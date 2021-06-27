Euro 2020'de çeyrek finale çıkan takımlar ve çeyrek final eşleşmeleri
Euro 2020'de çeyrek finale yükselen ilk takım, Galler'i 4-0 gibi farklı bir skorla geçen Danimarka oldu. Son 16 turunun ikinci maçında ise çekişme daha büyüktü. İtalya-Avusturya mücadelesinde 90 dakika sonunda galip çıkmazken, İtalyanlar uzatmalarda 2-1 kazanarak turladı.
Son 16 turunun ikinci günü sürpriz bir sonuçla açıldı. C Grubu'nu dominant bir performansla lider tamamlayan Hollanda, Çek Cumhuriyeti'ne 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.
Çeyrek final eşleşmeleri
Danimarka - Çek Cumhuriyeti
Editörün Seçtikleri
İtalya - Belçika/Portekiz galibi
Fransa/İsviçre galibi - İspanya/Hırvatistan galibi
İsviçre/Ukrayna galibi - İngiltere/Almanya galibi
Gruplarda neler yaşanmıştı?
İlk iki sırayı alan takımlar doğrudan üst tura çıkarken, dört en iyi üçüncü de bu 12 takıma katıldı.
A Grubu: İtalya ve Galler (Üçüncü İsviçre)
B Grubu: Belçika ve Danimarka (Üçüncü Finlandiya)
C Grubu: Hollanda ve Avusturya (Üçüncü Ukrayna)
D Grubu: İngiltere ve Hırvatistan (Üçüncü Çekya)
E Grubu: İsveç ve İspanya (Üçüncü Slovakya)
F Grubu: Fransa ve Almanya (Üçüncü Almanya)
En iyi üçüncüler: Portekiz, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, Ukrayna
Son 16 turu eşleşmeleri
İtalya - Avusturya
Galler - Danimarka
Hollanda - Çekya
Belçika - Portekiz
Hırvatistan - İspanya
Fransa - İsviçre
İngiltere - Almanya
İsveç - Ukrayna