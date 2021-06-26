Euro 2020'de günün programı: Galler - Danimarka, İtalya - Avusturya

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselecek takımların belirleneceği son 16 maçları başlıyor.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Çeyrek finale yükselecek ilk iki takımın belli olacağı, Galler - Danimarka ve İtalya - Avusturya maçları oynanacak.

Galler - Danimarka | 19:00 | TRT 1

Saat 19:00'da başlayacak olan karşılaşma TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Hollanda'da Johan Cruyff Arena'da oynanacak olan karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek.

İki takım en son 2018/2019 sezonunda Uluslar Ligi'nde karşı karşıya gelmişti. B Grubu'nda oynanan iki karşılaşmayı da Danimarka 2-0 ve 2-1'lk skorlarla kazanmıştı.

Galler - Danimarka maçının galibi, çeyrek finalde Hollanda - Çekya maçını kazanan takımla karşılaşacak.

İtalya - Avusturya | 22:00 | TRT 1

Günün diğer karşılaşmasında ise İtalya ile Avusturya karşı karşıya gelecek. Saat 22:00'de başlayacak olan karşılaşma TRT 1'den yayınlanacak. Wembley'de oynanacak olan mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek.

İki ekip en son 2008 yılında bir hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti. Mücadele 2-2 berabere sonuçlanmıştı.

İtalya - Avusturya maçını kazanan takım, çeyrek finalde, Belçika - Portekiz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.