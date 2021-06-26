Avrupa Şampiyonası

Euro 2020'de günün programı: Galler - Danimarka, İtalya - Avusturya

Burak Özdemir
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Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselecek takımların belirleneceği son 16 maçları başlıyor.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Çeyrek finale yükselecek ilk iki takımın belli olacağı, Galler - Danimarka ve İtalya - Avusturya maçları oynanacak.

Galler - Danimarka | 19:00 | TRT 1

Saat 19:00'da başlayacak olan karşılaşma TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Hollanda'da Johan Cruyff Arena'da oynanacak olan karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek.

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İki takım en son 2018/2019 sezonunda Uluslar Ligi'nde karşı karşıya gelmişti. B Grubu'nda oynanan iki karşılaşmayı da Danimarka 2-0 ve 2-1'lk skorlarla kazanmıştı.

Galler - Danimarka maçının galibi, çeyrek finalde Hollanda - Çekya maçını kazanan takımla karşılaşacak.

İtalya  - Avusturya | 22:00 | TRT 1

Günün diğer karşılaşmasında ise İtalya ile Avusturya karşı karşıya gelecek. Saat 22:00'de başlayacak olan karşılaşma TRT 1'den yayınlanacak. Wembley'de oynanacak olan mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek.

İki ekip en son 2008 yılında bir hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti. Mücadele 2-2 berabere sonuçlanmıştı.

İtalya - Avusturya maçını kazanan takım, çeyrek finalde, Belçika - Portekiz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.