Euro 2020'de kritik bir gole imza atan Federico Chiesa, babasının izinden gidiyor

Avusturya karşısında oyuna sonradan girip düğümü çözen golü atan Federico Chiesa, ailesinin Avrupa Şampiyonası’nda iz bırakan ilk üyesi değil.

Euro 2020’de İtalya, normal süresi 0-0 biten maçta Avusturya’yı uzatmalarda 2-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.

84. dakikada Berardi’nin yerine oyuna dahil olan Federico Chiesa, 95’te şık bir vuruşla Avusturya ağlarını havalandırarak turun kapısını aralayan isim oldu.

Maça yedek kulübesinde başlayan bir diğer isim Pessina, 105’te farkı ikiye çıkardı. Avusturya, Kalajdzic’in 104’te attığı golle ümitlense de, İtalya kalan bölümde skoru korumayı bildi.

İki Chiesa 25 yıl arayla sahnede

Bir dönem Fiorentina formasıyla futbolseverleri büyüleyen Enrico Chiesa, bundan 25 yıl önce Euro 1996’da Çek Cumhuriyeti filelerini havalandırmıştı.

25 - Federico Chiesa, babası Enrico’nun Euro 1996’da Çek Cumhuriyeti’ne attığı golden 25 sene 12 gün sonra Avrupa Şampiyonası’nda Avusturya filelerini havalandırdı. Uyanış. #EURO2020 pic.twitter.com/PLvBhmiWeh — OptaCan (@OptaCan) June 26, 2021

Fakat iş takım başarısına geldiğinde boynuz kulağı geçmiş gibi gözüküyor. Zira Enrico Chiesa’nın golüne rağmen Çek Cumhuriyeti’ne 2-1 yenilen İtalya, averajla rakibinin gerisinde kalarak Euro 1996’ya grup aşamasında veda etmişti.

Enrico Chiesa, İtalya’nın çeyrek final oynadığı 1998 Dünya Kupası’nda toplam 41 dakika sahada kalmıştı. Euro 2000 kadrosunda da yer alan baba Chiesa, takım final görmesine karşın turnuvada hiç süre bulamamıştı.

Mancini bağlantısı

İtalya-Avusturya maçının geçmişle olan bağı bununla da sınırlı değil. İki takımın teknik direktörleri Roberto Mancini ve Franco Foda, 2002 yılında oyuncu olarak karşı karşıya gelmişti.

Lazio’nun Sturm Graz’ı 3-1 mağlup ettiği maçta gollerden birinin sahibi ise Enrico Chiesa’dan başkası değildi.

Daha fazlası için:

Achraf Hakimi yeni adresini seçti

Loris Karius, Liverpool'a geri dönebilecek mi?

Juventus’ta Dybala’nın geleceği belli oldu