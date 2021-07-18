Euro 2020'de en çok takipçi kazanan beş oyuncu

Euro 2020'de adından çokça söz ettiren futbolcular, sosyal medyada da takipçi sayılarını bir hayli arttırdılar.

İtalya'nın şampiyon tamamladığı Euro 2020, yaklaşık bir ay boyunca tüm dünyadan futbolseverleri n bir numaralı odak noktası olmayı başardı.

Dramatik anların, jeneriklik gollerin, bol gollü maçları barından Avrupa Şampiyonası'na damga vuran oyuncular, sosyal medyada da bir hayli ilgi çekti.

KPMG Football, Euro 2020'nin ardından en çok takipçi kazanan beş futbolcuyu araştırdı.

Listede turnuvanın sürpriz takımı olarak atfedilen Danimarka'dan iki oyuncu bulunuyor.

Kalvin Phillips | İngiltere

Turnuvadan önce birçok futbolseverin İngiltere ilk 11'inde görmeyi beklemediği Kalvin Phillips, Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği performansla takdir toplamıştı.

Bu yükselişini sosyal medyada da sürdüren İngiliz orta saha, 572 bin olan takipçi sayısını 1 milyon 182 bine yükseltti. (%107 artış oranı)

Robin Gosens | Almanya

Almanya Milli Takımı'nın yıldızlarından Gosens, Portekiz karşısında gösterdiği performansla ve kaydettiği golle adından bir hayli söz ettirmişti.

Euro 2020'den önce 74 bin takipçisi olan Gosens, bu sayıyı 383 bine çıkardı. (%157 artış oranı)

Jeremy Doku | Belçika

Turnuvada yalnızca İtalya karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Doku, oyun tarzıyla futbolseverlerin gözüne girmeyi başarmıştı.

Ayrıca Belçikalı yıldız, turnuvadan önce 74 bin olan takipçi sayısını 199 bine yükseltti. (%168 artış oranı)

Joakim Maehle | Danimarka

Euro 2020'ye damga vuran kanat beklerin başında gelen Atalantalı Joakim Maehle, iki gol bir asistlik bir performansa imza atmıştı.

Maehle, Avrupa Şampiyonası'ndan önce 36 bin olan takipçi sayısını 107 bine çıkardı. (%198 artış oranı)

Mikkel Damsgaard | Danimarka

Eriksen'in yaşadığı talihsiz olayın ardından ilk 11'e yerleşen ve gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Damsgaard, sosyal medyada da çok büyük ilgi gördü.

Turnuvadan önce 15 bin takipçiye sahip olan Sampdorialı yıldız, bu sayıyı 105 bine yükseltti. (%605 artış oranı)

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