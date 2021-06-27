Avrupa Şampiyonası

Euro 2020'de çeyrek finale çıkan takımlar ve çeyrek final eşleşmeleri

Burak Özdemir
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Getty Images
Avrupa Şampiyonası’nda heyecan son 16 turuyla devam ediyor. Adını çeyrek finale yazdıran takımlar belli olmaya başladı.

Euro 2020'de çeyrek finale yükselen ilk takım, Galler'i 4-0 gibi farklı bir skorla geçen Danimarka oldu. Son 16 turunun ikinci maçında ise çekişme daha büyüktü. İtalya-Avusturya mücadelesinde 90 dakika sonunda galip çıkmazken, İtalyanlar uzatmalarda 2-1 kazanarak turladı.

Son 16 turunun ikinci günü sürpriz bir sonuçla açıldı. C Grubu'nu dominant bir performansla lider tamamlayan Hollanda, Çek Cumhuriyeti'ne 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Çeyrek final eşleşmeleri

Danimarka - Çek Cumhuriyeti

Editörün Seçtikleri

İtalya - Belçika/Portekiz galibi

Fransa/İsviçre galibi - İspanya/Hırvatistan galibi

İsviçre/Ukrayna galibi - İngiltere/Almanya galibi

Italy celebrate Italy vs Austria Euro 2020

Gruplarda neler yaşanmıştı?

İlk iki sırayı alan takımlar doğrudan üst tura çıkarken, dört en iyi üçüncü de bu 12 takıma katıldı.

A Grubu: İtalya ve Galler (Üçüncü İsviçre)

B Grubu: Belçika ve Danimarka (Üçüncü Finlandiya)

C Grubu: Hollanda ve Avusturya (Üçüncü Ukrayna)

D Grubu: İngiltere ve Hırvatistan (Üçüncü Çekya)

E Grubu: İsveç ve İspanya (Üçüncü Slovakya)

F Grubu: Fransa ve Almanya (Üçüncü Almanya)

En iyi üçüncüler: Portekiz, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, Ukrayna

Son 16 turu eşleşmeleri

İtalya - Avusturya

Galler - Danimarka

Hollanda - Çekya

Belçika - Portekiz

Hırvatistan - İspanya

Fransa - İsviçre

İngiltere - Almanya

İsveç - Ukrayna