EURO 2020'de finalin adı belli oldu: İtalya-İngiltere

Avrupa Şampiyonası’nda yarı finaller sonucu kupa için mücadele edecek iki takım da belli oldu.

Euro 2020'nin ilk yarı final karşılaşmasında İtalya, İspanya ile karşılaştı. Federico Chiesa'nın 60. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen İtalyanlar, 80. dakikada Morata'nın golüne engel olamadı ve maç uzatmalara gitti.

Eşitlik uzatmalarda da bozulmadı ve seri penaltı atışları sonucunda İtalya, rakibini mağlup ederek adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Diğer yarı final eşleşmesinde ise İngiltere ve Danimarka, Wembley'de karşı karşıya geldi. Danimarka'da Damsgaard, 30. dakikada yıllarca unutulmayacak bir frikik golüyle takımını öne geçirdi.

Bu dakikadan sonra oyuna da ağırlığını koyan İngilizler, 39. dakikada Kjaer'in kendi kalesine attığı golle skora eşitlik getirdi ve karşılaşmanın normal süresi berabere tamamlandı.

104. dakikada İngilizler penaltı atışı kazandı. Kane'in penaltısını ilk etapta Schmeichel çıkarttı ancak İngiliz golcü, dönen topu ağlarla buluşturdu.

Bu sonuçla birlikte İngiltere, finalde İtalya'nın rakibi oldu.

Çeyrek finalde neler yaşanmıştı?

Çeyrek finallerin ilk günü 120 dakikalık bir heyecan fırtınasıyla açıldı. Unai Simon'un kalesinde devleşirken, penaltılarda Çek Cumhuriyeti'ni deviren İspanya son dörde yükseldi.

Turnuvanın iki büyük favorisini karşı karşıya getiren maçta ise gülen İtalya oldu. İlk yarıda 2-0 geriye düşen Belçika, Lukaku'nun penaltı golüyle umutlansa da, kalan bölümde skoru eşitleyemedi.

Çeyrek final eşleşmeleri Danimarka - Çekya, Ukrayna - İngiltere maçlarıyla sürerken, turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak olan İngiltere hata yapmadı. Ukrayna engelini dört golle geçen İngiltere, yarı finalde Çekya'yı 2-1'lik skorla geçen Danimarka'nın rakibi oldu.

Yarı final eşleşmeleri

İtalya 1-1 İspanya (P)

İngiltere 2-1 Danimarka

Son 16 turunda neler yaşanmıştı?

Euro 2020'de çeyrek finale yükselen ilk takım, Galler'i 4-0 gibi farklı bir skorla geçen Danimarka oldu. Son 16 turunun ikinci maçında ise çekişme daha büyüktü. İtalya-Avusturya mücadelesinde 90 dakika sonunda galip çıkmazken, İtalyanlar uzatmalarda 2-1 kazanarak turladı.

Son 16 turunun ikinci günü sürpriz bir sonuçla açıldı. C Grubu'nu dominant bir performansla lider tamamlayan Hollanda, Çek Cumhuriyeti'ne 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Günün kapanış maçında ise Belçika, son anları heyecan fırtınası şeklinde geçen maçta Portekiz'i 1-0 yenerek son 8'e kaldı.

Üçüncü günde çeyrek final biletini alan ilk takım, gol yağmuruna sahne olan maçta Hırvatistan'ı uzatmalar sonunda 5-3 yenen İspanya oldu.

Fransa-İsviçre maçında da çok benzer bir senaryo vardı. 3-1 geriye düşmesine rağmen pes etmeyen İsviçre, skoru 3-3'e getirerek maçı uzatmalara taşıdı. Son dünya şampiyonunu penaltılarla deviren İsviçre, son 8'de İspanya ile eşleşti.

Son çeyrek finalistlerin belli olduğu dördüncü günün ilk karşılaşmasında ise İngiltere, Almanya'yı Sterling ve Kane'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Son 16 turundaki en son maçta ise Ukrayna, normal süresi 1-1 tamamlanan maçın uzatma dakikalarınında bulduğu golle rakibini 2-1 mağlup ederek çeyrek finalde İngiltere'nin rakibi oldu.

Çeyrek final eşleşmeleri

Danimarka 2-1 Çekya

İtalya 2-1 Belçika

İsviçre 1-1 İspanya (P)

Ukrayna 0-4 İngiltere

Gruplarda neler yaşanmıştı?

İlk iki sırayı alan takımlar doğrudan üst tura çıkarken, dört en iyi üçüncü de bu 12 takıma katıldı.

A Grubu: İtalya ve Galler (Üçüncü İsviçre)

B Grubu: Belçika ve Danimarka (Üçüncü Finlandiya)

C Grubu: Hollanda ve Avusturya (Üçüncü Ukrayna)

D Grubu: İngiltere ve Hırvatistan (Üçüncü Çekya)

E Grubu: İsveç ve İspanya (Üçüncü Slovakya)

F Grubu: Fransa ve Almanya (Üçüncü Almanya)

En iyi üçüncüler: Portekiz, Çekya, İsviçre, Ukrayna

Son 16 turu eşleşmeleri

İtalya 2-1 Avusturya

Galler 0-4 Danimarka

Hollanda 0-2 Çekya

Belçika 1-0 Portekiz

Hırvatistan 3-5 İspanya

Fransa (4) 3-3 (5) İsviçre

İngiltere 2-0 Almanya

İsveç 1-2 Ukrayna