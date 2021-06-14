Avrupa Şampiyonası

Euro 2020'de üçüncüler bir üst tura yükselecek mi ve en iyi üçüncüler nasıl belirlenecek?

Son güncelleme
Getty Images
Euro 2020'de gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar bir üst tura çıkacak mı ve nasıl en iyi üçüncü olunur?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı devam ederken değişen formatla birlikte gruplarda sadece ilk iki sırayı alan takımlar değil üçüncü olan takımlarda bir üst tura yükselebilecek.

Altı grupta, üçüncü olan takımlar arasından en iyi dört takım bir üst tura yükselme hakkı kazanacak.

Gruptaki ilk maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olan Türkiye, grubunu üçüncü sırada bitirse dahi bir üst tura yükselme şansı bulacak.

Editörün Seçtikleri

Puanlar eşitsen ne olacak?

Bir üst tura adını yazdıracak olan üçüncüleri belirlemek için önce grupta topladıkları puanlara bakılacak. Puanları eşit olan takımlar olması halinde, daha iyi averaja sahip olan üçüncüler bir üst tur hakkına sahip olacak.

Averajların da eşit olması durumunda, daha fazla gol atan takım bu hakkı kazanacak. Attıkları gollerde eğer aynı olursa, galibiyet sayılarına bakılacak.

Böylece altı grupta, gruplarını üçüncü sırada tamamlayan altı takım arasından dört takım bir üst tura yükselerek, Avrupa Futbol Şampiyonası'na devam edecek.

En iyi üçüncüler hangi takımlarla eşleşecek?

Son 16 turuna yükselme hakkı kazanan en iyi üçüncü olan dört takımın, hangi takımlarla eşleşeceği, hangi gruplardan çıkacaklarına göre şekillenecek.

En iyi üçüncü çıkaran gruplar 1B vs: 1C vs: 1E vs: 1F: vs
ABCD 3A 3D 3B 3C
ABCE 3A 3E 3B 3C
ABCF 3A 3F 3B 3C
ABDE 3D 3E 3A 3B
ABDF 3D 3F 3A 3B
ABEF 3E 3F 3B 3A
ACDE 3E 3D 3C 3A
ACDF 3F 3D 3C 3A
ACEF 3E 3F 3C 3A
ADEF 3E 3F 3D 3A
BCDE 3E 3D 3B 3C
BCDF 3F 3D 3C 3B
BCEF 3F 3E 3C 3B
BDEF 3F 3E 3D 3B
CDEF 3F 3E 3D 3C

 