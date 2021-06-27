Euro 2020'de çeyrek finale çıkan takımlar ve çeyrek final eşleşmeleri

Avrupa Şampiyonası’nda heyecan son 16 turuyla devam ediyor. Adını çeyrek finale yazdıran takımlar belli olmaya başladı.

Euro 2020'de çeyrek finale yükselen ilk takım, Galler'i 4-0 gibi farklı bir skorla geçen Danimarka oldu. Son 16 turunun ikinci maçında ise çekişme daha büyüktü. İtalya-Avusturya mücadelesinde 90 dakika sonunda galip çıkmazken, İtalyanlar uzatmalarda 2-1 kazanarak turladı.

Son 16 turunun ikinci günü sürpriz bir sonuçla açıldı. C Grubu'nu dominant bir performansla lider tamamlayan Hollanda, Çek Cumhuriyeti'ne 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Çeyrek final eşleşmeleri

Danimarka - Çek Cumhuriyeti

İtalya - Belçika/Portekiz galibi

Fransa/İsviçre galibi - İspanya/Hırvatistan galibi

İsviçre/Ukrayna galibi - İngiltere/Almanya galibi

Gruplarda neler yaşanmıştı?

İlk iki sırayı alan takımlar doğrudan üst tura çıkarken, dört en iyi üçüncü de bu 12 takıma katıldı.

A Grubu: İtalya ve Galler (Üçüncü İsviçre)

B Grubu: Belçika ve Danimarka (Üçüncü Finlandiya)

C Grubu: Hollanda ve Avusturya (Üçüncü Ukrayna)

D Grubu: İngiltere ve Hırvatistan (Üçüncü Çekya)

E Grubu: İsveç ve İspanya (Üçüncü Slovakya)

F Grubu: Fransa ve Almanya (Üçüncü Almanya)

En iyi üçüncüler: Portekiz, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, Ukrayna

Son 16 turu eşleşmeleri

İtalya - Avusturya

Galler - Danimarka

Hollanda - Çekya

Belçika - Portekiz

Hırvatistan - İspanya

Fransa - İsviçre

İngiltere - Almanya

İsveç - Ukrayna