Euro 2020'de üçüncüler bir üst tura yükselecek mi ve en iyi üçüncüler nasıl belirlenecek?

Euro 2020'de gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar bir üst tura çıkacak mı ve nasıl en iyi üçüncü olunur?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı devam ederken değişen formatla birlikte gruplarda sadece ilk iki sırayı alan takımlar değil üçüncü olan takımlarda bir üst tura yükselebilecek.

Altı grupta, üçüncü olan takımlar arasından en iyi dört takım bir üst tura yükselme hakkı kazanacak.

Gruptaki ilk maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olan Türkiye, grubunu üçüncü sırada bitirse dahi bir üst tura yükselme şansı bulacak.

Puanlar eşitsen ne olacak?

Bir üst tura adını yazdıracak olan üçüncüleri belirlemek için önce grupta topladıkları puanlara bakılacak. Puanları eşit olan takımlar olması halinde, daha iyi averaja sahip olan üçüncüler bir üst tur hakkına sahip olacak.

Averajların da eşit olması durumunda, daha fazla gol atan takım bu hakkı kazanacak. Attıkları gollerde eğer aynı olursa, galibiyet sayılarına bakılacak.

Böylece altı grupta, gruplarını üçüncü sırada tamamlayan altı takım arasından dört takım bir üst tura yükselerek, Avrupa Futbol Şampiyonası'na devam edecek.

En iyi üçüncüler hangi takımlarla eşleşecek?

Son 16 turuna yükselme hakkı kazanan en iyi üçüncü olan dört takımın, hangi takımlarla eşleşeceği, hangi gruplardan çıkacaklarına göre şekillenecek.