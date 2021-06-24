Barcelona, Avrupa Şampiyonası’nda yıldızını parlatan Danimarkalı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Katalan ekibi, Euro 2020’de gösterdiği performansla adından çokça söz ettiren Mikkel Damsgaard’la ilgileniyor.

Danimarka’nın grup aşamasında oynadığı 3 karşılaşmada da süre alan Damsgaard, bu maçlarda bir kez de rakip fileleri havalandırmıştı.

Diario Sport’un haberine göre, Sampdoria’da da iyi bir sezon geçiren 20 yaşındaki oyuncu ile Barcelona ciddi şekilde ilgileniyor. Bu gelişmelerin üzerine Sampdoria bakanı Massimo Ferrero da genç oyuncudan yüksek bir bonservis geliri elde etmek istiyor.

Il Secolo XIX’e konuşan Ferrero, şu açıklamalarda bulunmuştu: “Damsgaard’ın attığı golü gördünüz mü? Adil olmam gerekirse Damsgaard bugün en azından 30 milyon euro eder. Eğer bir gol daha atarsa da 40 milyon euro seviyesine çıkacaktır.”

Habere göre 20 yaşındaki yıldızla Juventus ve Tottenham gibi kulüpler de ilgileniyor. Sampdoria ise oyuncuyu bırakmak için gelecek en iyi teklifi bekliyor.

Damsgaard, tempolu ve kabiliyetli oyun tarzıyla Danimarka medyası tarafından “Damsinho” adıyla anılmaya başladı. Eriksen’in yaşadığı talihsiz olaydan sonra ilk 11’de yer almaya başlayan genç oyuncu, gösterdiği iyi performanslarla Avrupa devlerinin ilgisini çekmeyi başardı.

Damsgaard’ın Sampdoria karnesi

Danimarkalı yıldız, 2020-21 sezonu başında 6,75 milyon Euro karşılığında İtalyan temsilcisine transfer olmuştu. Geride bıraktığımız sezonda 37 Serie A karşılaşmasında görev yapan Damsgaard, iki gol dört asistlik bir performansa imza atmıştı.

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