 16 turu eşleşmeleri

İtalya 2-1 Avusturya

Galler 0-4 Danimarka

Hollanda 0-2 Çekya

Belçika 1-0 Portekiz

Hırvatistan 3-5 İspanya

Fransa (4) 3-3 (5) İsviçre

İngiltere 2-0 Almanya

İsveç 1-2 Ukrayna